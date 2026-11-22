به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور در پی درگذشت پروفسور مهدی گلشنی پیام تسلیت صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت اندیشمند فرزانه، پروفسور مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و چهره ماندگار فلسفه علم، موجب تأثر و تألم فراوان خانواده بزرگ بسیج هنرمندان گردید.

آن فقید سعید، علاوه بر جایگاه رفیع علمی و بین‌المللی، همواره یاوری دلسوز برای جامعه هنری و فرهنگی بود. همکاری ارزشمند ایشان با سازمان بسیج هنرمندان و عضویت در شورای سیاستگذاری رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، نشان از تعهد عمیق او به آرمان‌های انقلاب اسلامی و باور راسخش به پیوند علم، دین و هنر متعهد داشت.

اینجانب این ضایعه جبران‌ناپذیر را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی کشور و هنرمندان متعهد تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند بزرگ برای آن عالم وارسته، علو درجات و رحمت واسعه الهی مسئلت دارم.

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