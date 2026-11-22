به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مادرید که طی ۲ روز گذشته با حضور شخصیت های پارلمانی، سیاسی، حقوقی و دانشگاهی مطرح از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان با مشارکت فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین برگزار شد بر ضرورت انتقال از مرحله حمایت های مردمی و محکومیت های سیاسی به اقدامات عملی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این نشست خواهان توقف صادرات سلاح به اراضی اشغالی، محاکمه عاملان جنایات جنگی و تلاش برای پایان دادن به اشغالگران و تضمین حقوق مردم فلسطین شدند.

در جلسات این نشست بر مسئولیت سیاسی و حقوقی کشورهای اروپایی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی با توجه به تداوم اوضاع فاجعه بار نوار غزه و گسترش شهرک سازی ها و مصادره اراضی فلسطینی ها تاکید شد.

شرکت کنندگان تصریح کردند که همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای اروپایی باید متوقف شود.

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