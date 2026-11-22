خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: رهبر شهید انقلاب اسلامی، از احیاء گران صحیفه سجادیه در دوران معاصر بودند که در ابعاد مختلف، تلاش کردند تا استفاده از معارف صحیفه را در جامعه اسلامی رواج دهند.

از نکات مورد تاکید ایشان نیز «تدبر در ادعیه صحیفه سجادیه» بود که در جلسات مختلف بر آن داشته اند، به عنوان نمونه، ایشان در دیدار با وزیر علوم و اساتید دانشگاه تهران در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ فرمودند:

«انس با قرآن و تدبر در قرآن، همچنین تدبر در ادعیه‏ ی مأثوره‏ای که اعتبار دارد- مثل صحیفه‏ ی سجادیه و بسیاری از دعاها- در تعمیق معرفت دینی خیلی نقش دارد».

ایشان یکی از شروط این تدبر را اینگونه بیان کرده‌اند و در سخنرانی خود در نماز جمعه خرداد ماه ۱۳۶۶ گفتند: «من اعتقادم این است که این دعاها با ترجمه‌های خوبی باید ترجمه بشود. کسانی که قادر بر ترجمه خوب این دعاها هستند، منهای تفصیل و تشریح و تفسیر و توضیح، خودِ دعا را با یک زبان گویا و روشن و شیوا که تا حدی متناسب با بیانات خود امام سجاد باشد، ترجمه کنند و در اختیار فارسی زبانهایی که عربی نمیدانند، بگذارند، تا اینها در این دعاها تدبر کنند و ببینید که چگونه میشود با خدا حرف زد»

به بیان دیگر، ایشان یکی از شروط تدبر در ادعیه صحیفه سجادیه را داشتن یک ترجمه فارسی مناسب با ویژگی‌هایی مانند «زبان گویا، روشن، شیوا و متناسب با بیانات امام سجاد(ع)» دانسته‌اند.

ایشان سالها بعد، در دیدار عمومی با اقشار عمومی مردم که در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۸۷ برگزار شد، برای نخستین بار به ترجمه های مناسب منتشر شده از صحیفه سجادیه اشاره می کنند و بر استفاده از آن در هنگام اعتکاف تاکید می کنند: «بخصوص من در این ایام اعتکاف، صحیفه‌ی سجادیه را توصیه میکنم. این صحیفه‌ی سجادیه واقعاً کتاب معجزنشانی است. خوشبختانه حالا ترجمه هم شده و ترجمه‌هائی هست. سال گذشته ترجمه‌ی خوبی از صحیفه‌ی سجادیه را به من دادند و آن را دیدم؛ ترجمه‌ی بسیار خوبی است. از این معارف موجود در دعاهای حضرت علی‌بن‌حسین (سلام الله علیه) در صحیفه‌ی سجادیه، استفاده کنند.»

متاسفانه هیچ گاه نام مترجم این صحیفه که احتمالا ترجمه وی در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است، آشکار نشد.

رهبر شهید انقلاب اسلامی، باردیگر در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۵ در دیدار رمضانی با دانشجویان فرمودند: «قرآن را حتماً بخوانید، دعاها را بخوانید، به صحیفه‌ی سجّادیّه اهمّیّت بدهید.... دعاهای صحیفه همه‌اش خوب است... اینها همه‌اش ترجمه هم شده،خوشبختانه ترجمه‌های خوبی هم امروز از صحیفه‌ی سجّادیّه در اختیار است.»

تاکید ایشان بر وجود «ترجمه های خوب» از صحیفه سجادیه، بار دیگر در پنجم اسفند همان سال، در دیدار با شاعران مذهبی سرا نیز بیان می شود: «به‌تازگی ترجمه‌ی زیبایی از صحیفه‌ی سجادیه که ظاهراً محصول تلاش یکی از جوانان خوش‌ذوق قمی است به دستم رسید» با دقت نظر و پیگیری حجت الاسلام جواد محمد زمانی، از شاعران مذهبی حاضر در همان جلسه، نام این مترجم در سایت رسمی ایشان منتشر می شود.

دو ماه و یک هفته بعد از این جلسه، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ برای نخستین بار، ترجمه «حجت الاسلام محمد مهدی رضایی» به عنوان یکی از ترجمه های فارسی مطلوب صحیفه سجادیه در سایت رسمی رهبر شهید انقلاب اسلامی معرفی شد.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

___

پایان پیام