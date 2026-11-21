به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی از خبرگزاری بلومبرگ فاش می‌کند که در شرایطی که «آندی برنهام» نخست‌وزیر بریتانیا در اظهارات علنی خود بر بهبود روابط تجاری با اتحادیه اروپا و اصلاح نظام رفاه اجتماعی تمرکز دارد، در راهروهای «داونینگ‌استریت» مقر نخست‌وزیری این کشور، بحث‌هایی محرمانه و فشرده درباره پیامدهای یک سناریوی نگران‌کننده جهانی در جریان است: اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد حملات نظامی علیه ایران را از سر بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به گفته منابع آگاه که با بلومبرگ گفت‌وگو کرده‌اند، برنهام و وزیران ارشد دولتش طی هفته‌های گذشته در وضعیت آماده‌باش بوده‌اند و این احتمال را بررسی کرده‌اند. احتمالی که به نوشته این خبرگزاری با وجود امیدواری پیشین لندن به اینکه شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا بتواند از شتاب‌گرفتن رویکرد تهاجمی واشنگتن جلوگیری کند، در روزهای اخیر قوت بیشتری گرفته است.

تصویری تیره در تمام سناریوها

برنهام روز جمعه از توافقی برای تقویت روابط با اروپا استقبال کرد، اما پرونده ایران همچنان همچون ابری بر این آغاز امیدوارکننده سایه انداخته است. به گزارش بلومبرگ، به نخست‌وزیر بریتانیا اطلاع داده شده که تمام سناریوهای احتمالی برای مواجهه با تهران، پیامدهای منفی برای اقتصاد و امنیت بریتانیا به همراه خواهند داشت.

بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش داده است که ارزیابی‌های بریتانیا، تفاوت چشمگیری با روایت آمریکا دارد. در حالی که «دونالد ترامپ» و «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، اعلام می‌کنند کارزار فشار اقتصادی آسیب‌های سنگینی به تهران وارد کرده است، لندن بر این باور است که این فشارها نتوانسته‌اند ایران را به دادن امتیازهای واقعی وادار کنند و احتمال دستیابی به یک توافق از مسیر مذاکره نیز تقریباً از بین رفته است.

این منابع به بلومبرگ هشدار داده‌اند که ایران همچنان ذخایر موشکی و توانمندی‌های نظامی و سایبری در اختیار دارد که می‌تواند با اتکا به آن‌ها واکنشی قدرتمند نشان دهد. به گفته آن‌ها، تهران همچنین در حال برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های تهاجمی‌تر در منطقه و از طریق نیروهای هم‌پیمان خود در غرب است.

مقام‌هایی به بلومبرگ گفته‌اند بریتانیا با همکاری متحدان خود در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، پشت پرده بر آمریکا فشار می‌آورد تا از انجام حملات تازه جلوگیری کند. این تلاش با هدف مقابله با آن چیزی صورت می‌گیرد که این مقام‌ها، استدلال‌های رژیم صهیونیستی برای سوق‌دادن واشنگتن به سمت گزینه نظامی توصیف می‌کنند.

از نگاه بریتانیا، بدترین سناریو آن است که ترامپ و رژیم صهیونیستی، جنگی تمام‌عیار علیه ایران آغاز کنند. اقدامی که می‌تواند به واکنش تهران در منطقه خلیج فارس و واردآمدن خساراتی بلندمدت به اقتصاد جهانی منجر شود.

مقام‌های بریتانیایی به بلومبرگ گفته‌اند حتی سناریویی با آسیب کمتر یعنی اجرای یک دور نهایی و کوتاه‌مدت از حملات گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی و سپس اعلام پیروزی از سوی آن‌ها، نیز می‌تواند پیامدهای منفی از جمله اقدامات تلافی‌جویانه از سوی ایران و تشدید بی‌ثباتی در جریان انتقال انرژی در پی داشته باشد.

آن‌ها هشدار داده‌اند که هفته‌ها و ماه‌های آینده همچنان با سطح بالایی از عدم قطعیت همراه خواهد بود و پیش‌بینی مسیر تحولات در این دوره دشوار است.

معضل استفاده از پایگاه‌های بریتانیا

بلومبرگ گزارش داده است که ازسرگیری جنگ یا حملات نظامی، یک کابوس سیاسی برای برنهام ایجاد می‌کند که اگر واشنگتن خواستار استفاده از پایگاه‌های نظامی بریتانیا برای انجام حملات شود، دولت لندن چگونه باید واکنش نشان دهد؟

مقام‌های بریتانیایی به این خبرگزاری گفته‌اند احتمالاً برنهام تلاش خواهد کرد موضعی میانه اتخاذ کند. به این ترتیب که از واشنگتن بخواهد برای حمله نخست از خاک بریتانیا استفاده نکند، اما استفاده از این پایگاه‌ها را برای حملات بعدی مجاز بداند.

حتی بهترین سناریو هم نامطلوب است

از منظر امنیتی، بلومبرگ از افزایش نگرانی‌ها در بریتانیا درباره احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های این کشور در نقاط مختلف جهان و همچنین مواجهه آن‌ها با حملات سایبری و نظامی با حمایت ایران خبر داده است.

حتی در بهترین سناریو نیز یعنی زمانی که ترامپ بدون انجام اقدام نظامی و بدون دستیابی به توافق از این وضعیت عقب‌نشینی کند، ادامه کنترل ایران بر تنگه هرمز می‌تواند مانع هرگونه بهبود اقتصادی در بریتانیا، شود. موضوعی که مقام‌های بریتانیایی در گفت‌وگو با بلومبرگ بر آن تأکید کرده‌اند.

این مقام‌ها در پایان گفت‌وگو با بلومبرگ تأکید کرده‌اند که دو پرونده ترامپ و ایران همچنان عوامل تعیین‌کننده در آینده دولت برنهام خواهند بود و از نظر اهمیت بر تمام برنامه‌های داخلی و بلندپروازانه این دولت، سایه خواهند انداخت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸