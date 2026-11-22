به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از ۳۰ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵ مصادف با ایام سالروز وفات حضرت ام‌البنین علیهاالسلام و هفته بسیج مستضعفین از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامه‌های نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح، مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر، قرائت زیارت‌نامه حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عصر، مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد.

مراسم صبحگاهی حرم مطهر شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با قرائت سوره مبارکه فتح، یکشنبه با شرح نهج البلاغه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحاج ابوالقاسم، سه‌شنبه با تفسیر قرآن با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحاج ابوالقاسم، پنجشنبه با قرائت زیارت عاشورا و جمعه با سخنرانی و قرائت دعای ندبه با نوای حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر واضحی برگزار می‌شود.

مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت در قالب شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه از شنبه تا جمعه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین علی اصغر علیدوست، علی خلیل‌پور، محمدصادق کفیل، سید ابوالفضل حکیمی، سید عبدالرزاق پیردهقان، محمدابراهیم کفیل و وحید رحمانی برگزار می‌شود.

مراسم بعد از نماز ظهر و عصر حرم مطهر با قرائت زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها همراه است و در روز دوشنبه علاوه بر آن، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی آقای یاسین شیخ زاده و در روز جمعه سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین صابری برگزار می‌شود.

مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین محسن حیدری کاشانی، محمدعبدالرزاقی مقدم، علی نوروزی، عبدالله توانا، سیداحمد میردامادی و علی رئوفی برگزار و جمعه با قرائت زیارت آل یاسین آقای قاسم جباری و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شهبازیان دنبال خواهد شد.

مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه تا جمعه به ترتیب با سخنرانی حجج‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، سید حسین آقامیری، سید احمد حسینی خراسانی، حسین جوشقانیان، حامد کاشانی، مرتضی آقاتهرانی و احمد پناهیان و مداحی امیر عباسی، میثم مطیعی، حسن شالبافان، علی مالکی نژاد، ابوذر روحی و ابوذر بیوکافی برگزار خواهد شد.

گفتنی است در هفته پیش رو سه‌شنبه شب دعای توسل بعد از نماز عشاء با قرائت علی مالکی نژاد، پنجشنبه بعد از نماز صبح قرائت زیارت عاشورا، پنجشنبه شب دعای کمیل بعد از نماز عشاء با قرائت ابوذر بیوکافی، پنجشنبه شب ساعت ۲۱:۰۰ قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی و جمعه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دعای کمیل نیمه‌شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و قرائت عباس حیدرزاده برگزار خواهد شد.

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