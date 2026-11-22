به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه رضایی، برنده جایزه طلایی چهارمین جشن بزرگ «ایران‌بانو»، در نشست خبری این جشنواره با اشاره به تأثیر این رویداد در ایجاد انگیزه و امید برای بانوان فعال کشور، از راه‌اندازی یک مجموعه صنعتی با مدیریت و نیروی کار زنانه برای حمایت از بانوان سرپرست خانوار خبر داد.

رضایی با معرفی سوابق علمی و پژوهشی خود اظهار کرد: دارای مدرک دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران هستم و تاکنون هفت اختراع در حوزه‌های الکترونیک و مهندسی پزشکی به ثبت رسانده‌ام. همچنین مدال طلای مسابقات بین‌المللی اختراعات سوئیس، رومانی و کره جنوبی و کاپ ویژه کشور کره جنوبی را دریافت کرده‌ام. کسب مقام اول جشنواره ملی حرکت و مقام سوم جشنواره خوارزمی از دیگر افتخارات من در عرصه علمی و پژوهشی است.

وی با بیان اینکه دریافت جایزه طلایی ایران‌بانو برایش تجربه‌ای متفاوت و ارزشمند بوده است، افزود: شاید مدال‌ها، مقام‌ها و مدارک علمی به اندازه دریافت این جایزه برای من انرژی‌بخش نبودند. این جایزه انگیزه و توان مضاعفی به من داد و باعث شد حتی در روزهایی که احساس خستگی می‌کردم، به خودم یادآوری کنم که زمان خستگی نیست.

برنده جایزه طلایی چهارمین جشن ایران‌بانو با اشاره به تأثیر حضور سایر بانوان برگزیده در این مراسم گفت: پیش از معرفی من، ۹ بانوی دیگر معرفی شدند که دیدن فعالیت‌ها و دستاوردهای آنان برایم بسیار لذت‌بخش بود. بانوانی که برخی با فرزندان خردسال خود روی صحنه حاضر می‌شدند و در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، کارنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی داشتند. این صحنه‌ها به من انگیزه داد و امیدوارم چنین برنامه‌هایی در کشور تداوم داشته باشد تا بانوان توانمند بیشتری شناسایی و معرفی شوند.

رضایی ادامه داد: از مقطع کارشناسی تا دکتری در جشنواره‌ها و همایش‌های مختلف داخلی و خارجی حضور داشته‌ام، اما انرژی و انگیزه‌ای که در جشن ایران‌بانو تجربه کردم، برایم متفاوت بود. از سال گذشته که این جایزه را دریافت کردم، هر بار مجموعه «مثل هانیه» با من تماس می‌گیرد، با اشتیاق برای همکاری و حضور در برنامه‌های آن اعلام آمادگی می‌کنم.

وی در تشریح مسیر ورود خود به عرصه کارآفرینی اظهار کرد: از کودکی به خلق ایده‌های جدید و نوآوری علاقه داشتم. پس از تحصیل در رشته حسابداری، متوجه شدم این رشته با روحیات و توانمندی‌های من سازگاری ندارد؛ به همین دلیل مسیر تحصیلی خود را تغییر دادم و به حوزه کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار وارد شدم.

این بانوی کارآفرین با اشاره به تجربه اشتغال در بخش اداری و محدودیت‌های فضای کارمندی گفت: با وجود برخورداری از شرایط مالی مناسب، احساس می‌کردم فرصت کافی برای خلاقیت و اجرای ایده‌هایم ندارم. یک روز درخواستی برای مرخصی ساعتی داشتم و یکی از همکاران به من گفت که زمانت در اختیار خودت نیست و خودت را در چهارچوبی محدود کرده‌ای. این جمله تلنگری جدی برای من بود و باعث شد درباره مسیر زندگی و توانمندی‌هایم دوباره فکر کنم.

رضایی افزود: پس از آن، از خودم پرسیدم اگر خانواده، دولت یا هیچ نهاد دیگری از من حمایت نکند، خودم چه کاری می‌توانم انجام دهم و کجا می‌توانم اثرگذار باشم. توانمندی‌هایم را روی کاغذ آوردم و پس از بررسی و برنامه‌ریزی، مجموعه‌ای در حوزه کودک و نوجوان با عنوان «سیمرغ طلایی» راه‌اندازی کردم.

وی هدف از تأسیس این مجموعه را کمک به کودکان و نوجوانان برای شناخت استعدادها و انتخاب مسیر درست زندگی عنوان کرد و گفت: من در زندگی دو بار مسیر تحصیلی و شغلی نامناسبی انتخاب کرده بودم و همین موضوع هشت سال از مسیر زندگی‌ام را تحت تأثیر قرار داد. به همین دلیل دغدغه داشتم نوجوانان از همان ابتدای انتخاب رشته تحصیلی و مسیر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، استعدادها و توانایی‌های خود را بشناسند و در مسیری قرار بگیرند که بتوانند در آن موفق و تأثیرگذار باشند.

برنده جایزه طلایی ایران‌بانو با بیان اینکه مجموعه سیمرغ طلایی پنج سال فعالیت کرد و رشد خوبی داشت، به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف زندگی خود اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ پدرم دچار سکته مغزی شد. او حدود ۱۵ سال در صنعت ساختمان و تولید قطعات گل‌نرده و فرفورژه فعالیت داشت و از اعتبار خوبی در این حوزه برخوردار بود. پس از این اتفاق تصمیم گرفتم مسئولیت کار پدر را برعهده بگیرم و به او قول دادم که در این مسیر تنها نخواهد ماند.

رضایی ادامه داد: تجربه تحصیل در رشته کارآفرینی، فعالیت‌های پژوهشی، ارتباطات کاری و همچنین تجربه راه‌اندازی مجموعه فرهنگی، همگی به من کمک کردند تا وارد فضای جدیدی شوم؛ فضایی که از نظر ماهیت با فعالیت‌های قبلی‌ام تفاوت زیادی داشت. به این ترتیب، با حمایت و دعای خیر خانواده و توسل به حضرت زهرا(س)، گروه صنعتی «رضای متال» را راه‌اندازی کردم که در زمینه تولید قطعات گل‌نرده و فرفورژه فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به تأثیر آشنایی با مجموعه «مثل هانیه» در تغییر رویکرد فعالیت اقتصادی خود اظهار کرد: در جلساتی که با اعضای این مجموعه داشتیم، یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده، وضعیت زنانی بود که همسرانشان در حوادث و جنگ‌ها شهید یا جانباز شده‌اند و اکنون مسئولیت تأمین معاش خانواده را برعهده دارند.

این بانوی کارآفرین افزود: در ابتدا از دیگران می‌خواستم برای این بانوان فرصت شغلی ایجاد کنند، اما بعد از خودم پرسیدم چرا خودم برای حل این مسئله قدمی برندارم؟ چرا از ظرفیت مجموعه‌ای که با تلاش و زحمت ایجاد کرده‌ام، برای فراهم کردن فرصت اشتغال این زنان استفاده نکنم؟

رضایی با بیان اینکه گروه صنعتی رضای متال را به مجموعه‌ای متشکل از بانوان متخصص و توانمند تبدیل کرده است، گفت: اکنون تمام بخش‌های این مجموعه در اختیار بانوان قرار دارد؛ از جوشکاری و فروشندگی گرفته تا امور دفتری و فعالیت‌های داخل کارگاه. تلاش کرده‌ایم محیطی امن و آبرومند فراهم کنیم تا بانوان بتوانند با تکیه بر توانایی‌های خود فعالیت کنند و معیشت خانواده‌شان را تأمین کنند.

وی در پایان با قدردانی از مجموعه «مثل هانیه» برای ایجاد این انگیزه و دغدغه در مسیر فعالیت‌هایش تأکید کرد: امیدوارم بتوانیم تعداد مجموعه‌های اقتصادی با محوریت فعالیت بانوان را افزایش دهیم و از ظرفیت ایران‌بانوهای توانمند برای توسعه کسب‌وکارها استفاده کنیم. همچنین اگر بانویی برای اشتغال و تأمین معاش خانواده خود به مجموعه ما مراجعه کند، با افتخار از حضور و توانمندی او استقبال خواهیم کرد.

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