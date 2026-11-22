به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ویژه برنامه شب رحلت آن حضرت، یکشنبه یکم آذرماه با سخنرانی آیت الله حسن منفرد و مرثیه خوانی محمدحسین عطائیان بعد از نماز مغرب وعشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می گردد.

ویژه برنامه روز وفات، دوشنبه ۲ آذرماه از نماز ظهر و عصر با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میلانی نژاد و مرثیه خوانی اصغر دوستی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم شام وفات نیز با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رجالی تهرانی و مرثیه سرایی علی علیان درشبستان امام خمینی(ره) بعد از نماز مغرب و عشا از دیگر برنامه های این ایام است.

معاونت امور علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام رحلت حضرت ام‌البنین(س)، مقدم همه پیروان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را گرامی می‌دارد.

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