خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: نام حضرت ام‌البنین(س) تنها یادآور مادری داغ‌دیده نیست؛ بلکه نماد نوعی مادری آگاه، وفادار و مسئول است. فاطمه بنت حزام کلابیه، مشهور به ام‌البنین، همسر امیرالمؤمنین علی(ع) و مادر حضرت عباس، عبدالله، جعفر و عثمان بود؛ چهار فرزندی که در کربلا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسیدند.

اما عظمت ام‌البنین(س) تنها در انتساب خانوادگی یا حتی در مادرِ شهیدان بودن خلاصه نمی‌شود. آنچه او را به الگویی ماندگار تبدیل کرده، کیفیت مواجهه او با زندگی، خانواده، فقدان، سوگ و حقیقت است؛ مواجهه‌ای که زندگی ایشان را از محدوده یک داستان تاریخی خارج کرده و به الگویی برای فهم بحران‌های امروز جامعه تبدیل می‌سازد.

مادری فراتر از رابطه زیستی

یکی از برجسته‌ترین ابعاد شخصیت حضرت ام‌البنین(س)، نحوه ورود او به خانه امیرالمؤمنین(ع) است. در نقل‌های تاریخی آمده است که وی پس از ازدواج با امام علی(ع)، با فرزندان حضرت زهرا(س) رفتاری مادرانه، مهربانانه و همراه با ادب داشت. حتّی بنا بر روایت‌های مشهور، او برای رعایت حرمت خاطره حضرت زهرا(س) و جلوگیری از تازه شدن داغ فرزندان او، پذیرفت که به جای نام اصلی‌اش (فاطمه)، او را «ام‌البنین» بنامند (۱).

این رفتار، صرفاً یک لطافت عاطفی نیست؛ بلکه از منظر انسانی و تربیتی، نشانه فهم عمیق او از روان کودک، حرمت حافظه عاطفی و اخلاق اسلامی است. مادری در نگاه او فقط رابطه خونی نبود؛ مادری یعنی مراقبت، اولویت دادن به رنج دیگری، رعایت حساسیت‌های روحی فرزندان، و ساختن خانه‌ای که در آن کرامت عاطفی افراد حفظ شود. این تقدم دادن «دیگری» بر «خود»، از ام‌البنین(س) شخصیتی ساخته است که در آن «مهر» و «معرفت» به هم پیوند خورده‌اند.

نقش مادر در ساختن شخصیت اخلاقی

حضرت عباس(ع) در فرهنگ اسلامی، نماد وفا، شجاعت، ادب و بصیرت است. بدون تردید، چنین شخصیتی محصول یک منظومه تربیتی جامع است که در آن پدر و مادر نقش‌آفرین بوده‌اند. ام‌البنین(س) فرزندان خود را تنها برای زیستن فردی و موفقیت‌های شخصی تربیت نکرد؛ بلکه آنان را برای مسئولیت‌پذیری، دفاع از حقیقت و همراهی با امام زمان خویش پرورش داد.

یکی از چالش‌های تربیتی در دنیای معاصر، پرورش «انسان‌های موفق اما بی‌مسئولیت» است؛ افرادی که از نظر مهارت و موقعیت اجتماعی رشد می‌کنند، اما نسبت به رنج دیگران، عدالت و وظیفه اخلاقی بی‌تفاوتند. در برابر این وضعیت، الگوی تربیتی ام‌البنین(س) نشان می‌دهد که تربیت اصیل، پرورش انسان‌هایی است که می‌توانند در لحظه‌های دشوار، میان منفعت شخصی و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی، دومی را انتخاب کنند. او مادری بود که فرزندانش را برای حقیقت تربیت کرد.

تبدیل اشک به آگاهی و بصیرت

رفتار حضرت ام‌البنین(س) پس از واقعه عاشورا، یکی از درخشان‌ترین ابعاد زندگی اوست. هنگامی که خبر شهادت فرزندانش را به او می‌دهند، پیش از آنکه از فرزندان خود بپرسد، پیوسته سراغ امام حسین(ع) را می‌گیرد و می‌گوید: «فرزندان من و هر آنچه زیر آسمان است، فدای اباعبدالله الحسین(ع) باد» (۲). این موضع‌گیری، نشان‌دهنده اوج بصیرت اوست؛ او برای فرزندانش می‌گرید، اما سوگ خود را در سطح احساس شخصی متوقف نمی‌کند، بلکه مصیبت خود را در نسبت با حقیقت بزرگ‌تری (انسانیت و ولایت) ارتقا می‌دهد.

حضور او در قبرستان بقیع، همراه با عبیدالله (فرزند خردسال حضرت عباس) و مرثیه‌خوانی برای شهیدان، پدیده‌ای مهم را در فرهنگ شیعی شکل داد: «سوگواری به مثابه حافظه اجتماعی» (۳). سوگ ام‌البنین(س) فقط اشک نبود؛ انتقال پیام و زنده نگه‌داشتن حقیقتی بود که دستگاه حکومت وقت می‌خواست آن را به فراموشی بسپارد. در دنیای امروز که سوگ‌ها یا فردی و خاموش می‌شوند یا در سطحی احساسی و زودگذر باقی می‌مانند، چنین الگویی می‌تواند آگاهی‌بخش و هویت‌ساز باشد.

زبان حال مادرانه

یکی از عرصه‌های مهم در روایت مصیبت، ادبیات مرثیه و «زبان حال» ام‌البنین(س) است؛ به‌ویژه در ابیاتی با مضمون «لا تدعونّی ویکِ امّ البنین…» (دیگر مرا ام‌البنین نخوانید). او در قالب شعر، هم شجاعت فرزندانش را روایت می‌کند، هم مظلومیت کربلا را به گوش جامعه می‌رساند (۴).

«زبان حال» اگر عمیق به‌کار رود، راهی برای آشکار ساختن جهان‌بینی و افق معنایی یک شخصیت است. در روزگاری که رسانه‌ها معمولاً احساسات را سطحی مطرح می‌کنند، بازگشت به ادبیات ام‌البنین(س) نشان می‌دهد که احساسات، اگر با معرفت همراه شوند، می‌توانند به آگاهی اجتماعی پایداری تبدیل گردند.

بانوی کنشگر در متن تاریخ

گاهی زنان بزرگ تاریخ تنها با مفاهیمی مانند صبر و اشک معرفی می‌شوند؛ در حالی که صبر آنان با کنشگری و قدرت اثرگذاری همراه بوده است. حضرت ام‌البنین(س) نه خطیب رسمی مانند حضرت زینب(س) در کوفه و شام بود و نه در میدان کربلا حضور مستقیم داشت؛ اما پس از عاشورا، با سوگ آگاهانه، شعر، حضور اجتماعی در بقیع و تربیت نسل، به یکی از پیام‌آوران اصلی عاشورا تبدیل شد. این رفتار نشان می‌دهد که حرکت اجتماعی زنان همیشه در قالب‌های رسمی رخ نمی‌دهد. گاهی یک زن با نحوه تربیت فرزند، با شیوه عزاداری، با انتخاب واژه‌ها و با ایستادن بر سر حقیقت، مسیر تاریخ را تغییر می‌دهد.

جمع‌بندی و پیام برای امروز

حضرت ام‌البنین(س) را نمی‌توان فقط یک مادر داغ‌دیده دانست؛ او زنی آگاه، مادری تربیت‌گر، همسری وفادار، شاعری مرثیه‌سرا و کنشگری فرهنگی در امتداد عاشورا بود. او به جامعه امروز می‌آموزد که:

خانواده بدون ادب و ایثار پایدار نمی‌ماند؛

تربیت بدون حقیقت‌طلبی و مسئولیت اجتماعی ناقص است؛

سوگ بدون آگاهی به فرسایش روحی می‌انجامد؛

و محبت بدون معرفت، به احساساتی زودگذر تبدیل می‌شود.

سالروز وفات این بانوی بزرگ، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش زنانی است که در ظاهر در حاشیه رخدادهای بزرگ دیده می‌شوند، اما در واقع، حافظان اصلی عاطفه، اخلاق و هویت یک جامعه‌اند.

به نظر شما زنان و مادران معاصر چگونه می‌توانند با الگوگیری از ام‌البنین(س)، در عین حفظ کانون خانواده، نقش‌آفرینی عمیق فرهنگی و اجتماعی داشته باشند؟

نویسنده: زینب خاتون شیرین‌کار

پی نوشت ها:

۱. ربانی خلخالی، چهره درخشان قمر بنی‌هاشم، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۶۹.

۲. منتهی المقال، ج ۲، ص ۷۰؛ تذکره الشهداء، ص ۴۴۳.

۳. پورامینی، محمدامین، مع رکب الحسین، ج۶، ص۴۱۰.

۴. محلاتی، ریاحین الشریعه، ۱۳۶۴ش، ج۳، ص۲۹۴.