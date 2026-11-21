به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ،قیمت میوه‌جات و تره‌بار به ویژه گوجه‌فرنگی، پیاز، سیب‌زمینی و انواع میوه‌ها، طی ۱۵ روز گذشته در سراسر اقلیم کردستان افزایش چشمگیری داشته است.

برای بررسی دلایل این افزایش قیمت، خبرنگار شفق نیوز در بازار عمده‌فروشی میوه و تره‌بار شهر اربیل به سراغ مغازه‌داران رفت و در این باره با آنها به گفت‌وگو نشست.

«الهرکی»، صاحب غرفه شماره ۱۶ در این بازار، به این پایگاه خبری گفت: «به دلیل بسته شدن مرزهای ایران به روی صادرات میوه و تره‌بار به کل عراق و به‌ویژه منطقه کردستان، قیمت تمامی اقلام مصرفی به‌ویژه گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، روز به روز شاهد افزایش مداوم است.»

الهرکی توضیح داد: «قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی پیش از این بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دینار بود، اما اکنون در بازار عمده‌فروشی با قیمتی بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دینار به فروش می‌رسد و هنگامی که به دست شهروندان در بازارهای خرده‌فروشی می‌رسد، به ۱۵۰۰ دینار می‌رسد.»

وی افزود: «پیاز نیز افزایش قیمت مشابهی را تجربه کرده؛ به طوری که قیمت هر کیلو پیش از این بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دینار بود و با قیمت ۷۵۰ دینار به دست مصرف‌کننده می‌رسید، در حالی که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم از آن - به‌ویژه ارقام مرغوب - بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دینار متغیر است. همچنین قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی با توجه به اینکه هنوز فصل تولید داخلی در کردستان فرا نرسیده، بین ۱۱۰۰ تا ۱۵۰۰ دینار متغیر است.»

الهرکی با بیان اینکه تولید داخل پاسخگوی نیاز منطقه کردستان نیست، گفت: شهر اربیل به تنهایی روزانه به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ تن گوجه‌فرنگی، بیش از ۲۵ تن سیب‌زمینی و بیش از ۲۵ تن پیاز نیاز دارد.

وی ادامه داد: این اقلام پیش‌تر برای جبران کمبود داخلی در اقلیم و عراق از ایران وارد می‌شدند، اما در حال حاضر طرف ایرانی به بهانه ناکافی بودن آن برای بازار داخلی خود، مانع ورود این اقلام می‌شود.

این فروشنده تصریح کرد: گوجه‌فرنگی‌هایی که در حال حاضر به اربیل می‌رسند از استان‌های نجف و کربلا تأمین می‌شوند، اما مقادیر آن‌ها برای کل نیاز عراق کافی نیست.

الهرکی با تأکید بر اینکه باید راه‌حل‌های جایگزینی پیدا شود، تصریح کرد: تجار به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها، توانایی واردات از ترکیه را ندارند؛ به طوری که هزینه تنها یک کامیون (با بار ۴۰ تن) فقط برای حمل‌ونقل و تعرفه‌های گمرکی، بدون احتساب بهای خود کالا، به بیش از ۱۰ هزار دلار می‌رسد.

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