به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی در پیامی، درگذشت مادر همسر آیت‌الله احمد مروی را به ایشان تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

آیت‌الله حاج شیخ احمد مروی دام عزه العالی

سلام علیکم

ضمن عرض تسلیت درگذشت ام‌الزوجه مکرمه به جنابعالی و خانواده محترمتان، از درگاه خداوند تبارک و تعالی برای روح آن فقیده سعیده، رحمت، مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) و برای جنابعالی و متعلقه محترمه و خاندان مصاب، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

رضا رمضانی

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