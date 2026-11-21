به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور منتخب ایالت «میشیگان» در آمریکا، «عبدالرحمن السید» معروف به «عبدول السید»، قصد دارد سوگند قانونی خود را با قرار دادن نسخه‌ای از قرآن کریم ادا کند. نسخه‌ای که ممکن است همان قرآنی باشد که «توماس جفرسون» سومین رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۱۷۶۵ میلادی خریداری کرده بود.

به نوشته مجله «نیوزویک»، با این اقدام، السید به نخستین مسلمانی تبدیل خواهد شد که در تاریخ ایالات متحده آمریکا به عضویت مجلس سنا درمی‌آید.

السید که در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا توانست رقیب جمهوری‌خواه خود، «مایک راجرز» را شکست دهد، در گفت‌وگو با رادیوی ملی عمومی آمریکا (NPR) گفت که احتمالاً در مراسم ادای سوگند در سال آینده میلادی از نسخه قرآن متعلق به جفرسون استفاده خواهد کرد. با این حال، هنوز تصمیم نهایی خود را درباره نسخه‌ای که برای این مراسم انتخاب می‌کند، نگرفته است.

او افزود: به احتمال زیاد سوگند را با نسخه‌ای از قرآن کریم ادا خواهم کرد، اما هنوز مشخص نکرده‌ایم که کدام نسخه باشد. منظورم این است که جفرسون یک نسخه قرآن داشت و زمانی که «کیت الیسون» در سال ۲۰۰۷ به‌عنوان عضو کنگره آمریکا سوگند یاد کرد از همان نسخه استفاده کرد.

السید همچنین به وجود نسخه‌ای قدیمی از قرآن کریم در دانشگاه میشیگان اشاره کرد که می‌تواند گزینه دیگری برای مراسم ادای سوگند او باشد.

او در این باره گفت: این نسخه بسیار قدیمی است و شاید همان را انتخاب کنم. بنابراین هنوز نمی‌دانم، اما سوگندم را با قرآن کریم ادا خواهم کرد.

جفرسون نسخه قرآن خود را در سال ۱۷۶۵ میلادی و در دوران تحصیل در رشته حقوق خریداری کرده بود. این نسخه بعدها در مراسم ادای سوگند «کیت الیسون» نخستین مسلمانی که به عضویت مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد، مورد استفاده قرار گرفت.

ابعاد دینی و سیاسی سوگند با قرآن

«محمد حسن خلیل» مدیر برنامه مطالعات اسلامی دانشگاه میشیگان در گفت‌وگو با مجله «نیوزویک» مدعی شد که ادای سوگند عبدول السید با قرآن کریم، تأکیدی بر آزادی دین و عقیده است که قانون اساسی آمریکا آن را تضمین کرده است.

خلیل معتقد است که هویت دینی به‌عنوان مانعی بر سر راه مشارکت در زندگی سیاسی آمریکا، اهمیت و تأثیر کمتری نسبت به گذشته پیدا کرده است.

او افزود که رأی‌دهندگانی که از السید حمایت کردند، بیش از هویت دینی او به برنامه سیاسی‌اش به‌ویژه وعده‌های وی درباره کاهش نفوذ پول در سیاست، بهبود شرایط اقتصادی شهروندان آمریکایی و فراهم کردن امکان دسترسی همگانی به خدمات درمانی از طریق برنامه «مدیکر» توجه داشته‌اند.

موفقیتی تاریخی در کنار موانع پیش روی مسلمانان آمریکا

از سوی دیگر، «یوسف شهود» استاد علوم سیاسی، گفت که انتخاب السید، دارای دلالت‌های متفاوتی است. از یک سو، این اتفاق دستاوردی است که شایسته توجه و استقبال است و از سوی دیگر، موانعی را آشکار می‌کند که مسلمانان آمریکایی همچنان برای رسیدن به مناصب سیاسی عالی با آن روبه‌رو هستند.

او افزود: در فضایی که گفتمان‌ها و سیاست‌های ضداسلامی بر آن حاکم است، یک مسلمان آمریکایی با وجود همه این شرایط توانسته به یکی از عالی‌ترین مناصب این کشور دست پیدا کند. اما ثبت این رکورد تاریخی در سال ۲۰۲۷ میلادی در عین حال نشان می‌دهد که این مسیر برای چه مدت طولانی‌ به روی مسلمانان این کشور، بسته بوده است.

شهود تأکید کرد موانعی که السید توانسته از آنها عبور کند، همچنان پیش روی مسلمانان آمریکایی در بخش‌های مختلف قرار دارد و باید تلاش‌ها برای رفع این موانع ادامه پیدا کند.

او همچنین خاطرنشان کرد که دین دیگر به اندازه گذشته مانعی بزرگ در سیاست آمریکا محسوب نمی‌شود. به گفته وی، شمار مسلمانانی که در این کشور طی سال‌های طولانی برای تصدی مناصب سیاسی عالی نامزد می‌شدند، محدود بود و نامزدهای مسلمان آمریکایی نیز برای جلب حمایت رأی‌دهندگان خارج از جوامع خود با دشواری‌هایی روبه‌رو بودند.

افزایش تنوع دینی در کنگره آمریکا

«دیانا اکه» استاد ادیان تطبیقی و مطالعات هند در دانشگاه هاروارد نیز در گفت‌وگو با «نیوزویک» گفت: روندی در حال گسترش است که به مقام‌های منتخب اجازه می‌دهد در صورت تمایل، متون مقدسی را که برایشان ارزش و اهمیت دارند، برای مراسم ادای سوگند انتخاب کنند.

به نوشته «نیوزویک»، با افزایش تنوع دینی در کنگره آمریکا، شمار بیشتری از اعضای مجلس نمایندگان و سنا به جای استفاده از کتاب مقدس مسیحیان، ترجیح می‌دهند سوگند خود را با متون دینی دیگری ادا کنند.

این مجله همچنین توضیح داد که هیچ الزام قانونی وجود ندارد که مقام‌های منتخب را ملزم کند سوگند خود را بر یک متن دینی ادا کنند؛ هرچند بیشتر آنها در طول تاریخ، کتاب مقدس را برای این مراسم انتخاب کرده‌اند.

قرآن در مراسم سوگند؛ از مجلس نمایندگان تا مجلس سنا

انتظار می‌رود ادای سوگند عبدول السید با نسخه‌ای از قرآن کریم در سطح مجلس سنای آمریکا سابقه‌ای تاریخی به شمار رود. این در حالی است که پیش از این، شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز در مراسم مشابه از قرآن استفاده کرده‌اند.

از جمله این افراد می‌توان به دو نماینده مسلمان کنگره آمریکا به نام‌های «الهان عمر» از ایالت «مینه‌سوتا» و «رشیده طلیب» از ایالت «میشیگان»، اشاره کرد که سوگند خود را با قرآن کریم ادا کرده‌اند.

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