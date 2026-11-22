به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه، اول آذر، اعلام کرد که هیئتی به ریاست امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه، در هجدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی «اکو» در تهران شرکت خواهد کرد.

بر اساس این اعلام، اجلاس تهران قرار است روزهای ۱۲ و ۱۳ آذر، برابر با سوم و چهارم دسامبر ۲۰۲۶، با حضور سران و مقام‌های بلندپایه کشورهای عضو برگزار شود. گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارت و ترانزیت منطقه‌ای از محورهای مطرح‌شده برای این نشست است.

پاکستان چرا طالبان را دعوت نکرد؟

اعلام برنامه حضور متقی در تهران در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان طالبان به سی‌امین نشست شورای وزیران اکو در اسلام‌آباد دعوت نشده بودند.

بر اساس گزارش رسمی مؤسسه فرهنگی اکو، نشست وزیران روز ۲۵ آبان، برابر با ۱۶ نوامبر، برگزار شد و جلسه مقدماتی مقام‌های ارشد نیز یک روز پیش از آن، در ۲۴ آبان، تشکیل شده بود.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری روز جمعه، ۲۹ آبان، اعلام کرد که علت دعوت‌نکردن نمایندگان افغانستان، به‌رسمیت‌نشناختن حکومت کنونی این کشور از سوی اسلام‌آباد بوده است.

او همچنین گفت که طبق رویه اکو، دعوت به نشست‌های سطح وزیران در اختیار کشور میزبان قرار دارد. این مقام پاکستانی در عین تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، از طالبان خواست به نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه، به‌ویژه درباره تهدیدهای تروریستی برخاسته از خاک افغانستان، پاسخ دهد.

حضور در اجلاس، مسئله به‌رسمیت‌شناسی را حل نمی‌کند

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره دعوت طالبان به نشست تهران نیز توضیح داد که برخی کشورها با مقام‌های این گروه دیدار می‌کنند یا آنان را به نشست‌ها دعوت می‌کنند و این تعاملات، موضوعی جدا از به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان است.

بنابراین، اعلام شرکت متقی در اجلاس تهران، به‌تنهایی نشان‌دهنده تغییر موضع کشورهای عضو درباره به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان نیست. تفاوت برخورد میزبانان دو نشست نیز نشان می‌دهد که امکان حضور طالبان در محافل منطقه‌ای، همچنان با تصمیم‌های سیاسی کشورهای میزبان و ملاحظات آن‌ها پیوند دارد.

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