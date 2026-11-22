به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در نامه‌ای که از طرف تمام بانوان فاطمی، غیرتمند و انقلابی ایران اسلامی حاضر در میادین شهرهای کشور، خطاب به حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتشار یافته؛ آمده است: «هر سال، در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (علیها السّلام)، مشتاقانه به دیدار رهبر شهیدمان می‌شتافتیم تا پای سخنان روشنگر ایشان بنشینیم و با شناختی عمیق‌تر از جایگاه و رسالت زن مسلمان ایرانی، افق‌های تازه‌ای برای حضور و نقش‌آفرینی خود بیابیم.

امسال، در حالی به استقبال این ایام مبارک می‌رویم که داغ شهادت رهبر شهیدمان همچنان بر دل‌های‌مان سنگینی می‌کند؛ اما این اندوه، عزم ما را برای ادامه مسیر و پاسداری از آرمان‌ها و اندیشه‌های ایشان استوارتر ساخته است، خود را متعهد می‌دانیم با پایبندی عملی به منظومه فکری ایشان درباره «الگوی سوم زن مسلمان ایرانی»، مسئولیت تاریخی خویش را دنبال کنیم.

امروز برآنیم تا صدای بانوان ایران اسلامی را از میدان‌های شهرهای کشور به محضر شما برسانیم؛ صدای زنانی که در بزنگاه‌های تاریخی، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی سوم، با حضور مسئولانه در دفاع از حقیقت، خانواده و منافع ملی نقش‌آفرینی کردند. آنان نشان دادند زن مسلمان ایرانی هر جا دفاع از هویت، حقیقت و سرنوشت کشور ضرورت یابد، آگاهانه و مسئولانه در میدان حاضر می‌شود.

زن مسلمان ایرانی، حضرت فاطمه زهرا (علیها السّلام) را الگوی خویش قرار داده است؛ بانویی که در بندگی مظهر اخلاص، در خانواده الگویی متعالی از مادری و همسری و در عرصه اجتماعی و سیاسی، مدافع استوار حق و عدالت است. سیره آن حضرت، پیوند ناگسستنی بندگی، خانواده‌محوری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در هویت زن مؤمن ایرانی به تصویر می‌کشد.

انقلاب اسلامی ایران، به‌رهبری امام خمینی (رضوان اللّه تعالی علیه) و با تبیین‌های رهبر شهید انقلاب، با تثبیت «الگوی سوم زن»، افق تازه‌ای پیشِ‌روی زنان گشود؛ الگویی مبتنی بر ایمان، تقوا و مسئولیت‌پذیری اجتماعی که نه در الگوهای تحمیلی تمدن مادی می‌گنجد و نه به برداشت‌های منفعلانه از جایگاه زن محدود می‌شود.

در این الگو، زن مسلمان ایرانی با حفظ هویت زنانه، حیا، نجابت و ارزش‌های الهی، در عرصه‌های ورزش، علم، فناوری، رسانه، فرهنگ، خانواده و سیاست نقش‌آفرینی می‌کند و با خودباوری در ساخت جامعه اسلامی سهیم می‌شود، همچنین در جبهه مقاومت و مبارزه با ظلم و استکبار، با زنان آزادی‌خواه و عدالت‌طلب جهان بر پایه عدالت، آزادی و کرامت انسانی پیوند برقرار می‌کند.

ما بر این باوریم که تعالی الگوی سوم زن مسلمان ایرانی و حرکت بانوان در مسیر شکل‌گرفته همچنان در سایه رهبری داهیانه حضرت‌عالی پرقدرت ادامه می‌یابد.

امروز، ما زنان مسلمان ایرانی، در این مقطع حساس تاریخی، با تجدید عهد و پیمان، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسئولیت‌های پیشِ‌رو تأکید می‌کنیم و اعلام می‌داریم:

هم‌عهدیم، با آرمان‌های امام راحل، بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، که عزت، کرامت و هویت زن را در پرتو تعالیم اسلام معنا کرد و افق تازه‌ای برای نقش‌آفرینی زنان گشود.

هم‌عهدیم، با آرمان‌ها و اندیشه‌های رهبر شهیدمان، امام خامنه‌ای عزیز، که با تبیین جایگاه، شأن و حقوق زن مسلمان ایرانی، افق‌های تازه‌ای از مسئولیت و اثرگذاری را پیشِ‌روی جامعه زنان گشودند.

هم‌عهدیم، با رهبری و هدایت‌های حکیمانه امام خامنه‌ای رهبر عظیم‌الشأن ایران اسلامی و متعهد می‌شویم با تبعیت از رهنمودها و تدابیر ایشان، در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعتلای عزت و اقتدار ایران اسلامی، استوار و مسئولانه گام برداریم.

هم‌عهدیم، با زنان شهیده ایران اسلامی که با ایثار و نثار جان خویش، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، غیرت، شجاعت و وفاداری به وطن و آرمان‌های انقلاب اسلامی آفریدند.

هم‌عهدیم، برای پاسداری از حیا، عفاف، نجابت و هویت زن مسلمان ایرانی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن، تحکیم بنیان خانواده، ایفای مسئولیت مادری و همسری و تربیت نسلی مؤمن، آگاه، توانمند و انقلابی.

هم‌عهدیم، که با جهاد علمی، تولید دانش نافع، حضور مؤثر در عرصه‌های علمی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی و اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و تخصصی زنان، در مسیر پیشرفت و اقتدار هرچه بیشتر کشور گام برداریم.

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