به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای جیش شهید احمد زکزاکی(ره)، از مجموعه‌های وابسته به جنبش اسلامی نیجریه به رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ ابراهیم زکزاکی، شامگاه چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان ۱۴۰۵)، در تجمع شبانه مردم ایران در میدان شیخ مفید شهر قم حضور یافتند.

این تجمع در چارچوب سلسله برنامه‌های شبانه مردم ایران برگزار می‌شود که با حضور اقشار مختلف مردم در نقاط گوناگون کشور، با هدف اعلام حمایت و تجدید بیعت با رهبری انقلاب اسلامی و تأکید بر پایبندی به ولایت ادامه دارد. این برنامه، دویست‌وشصت‌وسومین شب از سلسله این تجمعات بود.

حضور اعضای جیش شهید احمد زکزاکی در این مراسم، بخشی از برنامه‌های هفته گرامیداشت سالروز ولادت شهید احمد زکزاکی در شهر قم به شمار می‌رود.

در جریان این تجمع، گروه سرود جیش شهید احمد زکزاکی با اجرای سرودهای حماسی و محتوایی، به بیان مفاهیم اعتقادی و آرمان‌های مبارزاتی پرداخت که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

همچنین بیانیه این مجموعه قرائت شد که در آن، ضمن اعلام حمایت و همبستگی با ملت ایران، از تلاش‌ها و ایستادگی ملت ایران و دیگر جریان‌های مقاومت در دفاع از حق، مقابله با ظلم، حمایت از مظلومان و پشتیبانی از ولایت قدردانی شده بود.

در پایان این مراسم، شیخ نور محمد، از مسئولان جیش شهید احمد زکزاکی در جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی کوتاه به بیان دیدگاه‌های این مجموعه درباره اهمیت حمایت از ولایت و همبستگی میان ملت‌ها و جریان‌های عدالت‌خواه پرداخت.

شهید احمد زکزاکی، یکی از سه فرزند شیخ ابراهیم زکزاکی بود که در راهپیمایی روز قدس در سال ۲۰۱۴ توسط دولت نیجریه به شهادت رسیدند و به برکت خون این شهید، میلیون‌ها جوان بیدار شدند و راه ایشان را ادامه دادند.

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