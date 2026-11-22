به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیداحمد خاتمی در مراسم بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی حسین وحید خراسانی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با تبیین ابعاد علمی، اخلاقی و انقلابی این مرجع فقید اظهار داشت: آیت‌الله وحید خراسانی بیش از یک قرن در خدمت دین و معارف اهل‌بیت(ع) بود و در پیام رهبر معظم انقلاب نیز بر سه ویژگی برجسته شخصیت ایشان، یعنی تربیت عالمان، جایگاه علمی و سرسپردگی به اهل‌بیت(ع) تأکید شده است.

وی با اشاره به نخستین ویژگی مورد تأکید در پیام رهبر معظم انقلاب افزود: آیت‌الله وحید خراسانی بیش از نیم قرن در حوزه علمیه قم به تربیت شاگردان و پرورش عالمان برجسته پرداخت؛ به‌گونه‌ای که جمعی از مدرسان و شخصیت‌های علمی حوزه و اعضای شورای نگهبان از شاگردان مکتب علمی ایشان هستند. این مرجع فقید با تألیف و تدریس آثار ارزشمند فقهی و اصولی، میراث علمی ماندگاری از خود به یادگار گذاشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه علمی و روش اجتهادی این فقیه برجسته اظهار داشت: آیت‌الله وحید خراسانی در درس‌های خود آرای بزرگان فقه و اصول همچون محقق نائینی، محقق اصفهانی، آقاضیاء عراقی و آیت‌الله‌العظمی خویی را با دقت مطرح و بررسی می‌کرد و با تسلط بر مبانی علمی آنان، به نقد و تحلیل دیدگاه‌هایشان می‌پرداخت. این شیوه علمی، از ویژگی‌های برجسته درس ایشان به شمار می‌رفت.

خاتمی سومین ویژگی مورد تأکید در پیام رهبر معظم انقلاب را ارادت عمیق و خالصانه آیت‌الله وحید خراسانی به اهل‌بیت(ع) دانست و تصریح کرد: این مرجع بزرگوار به‌ویژه نسبت به حضرت صدیقه طاهره(س) ارادت ویژه‌ای داشت و اهتمام ایشان به بزرگداشت ایام فاطمیه و پیگیری تعطیلی رسمی روز شهادت حضرت زهرا(س)، از جلوه‌های این محبت و دلبستگی بود.

وی در ادامه با تشریح ابعاد تعامل آیت‌الله وحید خراسانی با انقلاب و نظام اسلامی، به خاطره‌ای از دیدار و گفت‌وگوی خود با این مرجع فقید اشاره کرد و گفت: ایشان از سابقه مبارزاتی خود پیش از سال ۱۳۴۲ یاد می‌کرد و با نقل سخنانی که در آن دوران علیه بیگانگان و جریان‌های وابسته به آنان بیان کرده بود، بر روحیه مبارزه با ستم و بیگانه‌ستیزی خود تأکید داشت. همچنین در جریان مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی، مواضع روشنی در حمایت از حرکت انقلابی مردم داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به همراهی این مرجع فقید با امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آیت‌الله وحید خراسانی و آیت‌الله‌العظمی شیخ جواد تبریزی به درخواست امام خمینی(ره) در تدوین و تبیین مباحث فقهی مورد نیاز جامعه مشارکت کردند.

وی همچنین با اشاره به مواضع آیت‌الله وحید خراسانی درباره اصل انقلاب و جایگاه ولایت فقیه، یادآور شد که ایشان در بیانیه‌ای در سال ۱۳۸۸، ولایت فقیه را هم عامل شکل‌گیری و هم عامل استمرار انقلاب اسلامی معرفی کرده بود.

خاتمی با بیان اینکه حمایت از نظام اسلامی به معنای تأیید بی‌قیدوشرط همه عملکردها نیست، گفت: تقویت نظام باید با تربیت نیروهای توانمند، کمک به مسئولان در انجام مسئولیت‌ها و نظارت بر عملکردها همراه باشد. آیت‌الله وحید خراسانی نیز در همین چارچوب، در مواردی بر ضرورت کمک به مسئولان برای پیشبرد امور نظام تأکید می‌کرد. از سوی دیگر، امر به معروف و نهی از منکر و نقد سازنده از حقوق مردم و از عوامل رشد و اصلاح جامعه و نظام اسلامی است.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دیدار خود با آیت‌الله وحید خراسانی اظهار داشت: این مرجع فقید سلام و دعای خود را به رهبر معظم انقلاب ابلاغ کرده و گفته بود که هر شب در نماز شب برای ایشان دعا می‌کند؛ زیرا معتقد است کسی بهتر از ایشان نمی‌تواند کشور را اداره کند. این سخن، بیانگر نگاه و ارادت ایشان به جایگاه رهبری و دغدغه نسبت به حفظ و اداره کشور بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از نظام اسلامی به‌عنوان امانتی برآمده از مجاهدت امام خمینی(ره)، شهدا و ملت ایران، تصریح کرد: نباید اجازه داد برخی با تحریف مواضع و دیدگاه‌های آیت‌الله وحید خراسانی، شخصیت ایشان را در برابر انقلاب قرار دهند؛ چراکه این فقیه بزرگوار در کنار امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بود و همواره نسبت به حفظ نظام اسلامی اهتمام داشت.

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