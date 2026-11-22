https://fa.abna24.com/xm6CX۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۵ کد مطلب 1893455 چندرسانهای ریلز صفحه اصلی چندرسانهای ریلز ویدیو | حال و هوای حرم ابالفضل العباس(ع) در سالروز وفات حضرت امالبنین(س) ۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۵ کد مطلب: 1893455 حرم ابالفضل العباس(ع) در کربلای معلی، در سالروز وفات مادر گرامیشان حضرت امالبنین(س) سیاهپوش شد. دریافت 3 MB برچسبها حرم ابالفضل العباس سالروز وفات حضرت امالبنین حضرت ام البنین(س) کربلای معلی اخبار مرتبط روایت رهبر شهید از حماسه «امالبنین(س)»؛ مادرانی که از مرثیه، افتخار میآفرینند جشنواره «ایرانبانو» در پی معرفی الگوهای واقعی و اثرگذار به دختران نوجوان است برنامه محافل معارفی حرم بانوی کرامت در هفته پیش رو اعلام شد اجرای ۸ نمایش آئینی از دهه اول فاطمیه تا وفات حضرت امالبنین در حوزه هنری حضرت عباس(ع) الگوی تسلیم و وفاداری به امام هستند عاشورا؛ هنگامی که زنان، پرچم نهضت را بر دوش گرفتند شب پنجم/ علمدار وفاداری؛ حضرت عباس(ع) و معنای مسئولیت در کربلا
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