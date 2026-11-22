به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین همایش ملی «سیره مادران اهل‌بیت(ع)» با هدف احیای نام و یاد مادران اهل‌بیت(ع) و تبیین شخصیت، جایگاه و سیره این بانوان بزرگوار، پنجم آذرماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش دبیرخانه همایش، این رویداد ملی با هدف معرفی ابعاد گوناگون شخصیت و سیره مادران اهل‌بیت(ع) و توجه به نقش و منزلت آنان در تاریخ اسلام برنامه‌ریزی شده است.

این همایش ملی روز پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ در مجتمع آفتاب ولایت مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

در برگزاری این همایش نهادها و مراکز دینی و فرهنگی از جمله مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) مشارکت دارند.

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