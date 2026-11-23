خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: دوره "جامع تبیین ولایت فقیه" با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی و از سوی مدرسه اندیشه‌ورز رحا با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود که بخش معارف و سبک زندگی خبرگزاری أبنا به انتشار این دوره به صورت سلسله‌ای با عنوان «ولایت‌شناسی» خواهد پرداخت و در این مطلب به انتشار متن و صوت جلسه هشتم این دوره می پردازیم.

صوت جلسه هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما در ولایت فقیه از مبانی گذشت و به ادله رسیدیم. در بررسی ادله نیز ان‌شاءالله روایات ولایت فقیه را مدنظر قرار خواهیم داد.

نکته مهم در بحث ولایت فقیه این است که روایات ولایت فقیه، بیشترین حجم استدلال و بحث را در کتاب‌های فقهی به خود اختصاص داده‌اند. با اینکه شاید انتقال روایاتی که به‌صراحت بر ولایت فقیه دلالت داشته‌اند، در طول تاریخ برای ما قدری عجیب و دشوار به نظر برسد؛ زیرا مقوله ولایت فقیه، به‌نوعی تعریض و کنایه به حاکمیت سلاطین جائر و ظالم زمانه بوده است و طبیعتاً اجازه نمی‌دادند این روایات منتشر شوند، انتقال پیدا کنند و به نسل‌های بعدی برسند. این مسئله تبعاتی برای حاکمان داشت.

با این حال، برخی از روایات دال بر ولایت فقیه، با وجود همه مشکلات، در طول زمان به دست ما رسیده‌اند. البته ممکن است برخی از این روایات محمل‌های دیگری داشته باشند یا توضیحات دیگری درباره آن‌ها مطرح شده باشد؛ اما با توجه به اینکه اصل حاکمیت طاغوت مورد نهی و حاکمیت حق مورد تأیید و تأکید است، طبیعتاً انتظار می‌رود این روایات در طول تاریخ به دست ما برسند.

حتی اگر هیچ روایتی در اختیار نداشتیم، مدعای ولایت فقیه قابل اثبات بود؛ اما در عین حال، برخی از روایات در طول تاریخ به ما رسیده‌اند، هرچند ممکن است در دلالت بر مطلوب، اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. برخی گفته‌اند این روایات ظاهر در مدعا هستند و برخی نیز محمل دیگری برای آن‌ها مطرح کرده‌اند که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.

با این حال، همین روایاتی که فقها به آن‌ها استدلال کرده‌اند، شاید در شکل‌گیری تمایز دیدگاه‌های مختلف درباره ولایت فقیه نیز تأثیرگذار بوده باشند. به همین نسبت، بحث از روایات در حوزه فقه بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است.

از جهت سند و دلالت روایات، نسبت آن‌ها با اصل مدعای ولایت فقیه، اختیارات ولایت فقیه و جایگاه و مشروعیت ولایت فقیه، این روایات طبیعتاً تأثیرگذار بوده‌اند.

من برخی از این روایات را به‌اختصار بیان و به آن‌ها اشاره می‌کنم. طبیعتاً با توجه به اینکه روایات به زبان عربی هستند، تلاش می‌کنم ترجمه‌ای روان‌تر و گویاتر ارائه دهم.

در باب ولایت فقیه، حدود هجده، نوزده، بیست یا بیست‌ویک روایت ذکر شده است. من برخی از روایاتی را که دلالت بیشتری دارند، به‌اختصار بیان می‌کنم.

روایت نخست: توقیع امام عصر(عج)

روایت نخست، که شاید دلالت آن واضح‌تر و روشن‌تر باشد، توقیعی است که به امام عصر(عج) نسبت داده شده است. در آنجا نقل شده است:

«فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا»

یا در برخی نقل‌ها آمده است: «رُوَاةِ أَحَادِیثِنَا».

در اینکه مراد از «حوادث واقعه»، روایات نیست و احکام شرعی نیز به‌تنهایی مراد نیست، بحث‌های تفسیری مطرح شده است؛ اما قدر متیقن این است که مراد، اتفاقاتی است که در طول روزگار برای مردم رخ می‌دهد.

سؤال اینجاست که ما در خصوص این موارد، مانند جنگ، صلح، حاکمیت، دادگاه و مسائل مختلف، به چه کسانی مراجعه کنیم؟

پاسخ این است که باید به کسانی مراجعه کنیم که معارف ما را منتقل کرده‌اند؛ کسانی که عالم به معارف ما هستند و بر اساس معارف ما حکم می‌کنند. در روایت از این افراد با تعبیر «رُوَاةِ حَدِیثِنَا» یاد شده است.

طبیعتاً مراد از راویان حدیث، کسانی نیستند که صرفاً روایت دیگری را می‌نویسند یا نقل می‌کنند. ممکن است افراد بسیاری این کار را انجام دهند، اما از چنین حجیتی برخوردار نیستند. مراد کسانی هستند که بر اساس مضمون روایات حکم می‌کنند و در جامعه بر همان اساس، داوری و حاکمیت دارند.

نکته مهم در این تعبیر، عبارت زیر است:

«فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ»

یعنی اگر امام معصوم در جامعه حضور نداشته باشد و قرار باشد عملی انجام دهیم که حجت باشد و مستند به امام عصر(عج) شود، چه کسانی هستند که اگر سخن آن‌ها را بپذیریم، از آن‌ها اطاعت کنیم و در مسیر آن‌ها حرکت کنیم، برای ما حجت خواهند بود؟

«فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ»

فقها و حاملان معارف اهل‌بیت(ع)، حجت امام زمان(عج) بر مردم هستند؛ همان‌گونه که امام زمان(عج) حجت خدا بر آنان است.

در زمان غیبت و فقدان حضور امام معصوم در جامعه، طبیعتاً این منصب و جایگاه اطاعت‌پذیری به نائبان ایشان می‌رسد. در روایت، از این افراد با تعبیر «رُوَاةِ حَدِیثِنَا» یاد شده است که به تعبیر روشن‌تر، همان فقها هستند.

بر این اساس، در عصر غیبت، اگر امام معصوم در جامعه حضور نداشته باشد، ما در حوادث واقعه، مسائل اجتماعی و زندگی خود باید به نائبان ایشان مراجعه کنیم؛ کسانی که رفتار ما بر اساس اطاعت و التزام به آن‌ها، حجت خواهد بود.

روایت دوم: جانشینان پیامبر(ص)

روایت دوم از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است. پیامبر اکرم(ص) پس از بیان مطلبی، سه بار فرمودند:

«اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی»

خداوند جانشینان مرا مورد رحمت قرار دهد و به آنان خیر عطا کند.

از ایشان سؤال شد: «یا رسول‌الله، جانشینان شما چه کسانی هستند؟» چه کسانی باید پس از شما جایگزینتان شوند؟

پیامبر(ص) فرمودند:

«الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی، یَرْوُونَ حَدِیثِی وَسُنَّتِی»

یعنی کسانی که پس از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.

این عالمان، کسانی هستند که می‌توانند سنت و روایت پیامبر(ص) را نقل کنند و صحیح را از ناصحیح تشخیص دهند. این افراد جانشینان پیامبر(ص) هستند.

ممکن است کسی بگوید پیامبر(ص) شخصیتی مذهبی بوده‌اند و مراد از جانشینان ایشان، جانشینان مذهبی است؛ برای مثال، عالمان دینی.

اما پیامبر(ص) صرفاً شخصیت مذهبی نبودند؛ ایشان شخصیت اجتماعی و سیاسی و رهبر حکومت نیز بودند. بنابراین، وقتی از خلفا و جانشینان پیامبر(ص) سخن گفته می‌شود، مراد جانشینی در همه این حوزه‌هاست.

تعبیر «خلیفه» نیز تعبیری در حوزه سیاسی است؛ یعنی کسی که پس از پیامبر(ص) جانشین ایشان می‌شود، جانشین مطلق ایشان در حوزه سیاسی است، نه صرفاً در حوزه نقل روایت و سنت.

روایت سوم: مقبوله عمر بن حنظله

روایت دیگری که به آن استناد فراوان شده و دلالت آن بر مدعا قابل قبول است، مقبوله عمر بن حنظله است. بر اساس بررسی سند این روایت، فقها آن را مقبوله دانسته‌اند؛ یعنی سند آن مورد پذیرش قرار گرفته و خدشه‌ای که مانع استناد باشد، در آن مطرح نشده است.

من ابتدا متن روایت و سپس دلالت آن را به‌اختصار بیان می‌کنم.

عمر بن حنظله از امام صادق(ع) درباره دو نفر از اصحاب سؤال می‌کند که میان آن‌ها اختلاف و دعوا رخ داده است؛ برای مثال، اختلاف مالی یا مشکل دیگری دارند. در مقام منازعه و دعوا، چه باید بکنند؟ طبیعتاً برای حل دعوا به قاضی و محکمه مراجعه می‌کنند.

سؤال این است که به کدام قاضی مراجعه کنند؟ آیا باید به همین قضاتی مراجعه کنند که از سوی سلاطین جائر منصوب شده‌اند یا حاکمان دیگری وجود دارند؟

امام مردم را از مراجعه به این حاکمان بازمی‌دارند. طبیعتاً هنگامی که حاکمیت از مشروعیت برخوردار نباشد، برای داوری و حاکمیت، جایگزین و بدیلی لازم است. این جایگزین چه کسانی باید باشند؟

نکته مهم‌تر اینجاست که اگر کسی بگوید این روایت صرفاً درباره قضاوت و داوری است و ارتباطی با حاکمیت ندارد، باید به ادامه عبارت توجه کرد.

در روایت آمده است:

«إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ»

یعنی مراقب باشید که برای حل اختلاف، به حاکمان و قضات جائر مراجعه نکنید.

آیا اگر انسان حقی داشته باشد و حق او نیز پایمال شده باشد، می‌تواند به سلطان جائر مراجعه کند تا حقش را به رسمیت بشناسد و آن را بگیرد؟ آیا می‌تواند نزد قاضی جائر برود تا حق خود را استیفا کند؟

امام(ع) می‌فرمایند چنین کاری جایز نیست.

این افراد طاغوت هستند و مراجعه به طاغوت جایز نیست. افزون بر این، اموالی که از این طریق دریافت می‌شود، اموال نامشروع است و حلال نیست؛ حتی اگر حق انسان نیز ثابت باشد و از کسی طلبکار باشد، مراجعه به چنین حاکمی برای گرفتن حق، مجاز نیست.

سپس امام(ع) به آیه قرآن استدلال می‌کنند که خداوند فرموده است:

«یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ»

باید به طاغوت کفر ورزید و آن را انکار کرد.

تا اینجای روایت روشن است که مراجعه به حاکم جائر، سلطان جائر و قاضی جائر جایز نیست. اما سؤال این است که در این صورت، چه باید کرد؟ اگر مراجعه به حاکم جائر جایز نیست، جایگزین آن چیست؟

امام(ع) می‌فرمایند:

«یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا، وَنَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْکَامَنَا»

یعنی باید به کسی مراجعه کنند که از میان شما، حدیث ما را روایت کرده، در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام ما را شناخته است.

اگر کسی معارف ما را می‌شناسد، آن‌ها را می‌فهمد و قابلیت فهم و استنباط دارد، باید به سراغ حکم او بروند.

در اینجا نیز ممکن است گفته شود مراد از «حکم»، صرفاً قضاوت است و ضرورتاً به معنای حاکمیت نیست؛ اما ادامه عبارت، این برداشت را روشن‌تر می‌کند.

امام(ع) می‌فرمایند:

«فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا»

من این افراد را بر شما حاکم قرار داده‌ام.

استطلاع حاکمیت در این تعبیر روشن است. امام(ع) می‌فرمایند من این افراد را که حامل معارف الهی هستند، بر شما حاکم قرار داده‌ام.

سپس ادامه می‌دهند:

«فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ»

اگر بر اساس معارف ما حکمی کرد و آن حکم پذیرفته نشد، حکم خدا خوار شمرده شده است.

در ادامه نیز می‌فرمایند که رد کردن حکم آنان، رد کردن حکم خدا و رد کردن ماست؛ و کسی که ما را رد کند، خدا را رد کرده است.

این تأکید صریح و جدی نشان می‌دهد که حاکمیت طاغوت مورد پذیرش نیست و حاکمیت حق باید در اختیار کسی باشد که حامل معارف اهل‌بیت(ع) است و آن معارف را در جامعه محقق می‌کند.

مردم نه‌تنها مجاز هستند، بلکه لازم است به این افراد مراجعه کنند و از مراجعه به حاکم جائر و قاضی جائر بپرهیزند.

نکته دیگر این است که در روایت، دو تعبیر «قاضی» و «حاکم» در کنار یکدیگر آمده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که موضوع، صرفاً قضاوت نیست؛ بلکه حاکمیت نیز مورد نظر است.

وقتی از قاضی یا حاکم سخن گفته می‌شود، مقصود کسی است که در حوزه اجتماعی، سخن و حکم او فصل‌الخطاب است. قاضی کار را تمام می‌کند و حکم او پایان‌دهنده اختلاف است. در حوزه حاکمیت نیز وقتی سلطان سخنی می‌گوید، آن سخن فصل‌الخطاب است و دیگر حرف دیگری در برابر آن باقی نمی‌ماند.

روایت چهارم: مشهوره ابی‌خدیجه

روایت دیگری که به آن استناد فراوان شده، روایت مشهور ابی‌خدیجه است. مضمون این روایت نیز شبیه روایت پیشین است.

ابی‌خدیجه از امام صادق(ع) نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

«إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَی بَیْنَکُمْ فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ»

یعنی اگر میان شما اختلاف یا نزاعی رخ داد، یا در مسئله‌ای مالی و مربوط به دادوستد اختلاف پیدا کردید، مراقب باشید.

امام(ع) می‌فرمایند:

«إِیَّاکُمْ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ»

به هیچ‌یک از این فاسقان مراجعه نکنید؛ یعنی به قاضی یا سلطان جائر مراجعه نکنید.

در ادامه، امام(ع) می‌فرمایند کسی را که حامل معارف ماست، میان خود قرار دهید تا میان شما داوری و قضاوت کند.

«فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیًا»

من او را قاضی قرار داده‌ام.

عرض کردم که قاضی نیز در اینجا معنای عامی دارد و حاکم را نیز شامل می‌شود. هرچند ظهور ابتدایی آن در قضاوت است، اما ادامه روایت تأکید می‌کند که مسئله صرفاً قضاوت نیست؛ بلکه موضوع، حاکمیت و سلطنت نیز هست.

امام(ع) می‌فرمایند به سلطان جائر مراجعه نکنید. حالا جایگزین آن چیست؟ باید به کسی مراجعه کنید که حامل معارف الهی است و می‌تواند بر اساس آن معارف، میان مردم دادگری و قضاوت کند و حاکمیت داشته باشد.

این همان چیزی است که از آن به ولایت فقیه تعبیر می‌شود.

روایت پنجم: روایت ابی‌حمزه

روایت دیگری نیز وجود دارد که مفصل‌تر است. من به‌اختصار به آن اشاره می‌کنم و از آن می‌گذرم.

این روایت از ابی‌حمزه نقل شده و به روایت ابی‌حمزه معروف است. در آن، از امام صادق(ع) نقل شده است:

«الْفُقَهَاءُ حُصُونُ الْإِسْلَامِ»

فقها حصارهای اسلام هستند.

«حُصُون» به معنای دیوار و دژ شهر است؛ همان‌گونه که یک شهر به دژ و حصار نیاز دارد، اسلام نیز به دژ و حصار نیازمند است و این دژ، فقها هستند.

طبیعتاً حفاظت از شهر صرفاً به علم وابسته نیست؛ بلکه حصار چیزی است که امنیت شهر را تهدید می‌کند. تهدید ممکن است مادی، معنوی یا اقتصادی باشد.

اسلام نیز همین‌گونه است. آنچه اسلام را تهدید می‌کند، صرفاً مسائل علمی نیست؛ بلکه هر چیزی که امنیت و سلامت آن را تهدید کند، باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه دشمن خارجی باشد، چه شبهات و چه رفتارهای نامناسب.

طبیعتاً فقیه مؤمن باید از این تهدیدها جلوگیری کند و سلامت و امنیت جامعه اسلامی را تضمین نماید.

روایت ششم: مجاری امور و احکام

روایت دیگری نیز از امام حسین(ع) نقل شده است که در آن آمده:

«مَجَارِی الْأُمُورِ وَالْأَحْکَامِ»

مجاری امور و احکام، یعنی هم حوزه علم و هم حوزه عمل.

در ادامه آمده است:

«عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ»

باید امور و احکام به دست عالمان به خدا باشد؛ عالمانی که به حلال و حرام آگاهی دارند و در حلال و حرام امین هستند.

این افراد باید بتوانند حلال و حرام را به‌درستی بفهمند، آن را استنباط کنند و طبیعتاً در جامعه نیز همان را اجرا نمایند.

این روایت نیز امور جامعه را به فقها واگذار می‌کند.

روایت هفتم: علما حاکمان بر مردم هستند

روایت دیگری از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است:

«الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ»

عالمان، حاکمان بر مردم هستند.

تعبیر دیگری نیز وجود دارد:

«الْمُلُوکُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ، وَالْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی الْمُلُوکِ»

پادشاهان حاکمان بر مردم هستند و عالمان حاکمان بر پادشاهان.

اگر بخواهم این روایت را در قالب یک مثال توضیح دهم، شاید بتوان آن را به قوه مجریه تشبیه کرد. ممکن است قوه مجریه را شخصی اداره کند، اما او نیز باید تحت اشراف یک عالم دینی باشد.

این همان چیزی است که امروزه از آن به ولایت فقیه تعبیر می‌کنیم؛ یعنی اجرای امور نیز باید تحت نظارت و ولایت عالمان باشد.

در تعبیر امروزی، قوه مجریه امور جامعه را در دست دارد و حاکم بر مردم است؛ اما علما حاکم بر آن هستند و باید بر آن اشراف داشته باشند، سلطه و نظارت داشته باشند و امور جامعه را بر اساس معارف الهی در مسیر درست قرار دهند.

روایت هشتم: فلسفه حاکمیت و حکومت

روایت دیگری نیز وجود دارد که البته فقط به آن اشاره می‌کنم تا از آن بگذرم.

این روایت را مرحوم صدوق در کتاب «علل الشرایع» نقل کرده است. در آنجا فلسفه حاکمیت و حکومت توضیح داده می‌شود.

از امام(ع) سؤال می‌کنند که چرا باید از حاکم اطاعت کرد و چرا لازم است از یک نفر اطاعت شود؟

امام(ع) در پاسخ، فلسفه آن را بیان می‌کنند. به‌صورت عقلانی، مردم به حاکم نیاز دارند؛ زیرا در مقام تزاحم و تعارض منافع، لذت‌ها و خواسته‌هایی که همه به دنبال آن هستند، ممکن است اختلاف ایجاد شود.

در چنین شرایطی، باید فردی وجود داشته باشد که بر اساس معارف الهی عمل کند و بتواند اختلاف‌ها را سامان دهد.

امام(ع) سپس به تاریخ اشاره می‌کنند و می‌فرمایند که هیچ فرقه، ملت و قومی را ندیده‌ایم، مگر اینکه حاکمیتی داشته باشد که امور آن‌ها را سامان دهد و به نقطه مشخصی برساند.

حاکمیت باید مالیات را دریافت کند، امنیت مردم را تأمین کند، راه‌ها را آباد سازد و امور مختلف جامعه را سامان دهد.

برای بررسی تفصیلی این روایت، باید به متن آن مراجعه کرد و تفسیرش را مورد توجه قرار داد؛ زیرا روایت بسیار قابل استفاده‌ای است.

جمع‌بندی

در نهایت، باید به این نکته اشاره کنم که روایات ما درباره ولایت فقیه، عمدتاً بر مدعا دلالت دارند؛ هرچند ممکن است در برخی موارد، دلالت آن‌ها محل بحث و اختلاف‌نظر باشد.

با این حال، خود روایات از تعابیری مانند «سلطان»، «حاکم» و «حجت» استفاده کرده‌اند؛ تعابیری که در اینجا نقل شد و بر مدعا دلالت می‌کنند.

از سوی دیگر، حتی اگر تنها یک روایت نیز در اختیار ما قرار گرفته بود، باید آن را با توجه به شرایط تاریخی مورد بررسی قرار می‌دادیم؛ زیرا در طول تاریخ، حاکمان و سلاطین اجازه نمی‌دادند این معارف به نسل‌های بعدی منتقل شود.

با این حال، اهل‌بیت(ع) این معارف را در قالب روایات و احادیثی بیان کردند که بتواند به ما برسد و دلالت آن‌ها برای ما روشن و قابل فهم باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.