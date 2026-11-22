به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نیروهای مسلح یمن در واکنش به ادعاهای عربستان درباره تهدید مکه مکرمه، این اتهامات را «تهمتی بزرگ» خواند و تأکید کرد که مردم یمن برای تمامی مقدسات اسلامی احترام قائل‌اند و عملیات نظامی این کشور صرفاً تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می‌دهد.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شامگاه شنبه ۲۱ نوامبر در بیانیه‌ای، ادعاهای مطرح‌شده از سوی عربستان سعودی درباره وجود تهدید علیه مکه مکرمه را رد کرد و گفت: «هیچ خطری مکه مکرمه را تهدید نمی‌کند، مگر از سوی رژیم جنایتکار آل‌سعود.»

طبق گزارش پایگاه خبری «سبأ» وی با تأکید بر جایگاه مقدسات اسلامی نزد مردم یمن تصریح کرد که ملت یمن برای مکه مکرمه و تمامی اماکن مقدس مسلمانان احترام قائل است و ادعاهای عربستان درباره تهدید این مناطق، تهمتی بزرگ و بی‌اساس است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین با تشریح اهداف عملیات نظامی این کشور اعلام کرد که حملات نیروهای یمنی صرفاً تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می‌دهد و اماکن مقدس اسلامی در فهرست اهداف این عملیات قرار ندارند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که با تشدید درگیری‌ها میان نیروهای مقاومت یمن و سعودی‌ها، موضوع امنیت مکه مکرمه به یکی از محورهای اختلاف رسانه‌ای و سیاسی دو طرف تبدیل شده است. مقام‌های سعودی پیش‌تر مدعی رهگیری موشک‌ها و پهپادهای نیروهای یمنی در مسیر مناطق مقدس شده بودند؛ ادعاهایی که صنعا بارها آن‌ها را رد کرده است.

در یکی از موارد این اختلاف، عربستان در سپتامبر گذشته اعلام کرد یک پهپاد منتسب به نیروهای یمنی را پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه مکه رهگیری کرده است. در مقابل، نیروهای یمنی اعلام کردند که عملیات آن‌ها متوجه مراکز نظامی و نفتی عربستان بوده است.

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