به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه المسیره اعلام کرد که در حمله هوایی عربستان به یک منزل مسکونی در منطقه غربی، واقع در شهرستان مستبأ، یک شهروند شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند. جنگنده‌های سعودی همچنین حمله هوایی دیگری به همین شهرستان انجام دادند.

در استان تعز نیز حملات هوایی عربستان تشدید شد. بر اساس این گزارش، یک انبار تجاری فروش پوشاک و لوازم خرازی در شهرستان شمیتین هدف حمله قرار گرفت. جنگنده‌های سعودی همچنین سه حمله هوایی به کوه الشوار در منطقه الجبال بنی‌حماد، واقع در شهرستان مواسط، انجام دادند و هشت حمله هوایی نیز منطقه المخا را هدف قرار دادند. این حملات در حالی انجام شد که پرواز جنگنده‌های سعودی بر فراز منطقه ادامه داشت.

در استان صعده نیز یک شهروند بر اثر گلوله‌باران توپخانه‌ای نیروهای سعودی در منطقه الجبانه، واقع در شهرستان مرزی شدا، زخمی شد.

بر اساس این گزارش، حملات توپخانه‌ای به روستاها و مناطق مسکونی نوار مرزی یمن همچنان ادامه دارد.

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