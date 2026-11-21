به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه آمریکایی ای‌بی‌سی نیوز با ابراز نگرانی درباره تبعات جنگ علیه ایران برای مردم آمریکا، به بررسی وضعیت کنونی تنگه هرمز پرداخت.

مجری ای‌بی‌سی درباره پیامدهای این وضعیت برای مردم آمریکا گفت: «آمریکایی‌ها می‌گویند که دیگر نمی‌توانند قیمت‌ها در پمپ بنزین را تحمل کنند، در حالی که امسال قیمت بنزین با رکوردزنیِ بیشترین تعداد روزهای ثبت‌شده در سال، بالای ۴ دلار در هر گالن بوده است.»

این رسانه آمریکایی شرح داد: به گفته مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO)، در اکتبر ۳۱ حادثه در تنگه هرمز و اطراف آن رخ داده و در ماه میلادی جدید تا ۱۸ نوامبر حدود ۱۹ حادثه ثبت شده است. این در حالی است که در ماه‌های گذشته به‌طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ حادثه در تنگه هرمز و غرب آسیا رخ داده بود.

کارشناس حقوق و امنیت دریایی ایان راولی در این باره گفت: «ما شاهد آن بودیم که دو شناور در دو روز گذشته غرق شده‌اند. شرایط بسیار وخیم است و در حال پیچیده‌تر شدن است.»

ایران روایت آمریکا را تضعیف کرده است

این کارشناس افزود: «آمریکا همچنان این روایت را ادامه می‌دهد که کنترل تنگه هرمز را به‌دست دارد و ایرانی‌ها تلاش می‌کنند که این روایت را تضعیف کنند و در این کار نسبتاً موفق بوده‌اند، چرا که این وضعیت شبیه «کنترل کامل» نیست، وقتی که به‌طور منظم این تعداد حمله را شاهد هستیم.»

راولی در ادامه گفت: «ما باید به خاطر داشته باشیم که همه منابع انرژی یکسان نیستند.» وی با اشاره به ادعای برخی منابع خارجی درباره بازگشت «۷۵ درصدی» خروج نفت از تنگه هرمز در مقایسه با قبل از جنگ تأکید کرد: «این به‌نظر خبر خوبی است، اما ما شاهد ۷ یا ۸ نفتکش غول‌پیکر در روز هستیم تا این آمار را برآورده کند. این ابداً نزدیک به ۱۵۰ کشتی نیست که قبلاً شاهد عبور آن‌ها بودیم.»

کارشناس حقوق و امنیت دریایی شرح داد: «ما باید دیگر ذخایر را نیز در نظر بگیریم؛ ذخایر انرژی، کود، گاز طبیعی مایع، گاز مایع و هر چیز دیگری که به وضعیت اقتصاد جهانی و انرژی مرتبط است و در زمستان به آن نیاز است، اما از تنگه هرمز عبور نمی‌کنند.»

وی با رد ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره محافظت از کشتیرانی در تنگه هرمز گفت: «در اصل حفاظتی در کار نیست، چرا که جریان عبوری برقرار نشده است.»

کارشناس همچنین درباره وضعیت مردم آمریکا در زمستان هشدار داد و گفت: «قیمت نفت برای گرمایش خانگی به رکوردهای جدید رسیده است، ۶.۲۰ دلار در هر گالن در شمال شرقی کشور؛ این برای ۵ میلیون خانه است که به این محصول نیاز دارند.»

مجری ای‌بی‌سی در ادامه تأکید کرد: «با این حال، این مردم عادی آمریکا هستند که پیامدهای آن را در پمپ بنزین‌ها احساس می‌کنند.»

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ بارها مدعی شده که تنگه هرمز باز است و این آبراهه در کنترل آمریکا قرار دارد. ترامپ حتی مدعی شده که حجم نفت عبوری از خلیج فارس، حتی بیش‌تر از قبل از جنگ است.

اما کارشناسان با اشاره به قیمت بالای سوخت در آمریکا و جهان، ادعای ترامپ را زیر سؤال برده‌اند. تحلیلگران مختلف با ابراز نگرانی درباره تبعات جنگ علیه ایران، درباره افزایش قیمت‌ها در آمریکا در صورت ادامه درگیری‌ها هشدار داده‌اند.

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