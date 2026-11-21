به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معترضان با برگزاری تظاهرات، خواستار بهبود خدمات عمومی شدند و خشم خود را نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی و نابرابری ابراز کردند.

این جنبش اعتراضی که در اواسط سپتامبر توسط دانش‌آموزان دبیرستانی با درخواست شرایط بهتر آموزشی آغاز شد، به یک اعتراض سراسری علیه افزایش شدید قیمت‌ها، خدمات عمومی ناکافی و خشونت پلیس دامن زد که در سراسر اروپا گسترش یافت.

سازمان‌دهندگان این راهپیمایی از حضور ۱۵۰ هزار معترض در روز شنبه در سرتاسر فرانسه خبر دادند. این تعداد در هفته گذشته ۲۰۰ هزار نفر بود، در حالی که در اولین تظاهرات که در ۱۷ اکتبر برگزار شد، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در اعتراضات شرکت کردند.

وزارت کشور فرانسه مدعی شد که تعداد معترضان به طور قابل توجهی کاهش یافته است و ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر در این اعتراضات شرکت کرده‌اند.

این در حالی است که روز شنبه هزاران نفر در میدان جمهوری در مرکز پاریس گرد هم آمدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند که پرچم‌ها و جلیقه‌های اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ‌گرا با پرچم‌ها و جلیقه‌های سازمان‌های دانشجویی و جنبش جلیقه زردها در کنار یکدیگر قرار دارند.

یک گروه سنگ قبرهای ساختگی ساخته بود که مرگ خدمات عمومی فرانسه از جمله تأمین اجتماعی و آموزش را به نمایش می‌گذاشت.

بر اساس گزارش‌ها، میان معترضان و پلیس در شهرهای نانت و لیون فرانسه درگیری رخ داده است.

روزنامه لو پروگرس گزارش داد که مقامات لیون تظاهرات در مرکز شهر را ممنوع کرده‌اند، اما گروهی از معترضان تلاش کردند در خیابان گاریبالدی و کورس گامبتا راهپیمایی کنند. واحدهای سیار پلیس به سرعت تجمعات را پراکنده کردند و چندین بار گاز اشک‌آور به سمت معترضان شلیک کردند. همچنین تدابیر امنیتی در اطراف میدان بلکورکه، جایی که یک بازار کریسمس در آن افتتاح شده است، تشدید شد.

در همین حال، روزنامه اوئست فرانس از وقوع درگیری‌ها میان پلیس و معترضان در شهر نانت خبر داد. بر اساس این گزارش، گروهی از معترضان تلاش کردند از مسیر مجاز خارج شوند و با مأموران پلیس درگیر شدند.

به گفته خبرنگار این رسانه، یکی از معترضان پس از اصابت نارنجک پلیس از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شد. علاوه بر این، شبکه تلویزیونی سی‌نیوز در گزارش خود از نانت، یک ماشین پلیس را نشان داد که شیشه جلو و عقب آن شکسته بود.

همزمان با روایت دانش‌آموزان از برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه، احتمال آغاز دور تازه اعتراضات دانش‌آموزی به وضعیت نامناسب کلاس‌های درس، مقام‌های این کشور را نسبت به بروز خشونت‌های بیشتر نگران کرده است.

خبرگزاری فرانسه نوشت: فرانسه برای دور تازه‌ای از تظاهرات سراسری در حمایت از دانش‌آموزانی که هفته‌هاست به وضعیت نامناسب کلاس‌های درس اعتراض دارند، آماده شده است؛ این در حالی است که مقام‌ها و شرکت‌کنندگان نگران وقوع خشونت‌های بیشتر هستند.

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