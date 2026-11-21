به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، از دولت عراق خواست سیاست بی‌طرفی مثبت را در پیش بگیرد و استقلال تصمیم‌گیری ملی را حفظ کند. وی نسبت به کشاندن عراق به رویارویی با جمهوری اسلامی ایران، حزب‌الله و محور مقاومت یا هدف قرار دادن الحشد الشعبی به بهانه انحصار سلاح در دست دولت هشدار داد.

امام جمعه بغداد به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، آینده حاکمیت ملی عراق و مسئولیت دولت در حفاظت از کشور در برابر منازعات خارجی و اختلافات داخلی پرداخت.

آیت‌الله موسوی با اشاره به اینکه عراق پس از سال ۲۰۰۳ دستاوردهای مهمی داشته است، تأکید کرد: این کشور هنوز به استقلال کامل دست نیافته و همچنان با محدودیت‌های خارجی و وابستگی‌های مالی، اقتصادی و امنیتی مواجه است.

وی تصریح کرد نشست قدرت‌های بزرگ، بازتاب‌دهنده رقابت بر سر منافع و حوزه‌های نفوذ است و آمریکا، روسیه و چین هر یک بر اساس محاسبات و منافع خاص خود عمل می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان به هیچ‌یک از این قدرت‌ها برای ترجیح دادن منافع عراق بر منافع خودشان اتکا کرد.

امام جمعه بغداد تأکید کرد: نیروهای سیاسی عراق باید دریابند که استقلال با وابستگی به اراده خارجی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم تقویت توانمندی‌های ملی و اتخاذ تصمیم‌ها بر اساس منافع ملت عراق است.

ایران و محور مقاومت معادلات منطقه را تغییر داده‌اند

آیت‌الله موسوی جمهوری اسلامی ایران را الگویی از استقلال سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: این کشور طی دهه‌های گذشته، علی‌رغم فشارهای مستمر آمریکا، چه در دوره دولت‌های دموکرات و چه جمهوری‌خواه، استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کرده است.

وی با اشاره به اینکه ایران با وجود حضور نداشتن در نشست بین‌المللی، همچنان کشوری مستقل در تصمیم‌گیری‌های خود است، افزود: قدرت‌های بزرگ از جمله روسیه و چین نیز بر اساس محاسبات و منافع خاص خود با ایران تعامل می‌کنند.

وی تصریح کرد: آمریکا با وجود قدرت نظامی و ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی خود، نتوانسته است نظام جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. تحولات اخیر محدودیت توانایی آمریکا برای تحمیل اراده خود بر منطقه را آشکار کرده و پایگاه‌های آمریکایی نیز در چارچوب تقابل با ایران با فشارها و حملاتی مواجه شده‌اند.

آیت‌الله موسوی خاطرنشان کرد: این تحولات موجب شده است برخی کشورهای منطقه در محاسبات خود تجدیدنظر کنند؛ چراکه برای آنها روشن شده است که شکست نظامی ایران به‌آسانی امکان‌پذیر نیست و ثبات منطقه مستلزم برقراری روابطی مبتنی بر دوستی، تفاهم و همکاری است، نه اتکا به حمایت آمریکا یا مشارکت در طرح‌هایی که تهران را هدف قرار می‌دهند.

وی همچنین اشاره کرد: تحرکات منطقه‌ای برای تقویت روابط با پاکستان، ترکیه، چین و روسیه، نشان‌دهنده تلاش برای افزایش دامنه استقلال از آمریکاست. به گفته وی، تحولات اخیر فرصت بیشتری در اختیار کشورهای منطقه قرار داده است تا تصمیم‌هایی متناسب با منافع ملی خود اتخاذ کنند.

امام جمعه بغداد در ادامه به وضعیت حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و دیگر گروه‌های محور مقاومت پرداخت و تأکید کرد: تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف این نیروها به تمامی اهداف خود دست نیافته است.

وی با اشاره به ترور سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: این اقدامات به پایان کار حزب‌الله منجر نشده است؛ حزبی که همچنان از توان تأثیرگذاری بر معادلات سیاسی و امنیتی برخوردار است و تصمیم‌گیری مستقل خود را حفظ کرده است.

آیت‌الله موسوی همچنین با اشاره به تحولات یمن، پایداری انصارالله و تداوم ایستادگی این جنبش را نشانه دشواری به تسلیم کشاندن نیروهای منطقه صرفاً از طریق قدرت نظامی دانست.

وی اظهار داشت: تلاش‌ها برای قطع پیوندهای منطقه‌ای ایران، از سوریه تا لبنان و یمن، در چارچوب راهبرد آمریکا برای تضعیف جایگاه ایران صورت می‌گیرد، اما این اقدامات نتوانسته است به پایان نقش محور مقاومت منجر شود.

امام جمعه بغداد هشدار داد: ورود عراق به رویارویی با ایران یا حزب‌الله هیچ منفعت ملی برای این کشور نخواهد داشت، بلکه عراق را در معرض خطراتی فراتر از توان و ظرفیت‌هایش قرار می‌دهد.

وی با طرح این پرسش که اتخاذ مواضع خصمانه در قبال حزب‌الله و شیعیان لبنان یا مداخله در معادلات منطقه‌ای فراتر از توان تأثیرگذاری عراق چه توجیهی دارد، تأکید کرد: چنین سیاست‌هایی ممکن است این کشور را در برابر نیروهایی قرار دهد که ابزار و امکانات لازم برای مقابله با آنها را در اختیار ندارد.

مخالفت با هدف قرار دادن الحشد الشعبی

آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل داخلی عراق تأکید کرد اصل انحصار سلاح در دست دولت محل اختلاف نیست، اما نسبت به سوءاستفاده از این شعار برای هدف قرار دادن الحشد الشعبی هشدار داد.

وی یادآور شد: الحشد الشعبی بخشی از ساختار رسمی امنیتی عراق است و در کنار نیروهای مسلح این کشور، نقش مهمی در آزادسازی موصل و مناطق گسترده‌ای از اشغال گروه تروریستی داعش ایفا کرده است.

امام جمعه بغداد همچنین نسبت به دامن زدن به تنش‌هایی که ممکن است به درگیری‌های شیعه با شیعه منجر شود، هشدار داد و تأکید کرد چنین وضعیتی دستاوردهای عراق را به خطر می‌اندازد و به سود مداخلات خارجی خواهد بود.

وی از نخست‌وزیر عراق خواست بر اصلاحات اقتصادی، ارائه خدمات و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان تمرکز کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده و اظهارات تنش‌زا بپرهیزد. آیت‌الله موسوی همچنین تأکید کرد: دولت عراق نباید تسلیم فشارهای خارجی شود یا با مداخله در امور لبنان، این کشور را در برابر حزب‌الله قرار دهد.

مرجعیت دینی و سیاست بی‌طرفی مثبت

آیت‌الله موسوی در پایان، بر ضرورت اتخاذ سیاست بی‌طرفی مثبت تأکید کرد و گفت: این سیاست به معنای دور نگه داشتن عراق از رویارویی میان ایران و آمریکا، حفظ روابط با کشورهای همسایه و صیانت از امنیت و ثبات کشور است.

وی همچنین بر اهمیت پایبندی به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف تأکید کرد و با اشاره به نقش فتوای دفاع کفایی در مقابله با گروه تروریستی داعش، از مسئولان خواست از توصیه‌های مرجعیت بهره بگیرند و عراق را وارد منازعات بین‌المللی و منطقه‌ای نکنند.

امام جمعه بغداد در پایان تصریح کرد حفاظت از عراق مستلزم برخورداری از حکمت سیاسی، استقلال در تصمیم‌گیری، حفظ وحدت ملت و نهادهای کشور و پرهیز از ماجراجویی‌هایی است که آینده عراق و منافع مردم آن را به خطر می‌اندازد.

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