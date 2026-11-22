به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری تبیین ابعاد علمی، فرهنگی و بین‌المللی «همایش بین‌المللی پدافند زبانی و گفتمانی زبان فارسی در گستره جهانی» با حضور مسئولان، دبیران علمی و اجرایی همایش و جمعی از اصحاب رسانه و قلم صبح امروز یکشنبه در مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعه‌المصطفی العالمیه برگزار شد. در این نشست، سخنرانان به تشریح اهداف راهبردی، ساحت‌های ۴گانه همایش، نقش محوری خانواده و جایگاه بین‌المللی زبان فارسی پرداختند.

نگاه تمدنی به زبان فارسی

در ابتدا، دکتر سید اسماعیل فرجی، دبیر اجرایی همایش، با بیان اینکه مسئله زبان فارسی فراتر از یک موضوع محض ادبی است، تصریح کرد: زبان فارسی با هویت فرهنگی، حافظه تاریخی و سرمایه تمدنی ما پیوند خورده و این همایش از یک دغدغه عمیق علمی و فرهنگی سرچشمه گرفته است.

سپس وی با اشاره به منبع الهام‌بخش این رویداد اظهار داشت: این همایش بین‌المللی با الهام از پیام مقام رهبر شهید در پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی طراحی شده و هدف آن جریان‌سازی اندیشه‌های کلان در سطح جامعه با همراهی اصحاب رسانه است.

تبیین سه‌گانه پدافند زبانی، گفتمانی و گستره جهانی

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی، دبیر علمی همایش و رئیس مرکز آموزش زبان المصطفی، به ایراد سخن پرداخت. وی با بیان اینکه پس از ۴ دهه تاکیدات رهبری، این نخستین همایش بین‌المللی با عنوان اختصاصی «پدافند زبانی و گفتمانی» است، تصریح کرد: جامعه‌المصطفی العالمیه طلایه‌دار و مبدع این رویداد تمدنی است.

سپس وی به تشریح ارکان سه‌گانه عنوان همایش پرداخت و افزود: «پدافند زبانی» به معنای صیانت از ساختار، واژگان و خط فارسی است؛ «پدافند گفتمانی» بر دفاع از معنا و روایت‌های اصیل دلالت دارد و «گستره جهانی» نشان می‌دهد که این دفاع منحصر به مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه فضای مجازی، آموزشی و رسانه‌ای جهان را در بر می‌گیرد.

ساحت‌های راهبردی؛ از مرجعیت علمی تا امنیت در عصر هوش مصنوعی

دبیر علمی همایش با تبیین محورهای اصلی، تصریح کرد: در ساحت نخست یعنی «حاکمیت دانش و مرجعیت علمی»، زبانی که علم تولید نکند محو خواهد شد؛ از این رو هدف ما تحقق چشم‌انداز ۵۰ ساله برای تبدیل زبان فارسی به زبان مرجع در علوم پایه، فنی‌مهندسی و علوم انسانی است.

سپس وی با ورود به ساحت دوم یعنی «امنیت دیجیتال و حاکمیت بر داده‌ها» یادآور شد: نبرد امروز در مرزهای صفر و یک جریان دارد و مقابله با انزوای دیجیتال، استانداردسازی بومی در عصر هوش مصنوعی و حفظ استقلال شناختی نسل آینده از لایه‌های اساسی این همایش به شمار می‌رود.

نمادشناسی سبک زندگی، دیپلماسی مقاومت و نقش زنان

حجت‌الاسلام صفورایی پاریزی با بیان اینکه پدافند زبانی نباید در تالارهای همایش حبس شود، تصریح کرد: در ساحت سوم (نمادشناسی مادی)، باید از به کارگیری واژگان بیگانه در تابلوهای شهری و مغازه‌ها جلوگیری شود و در ساحت چهارم (دیپلماسی تمدنی)، زبان فارسی به عنوان نخ تسبیح آزادی‌خواهان و زبان میانجی جبهه مقاومت مطرح گردد.

سپس وی «خانواده و نقش محوری زنان» را حلقه طلایی این زنجیره دانست و تاکید کرد: حتی اگر فرهنگستان هزاران واژه معادل بسازد، بدون همراهی مادران راه به جایی نخواهیم برد تا اینکه برای آن فرزند فرآیندی شکل بگیرد.

وی همچنین اعلام کرد که اخیراً کشور یمن آموزش زبان فارسی را به عنوان زبان میانجی مقاومت در برنامه درسی مدارس و دانشگاه‌های خود قرار داده است.

دلایل پنج‌گانه پیشگامی جامعه‌المصطفی در پدافند زبانی

در بخش دیگری از نشست، حجت‌الاسلام دکتر حامد طهماسبی، عضو کمیته علمی همایش و مدیر گروه آموزش زبان فارسی، با بیان اینکه چرا جامعه‌المصطفی عهده‌دار برگزاری این همایش شده است، تصریح کرد: المصطفی کانون بین‌المللی آموزش زبان فارسی با آموزش بیش از ۶۴ هزار فراگیر از ۱۶۱ ملیت مختلف است که خدمتی بی‌بدیل در تاریخ زبان فارسی محسوب می‌شود.

سپس وی ۴ دلیل دیگر را این‌گونه برشمرد: نقش بی‌بدیل المصطفی در مرجعیت علمی زبان فارسی در علوم اسلامی، صدور گفتمان انقلاب اسلامی (که نه سکولاریسم را می‌پذیرد و نه جمود و تحجر را)، بهره‌مندی از بزرگ‌ترین شبکه انسانی بین‌المللی زبان فارسی و ایفای نقش پل ارتباطی میان حوزه، دانشگاه و عرصه بین‌الملل.

توانمندسازی فعال زبان فارسی و پشتوانه‌های پژوهشی

در بخش پایانی نشست، دکتر سید اسماعیل فرجی مجدداً به ایراد سخن پرداخت و با بیان اینکه پدافند زبانی به معنای موضع انفعالی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی ما توانمندسازی زبان فارسی برای حضور فعال و مقتدرانه در عرصه‌های دانش و اطلاعات جهانی است.

سپس وی به معرفی پشتوانه‌های علمی همایش پرداخت و خاطرنشان کرد: وجود «نشریه علمی مطالعات آموزش بین‌المللی زبان فارسی» در جامعه‌المصطفی که یکی از دو نشریه تخصصی کشور در این حوزه است، بستر پژوهشی لازم را برای تولید دانش و تدوین سند راهبردی صیانت از اقتدار تمدنی کشور فراهم می‌سازد.

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