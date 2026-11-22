به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حسین معتوق، عالم دینی کویت، احکام صادرشده علیه علمای بحرین را محکوم کرد و تأکید کرد که این اقدامات نه‌تنها موجب عقب‌نشینی مردم بحرین و امت اسلامی نخواهد شد، بلکه عزم آنان و جوامع حامی را برای ادامه مسیر و تحقق اهدافشان تقویت می‌کند.

شیخ حسین معتوق در بیانیه‌ای تصریح کرد که مسیر مبارزه با وجود فداکاری‌های پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) ادامه خواهد یافت و پیروزی از آنِ ستمگران و متجاوزان نخواهد بود.

وی همچنین هشدار داد اقداماتی که مقامات بحرینی علیه شیعیان اهل‌بیت(ع) در این کشور انجام می‌دهند و دشمنی آشکار با رویکرد آنان، به سود حکومت بحرین نخواهد بود و پیامدهای آن به خود این مقامات بازخواهد گشت.

این عالم دینی کویتی با اشاره به احکام صادرشده علیه علمای بحرین گفت: این احکام با هدف پایان دادن به نقش پیشرو و رهبری علما در تربیت نسلی صادر می‌شود که سلطه قدرت‌های کفر جهانی و خودکامگی فاسدان را نمی‌پذیرد.

وی افزود: این اقدامات تلاشی برای جلوگیری از تأثیرگذاری علمای متقی در جامعه و فراهم کردن زمینه گسترش فساد، عادی‌سازی روابط و طرح دیدگاه‌های ناعادلانه و فاسد است؛ دیدگاه‌هایی که امت اسلامی را از ارزش‌های الهی و انسانی دور می‌کند.

شیخ معتوق در پایان تأکید کرد که اهانت به دین، ایمان و پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) با واکنش و ایستادگی بیشتر مردم مواجه خواهد شد و آنان با پیروی از راه علمای خود، مسیرشان را ادامه خواهند داد.

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