به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ روز شنبه به وقت محلی در گفت‌وگو با فاکس نیوز مدعی شد که قصد دارد توافقی «دائمی» با ایران منعقد کند.

وی بار دیگر مواضع ادعایی خود درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار و عنوان کرد که هیچ‌یک از رؤسای جمهور آینده آمریکا نباید به تهران اجازه دهند به سلاح هسته‌ای دست یابد.

ترامپ در این مصاحبه تلفنی، در حالی که خود دو بار در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده و از توافق برجام خارج شده است، ادعا کرد که رویکردش بر اساس «ناتوانی مکرر ایران در پایبندی به توافق‌ها» شکل گرفته است.

وی مدعی نقض توافق از سوی ایران شد و افزود: هر توافق جدیدی باید فارغ از اینکه چه کسی در سال‌های آینده در کاخ سفید حضور دارد، مانع از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران شود.

ترامپ اظهار داشت: کاری که من انجام می‌دهم این است که ترتیبی دهم تا اگر در چهار، ۱۵ یا ۲۰ سال آینده رئیس‌جمهوری بی‌کفایت بر سر کار آمد، توافقی وجود داشته باشد که دائمی باشد.

ترامپ همچنین به اینکه واشنگتن به دنبال تغییر حکومت در تهران است، پرداخت و ادعا کرد که دولت او تاکنون با گروه‌های متعددی از رهبران ایران سروکار داشته است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: «ما اکنون با سومین گروه (از رهبران) سروکار داریم؛ بنابراین می‌توان این را "تغییر رژیم نهایی" نامید. چهره‌های کنونی "احتمالاً... معقول‌تر" هستند، اما مذاکره با آنها همچنان دشوار است.»

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