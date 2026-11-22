به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید حسن رحیمی‌زاده، مدیرکل گمرک دوغارون تایباد، روز شنبه، ۳۰ آبان، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۷۴۵ هزار و ۷۰۰ تن کالا به ارزش ۲۴۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۵۹ دلار از این گمرک به افغانستان صادر شده است.

به گفته او، صادرات ثبت‌شده در این مدت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، از نظر وزن ۳۲ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۰ درصد افزایش داشته است.

رحیمی‌زاده همچنین از واردات ۱۱ هزار و ۸۸۴ تن کالا از افغانستان خبر داد و ارزش این محموله‌ها را در هفت ماه نخست سال، ۲۲ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۵۱ دلار اعلام کرد.

افزایش سه‌برابری صادرات عبوری

مدیرکل گمرک دوغارون در بخش دیگری از اظهارات خود، از افزایش سه‌برابری وزن و ارزش کالاهای صادراتی عبوری از این گذرگاه خبر داد.

به گفته او، میزان این کالاها در هفت ماه نخست سال به یک میلیون و ۷۳۴ هزار تن، به ارزش بیش از ۸۷۲ میلیون و ۲۷۱ هزار دلار رسیده است. این آمار به محموله‌هایی مربوط می‌شود که اسناد صادراتی آن‌ها در سایر گمرک‌های ایران تنظیم شده و پس از بررسی مدارک، از مرز دوغارون به افغانستان خارج می‌شوند.

کالاهای صنعتی در برابر محصولات کشاورزی

رحیمی‌زاده، شمش فولادی، محصولات پتروشیمی، آهن‌آلات، سیمان و انواع فرآورده‌های نفتی را از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان معرفی کرد.

او افزود که محصولات کشاورزی، از جمله گلپر، ماش، لوبیا، کنجد و اسپند، نیز از افغانستان وارد ایران می‌شود.

به گفته مدیرکل گمرک دوغارون، مقصد بیش از ۹۰ درصد کالاهای صادراتی ایران از این گذرگاه، هرات است. این رقم به مقصد کالاهای خروجی از دوغارون مربوط می‌شود و نباید به سهم این مسیر از مجموع صادرات ایران به افغانستان تعمیم داده شود.

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