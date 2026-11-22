به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهرا توکلی، مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» و دبیر جشنواره «ایران‌بانو»، با تشریح اهداف و برنامه‌های پنجمین دوره این رویداد، بر ضرورت معرفی زنان اثرگذار و الگوهای واقعی به دختران نوجوان و جوان تأکید کرد و گفت: تلاش ما این است که بانوانی را معرفی کنیم که با وجود گمنامی، در خانواده و جامعه منشأ اثر بوده‌اند و بتوانند به الگوهایی در دسترس برای نسل جدید تبدیل شوند.

زهرا توکلی روز یکشنبه در نشست خبری پنجمین رویداد بزرگ «ایران‌بانو»، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، از دغدغه‌هایی سخن گفت که زمینه شکل‌گیری این رویداد را فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: پیش از ورود به جزئیات پنجمین دوره جشنواره، لازم است به دغدغه‌ای اشاره کنم که از ابتدا ذهن دختران گروه مردمی و دانشجویی «مثل هانیه» را به خود مشغول کرده بود؛ اینکه دختران نوجوان ما چه الگوهایی را برای زندگی خود انتخاب می‌کنند و چه عواملی در انتخاب این الگوها تأثیرگذار است.

دبیر جشنواره ایران‌بانو افزود: با توجه به حجم گسترده تصاویر، ویدئوها و محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، بخش قابل توجهی از الگوهایی که دختران نوجوان و زنان جوان با آن‌ها مواجه می‌شوند، افرادی هستند که بیشتر دیده می‌شوند و سبک زندگی غربی را ترویج می‌کنند؛ الگوهایی که تناسب و نزدیکی چندانی با هویت ایرانی و اسلامی ما ندارند و از نظر ارزش‌ها با آنچه جامعه به آن نیاز دارد، متفاوت هستند.

الگوبرداری دختران نوجوان، فراتر از تغییر سلیقه فردی است

توکلی با بیان اینکه تأثیر الگوپذیری به تغییرات ظاهری و سلیقه شخصی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: مسئله فقط این نیست که یک دختر نوجوان از نظر ظاهر یا سلیقه فردی به فردی که به‌عنوان الگو انتخاب کرده، شبیه شود؛ موضوع مهم‌تر این است که تغییر نگاه او در آینده بر نقش‌آفرینی‌اش در خانواده و جامعه نیز تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: دختر نوجوان در آینده می‌تواند محور خانواده و شکل‌دهنده کوچک‌ترین شبکه اجتماعی پیرامون خود باشد. بنابراین، تغییری که امروز در نگاه او اتفاق می‌افتد، در تربیت نسل آینده و شکل‌گیری جامعه سال‌های بعد نیز اثرگذار خواهد بود. از همین رو، مسیر الگوپذیری یک نوجوان بسیار فراتر از یک برنامه فرهنگی است و با آینده کشور و مسیری که نسل‌های بعدی طی خواهند کرد، ارتباط دارد.

مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» با اشاره به همین دغدغه‌ها گفت: از پنج سال پیش تصمیم گرفتیم رویدادی را با عنوان «ایران‌بانو» برگزار کنیم و در آن به سراغ معرفی زنان موفق و اثرگذار برویم؛ بانوانی که در جامعه زندگی کرده‌اند، دشواری‌هایی را پشت سر گذاشته‌اند و توانسته‌اند علاوه بر رشد فردی، در خانواده، جامعه و زندگی دیگران منشأ اثر باشند و اتفاقات مهمی رقم بزنند.

وی تأکید کرد: هدف ما صرفاً اهدای یک تندیس با عنوان «ایران‌بانوی سال» نیست؛ بلکه می‌خواهیم الگوهایی معرفی کنیم که دختران نوجوان بتوانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند، آن‌ها را در دسترس خود ببینند و از مسیر زندگی‌شان الهام بگیرند. این بانوان باید بتوانند جایگزین الگوهایی شوند که سنخیتی با هویت ایرانی و اسلامی و الگوی سوم زن مسلمان ندارند.

ضرورت معرفی الگوی سوم زن و نقش محوری مادر در خانواده

دبیر جشنواره ایران‌بانو با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه زن و خانواده خاطرنشان کرد: موضوع معرفی الگوی سوم زن، جایگاه مادر و اهمیت خانواده، مسئله‌ای تازه نیست و رهبر شهید انقلاب بارها در سخنان خود به این موضوعات پرداخته و بر ضرورت تحقق آن‌ها تأکید کرده بودند.

توکلی با اشاره به دیداری در سال ۱۳۹۹ و تأکید ایشان بر اینکه زن محور خانواده است، گفت: در سال‌های گذشته و با اتفاقاتی که در کشور رخ داد، برخی تصور می‌کردند با شهادت رهبر انقلاب، ساختار جامعه از حرکت بازمی‌ایستد و دیگر قادر به ادامه مسیر نخواهد بود. حتی عده‌ای برای روزهای پایانی همان هفته برنامه‌ریزی کرده و درباره برگزاری برنامه‌ها و سخنرانی‌ها در مکان‌های مختلف صحبت می‌کردند.

وی افزود: آنچه موجب تداوم حرکت جامعه شد، در کنار ساختارهای قدرتمند نظام، وجود ریشه‌های مستحکم اجتماعی بود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها خانواده است. خانواده به‌عنوان هسته اصلی جامعه و زن به‌عنوان محور آن، نقش مهمی در حفظ انسجام و ادامه مسیر جامعه ایفا کردند. این مسئله نشان می‌دهد که چرا موضوع زن و تغییر نگاه دختران ایرانی تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته است.

مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» ادامه داد: وقتی الگوهای غیراسلامی به دختران ایرانی معرفی می‌شوند، تغییر نگاه اتفاق می‌افتد و این تغییر می‌تواند در آینده بر خانواده و جامعه تأثیر بگذارد. ما معتقدیم باید در این زمینه بیشتر تلاش کنیم و الگوهای واقعی و اثرگذار جامعه خودمان را که گاهی دیده و روایت نشده‌اند، به نسل جوان معرفی کنیم.

روایت زنانی که دیده نشده‌اند اما اثرگذار بوده‌اند

توکلی با بیان اینکه بسیاری از زنان اثرگذار جامعه چهره‌های شناخته‌شده‌ای نیستند، اظهار کرد: در جامعه خودمان بانوانی حضور دارند که شاید مشهور نباشند و روایت زندگی و فعالیت‌هایشان کمتر بیان شده باشد، اما در محیط اطراف خود، خانواده، جامعه و حتی در برخی موارد در عرصه بین‌المللی تأثیرگذار بوده‌اند. ما به این نتیجه رسیدیم که دختران نوجوان و جوان باید با چنین زنانی آشنا شوند و امکان ارتباط با آن‌ها را پیدا کنند.

وی با اشاره به تجربه‌های سال‌های گذشته جشنواره گفت: تلاش ما به‌ویژه از سال گذشته جدی‌تر شد تا پس از معرفی بانوان منتخب، ارتباط آن‌ها با دختران نوجوان و جوان نیز برقرار شود. هدف این است که دختران بتوانند با این بانوان گفت‌وگو کنند، از تجربه‌هایشان استفاده کنند و آن‌ها را به‌عنوان الگوهایی واقعی در مسیر زندگی خود بشناسند.

دبیر جشنواره ایران‌بانو همچنین به نقش زنان در زندگی رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و با استناد به بخشی از سخنان ایشان درباره همسرشان گفت: رهبر شهید انقلاب در بیان خاطرات دوران مبارزه، زندان و تبعید، از صبوری و استقامت همسرشان یاد کرده و گفته بودند که در آن دوران، نه‌تنها از ایشان ناآرامی و نگرانی نمی‌دیدند، بلکه آرامش خود را از ایشان می‌گرفتند و از عزم و اراده او برای ادامه مسیر الهام می‌گرفتند.

توکلی افزود: این روایت نشان می‌دهد که یک زن می‌تواند با صبوری، استقامت و پایبندی به هدف، بر زندگی و مسیر یک انسان دیگر نیز تأثیر عمیقی بگذارد. چنین نمونه‌هایی اهمیت معرفی زنان اثرگذار و توجه به نقش آن‌ها در رشد و پیشرفت افراد و جامعه را نشان می‌دهد.

روایت هنری از زندگی یک شهید در پنجمین جشن ایران‌بانو

مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» با اشاره به برنامه ویژه پنجمین دوره جشنواره گفت: امسال علاوه بر معرفی بانوان منتخب، برنامه ویژه‌ای برای روایت زندگی یک شهید با استفاده از ظرفیت هنر در نظر گرفته‌ایم. این شهید بانویی است که در مقطعی از زندگی خود، مسیر رشد فکری و تحول در سبک زندگی را تجربه کرده و یکی از بانوان منتخب ایران‌بانو امسال در این مسیر بر زندگی او تأثیرگذار بوده است.

وی توضیح داد: این بانوی اثرگذار، چهره‌ای مشهور نیست، اما توانسته است بر دختران بسیاری تأثیر بگذارد و نگاه آن‌ها را تغییر دهد. برخی از افرادی که پیش‌تر منتقد یا معترض بوده‌اند و پرسش‌هایی داشته‌اند، با تأثیرپذیری از چنین الگوهایی به افرادی تبدیل شده‌اند که خودشان می‌توانند برای دیگران الگو باشند و ارزش‌های ایرانی و اسلامی را در زندگی‌شان نشان دهند.

توکلی افزود: یکی از دخترانی که در این مسیر تحت تأثیر قرار گرفته بود، امروز در شمار شهدای جنگ رمضان قرار دارد و قرار است روایت این مسیر در جشن امسال با بهره‌گیری از هنر برای دختران نوجوان بازگو شود.

وی با اشاره به اینکه هدف نهایی جشنواره، افزایش اثرگذاری اجتماعی زنان است، گفت: پرسش مهمی که می‌خواهیم در این رویداد مطرح کنیم این است که هر یک از ما پس از پایان یک برنامه فرهنگی، چقدر می‌توانیم برای جامعه و اطرافیان خود الگو باشیم و بر نگاه و رفتار دیگران تأثیر مثبت بگذاریم.

معرفی ۱۰ بانوی اثرگذار از شهرهای مختلف کشور

دبیر جشنواره ایران‌بانو با اشاره به برنامه معرفی بانوان منتخب در پنجمین دوره این رویداد اظهار کرد: امسال مجموعه‌ای ۱۰ نفره از بانوانی را معرفی می‌کنیم که هر یک در عرصه‌ای متفاوت سرآمد و اثرگذار هستند و از شهرهای مختلف کشور انتخاب شده‌اند.

وی افزود: معرفی این بانوان بخش محوری جشنواره خواهد بود و تلاش می‌کنیم در ادامه نیز از ظرفیت آن‌ها برای برقراری ارتباط با دختران نوجوان در برنامه‌های مختلف سالانه، از جمله اعتکاف، اردوها و دیگر فعالیت‌های فرهنگی استفاده کنیم تا ارتباطی مستمر میان این الگوها و نسل جوان شکل بگیرد.

توکلی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در این مراسم گفت: در پنجمین جشن ایران‌بانو، ۱۰۰ خانواده از شهدای جنگ رمضان حضور خواهند داشت؛ خانواده شهدای مردمی و خانواده فرماندهان شهید نیز از جمله مهمانان این برنامه هستند.

وی ادامه داد: امسال نخستین سالی است که برخی از مادران حاضر در مراسم، روز مادر را بدون فرزندان شهیدشان سپری می‌کنند. همچنین بخش قابل توجهی از خانواده‌های دعوت‌شده، خانواده شهدای زن هستند. در این برنامه تلاش می‌کنیم تصاویر زنان شهید از گروه‌های مختلف، از کودکان و دختران نوجوان تا زنان خانه‌دار و بانوان در سنین و اقشار متفاوت را به نمایش بگذاریم.

مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» افزود: می‌خواهیم به دختران نوجوان و زنان جوان نشان دهیم که در میان شهدای جنگ رمضان، زنان ایرانی از گروه‌ها و سنین مختلف حضور دارند و جان خود را از دست داده‌اند. در کنار این بخش، برنامه ویژه‌ای با عنوان «جشن مادرانه» نیز برای خانواده‌های این شهدا برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری پنجمین جشن ایران‌بانو

توکلی در پایان اعلام کرد: پنجمین جشن ایران‌بانو روز پنجشنبه، پنجم آذرماه، از ساعت ۱۳:۳۰ در سالن شهید عباسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بخش‌های متنوع این مراسم، ابراز امیدواری کرد که معرفی بانوان اثرگذار و فراهم کردن زمینه ارتباط آنان با دختران نوجوان و جوان، به گسترش الگوهای واقعی و تقویت نقش‌آفرینی زنان در خانواده و جامعه کمک کند.

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