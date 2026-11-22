به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی در پیامی، درگذشت مادر همسر آیتالله احمد مروی را به ایشان تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
آیتالله حاج شیخ احمد مروی دام عزه العالی
سلام علیکم
ضمن عرض تسلیت درگذشت امالزوجه مکرمه به جنابعالی و خانواده محترمتان، از درگاه خداوند تبارک و تعالی برای روح آن فقیده سعیده، رحمت، مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره(سلاماللهعلیها) و برای جنابعالی و متعلقه محترمه و خاندان مصاب، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
رضا رمضانی
..............
پایان پیام
نظر شما