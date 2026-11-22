به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در واکنش به اظهارات «ایلهان عمر»، نماینده مسلمان کنگره این کشور درباره اسلام‌هراسی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به این سیاستمدار مسلمان حمله کرد و او را «یهودستیز» و «مایه ننگ» خواند. این اظهارات در حالی مطرح شد که عمر در سخنرانی خود از تبعیض علیه مسلمانان آمریکایی و محدود شدن آزادی‌های مدنی آنان پس از حوادث ۱۱ سپتامبر انتقاد کرده بود.

ایلهان عمر در مراسمی متعلق به شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی (CAIR) گفته بود: «مدت‌هاست با ناراحتی ناشی از شهروند درجه دوم بودن زندگی کرده‌ایم و صادقانه بگویم از این وضعیت خسته شده‌ام.»

او با اشاره به تأسیس این شورا پس از حملات ۱۱ سپتامبر افزوده بود که این نهاد در واکنش به شرایطی شکل گرفت که در آن، اقدامات گروهی از افراد بهانه‌ای برای محدود شدن آزادی‌های مدنی همه مسلمانان شده بود.

ترامپ جونیور، در پیامی در اینستاگرام عمر را به یهودستیزی متهم کرد و مدعی شد حضور چنین فردی در کنگره و مشارکت او در تصمیم‌گیری برای آمریکایی‌ها مایه ننگ است.

هم‌زمان، رسانه راست گرای نیویورک پست، که در این گزارش از آن به‌عنوان رسانه‌ای راست‌گرا یاد شده، با انتشار تصویری از برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در صفحه نخست خود، در واکنش به سخنان عمر نوشت: «این هم آن کاری که انجام دادند؛ ۲۹۷۷ نفر در حملات تروریستی کشته شدند.» همچنین برایان کیلمید، مجری برنامه «فاکس اند فرندز»، پس از طرح اظهارات مشابه و زیر سؤال بردن وفاداری عمر به آمریکا، عذرخواهی کرد.

در مقابل، رشیده طلیب، نماینده مسلمان کنگره از ایالت میشیگان، با دفاع از عمر، برخورد روزنامه نیویورک پست را اقدامی آشکارا نژادپرستانه دانست و گفت منتقدان سخنان عمر را از بافت اصلی آن خارج کرده‌اند، زیرا از بیان حقیقت و به چالش کشیده شدن قدرت هراس دارند.

ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا و یکی از نخستین دو زن مسلمان راه‌یافته به کنگره آمریکا، در هفته‌های منتهی به این ماجرا با موجی از انتقادها، حملات و تهدیدهای مرگ مواجه شده بود؛ فشارهایی که پس از اظهارات انتقادی او علیه اسرائیل نیز ادامه داشت. بر اساس این گزارش، یک مرد در نیویورک به اتهام تهدید به حمله و قتل عمر تحت پیگرد قرار گرفته و ماه گذشته نیز هتلی که قرار بود میزبان سخنرانی او باشد، با تهدید بمب‌گذاری مواجه شده بود. تماس‌گیرنده مدعی شده بود عمر برای جامعه خطرناک است و در صورت برگزاری برنامه، ساختمان را منفجر خواهد کرد.

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