به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر حاتمی در پیامی به مناسبت هفته بسیج تاکید کرد: بسیج در مواجهه با توطئه‌ها و تهدیدات پیچیده دشمنان علیه استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران نشان داد سدی مستحکم در برابر زیاده‌خواهی و محاسبات غلط دشمنان است.

امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی هفته بسیج را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته بسیج، یادآور یکی از ماندگارترین ابتکارات و یادگارهای راهبردی حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ نهادی برخاسته از متن مردم و تجلی اراده، ایمان، بصیرت و روحیه ایثار ملتی که با تکیه بر سرمایه عظیم انسانی خود، پاسداری از انقلاب، استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی را رسالتی همگانی می‌داند.

بسیج با تدابیر ارزشمند قائد شهید امت، در حیات پربرکت خود، همواره در بزنگاه‌های حساس تاریخ انقلاب، حضوری مؤثر، مسئولانه و افتخارآفرین داشته و در عرصه‌های دفاع مقدس، مقابله با توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان، محرومیت‌زدایی، سازندگی، امدادرسانی، خدمات اجتماعی، عرصه‌های علمی و فرهنگی و دفاع از امنیت و آرامش جامعه، جلوه‌های درخشانی از تعهد و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته است. این کارنامه پرافتخار، گواهی روشن بر این حقیقت است که بسیج صرفاً یک تشکیلات نیست، بلکه فرهنگ و تفکری ریشه‌دار و برخاسته از ایمان، مردم‌باوری، مسئولیت‌پذیری و ایثار است.

شعار امسال هفته بسیج، «بسیج جانفدای مردم، امید مستضعفان»، بیانگر حقیقت وجودی این نهاد مردمی و پیوند ناگسستنی آن با مردم است. بسیج همواره در کنار مردم و برای مردم بوده و در سخت‌ترین شرایط، از حوادث و بلایای طبیعی تا عرصه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی، با روحیه‌ای جهادی و بی‌ادعا به میدان آمده است. بی‌تردید، اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم، بزرگ‌ترین پشتوانه و عامل ماندگاری و اقتدار بسیج به شمار می‌رود.

در دوره جنگ اخیر نیز، در مواجهه با توطئه‌ها و تهدیدات پیچیده دشمنان علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور، حضور آگاهانه، شجاعانه و مسئولانه بسیجیان در کنار سایر نیروهای مسلح و آحاد ملت، بار دیگر ظرفیت بی‌بدیل این نیروی مردمی را آشکار ساخت و نشان داد که پیوند عمیق مردم با انقلاب و آمادگی آنان برای دفاع از میهن اسلامی، سدی مستحکم در برابر زیاده‌خواهی و محاسبات غلط دشمنان است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج، فرارسیدن هفته بسیج را به آحاد بسیجیان سلحشور، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم و از مجاهدت‌ها و خدمات خالصانه این عزیزان قدردانی می‌نمایم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر امیر حاتمی

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