ه گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدجواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، روز یکشنبه یکم آذر در نشست بزرگداشت مقام علمی «شهید دکتر علی لاریجانی» که در دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در قم برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای کربلای ایران و «امام شهید»، سخن گفتن درباره خصوصیات شهید علی لاریجانی را برای خود دشوار توصیف کرد و گفت: «غم فقدان او همواره در دل‌های ما زنده است.»

وی شهید لاریجانی را از مدیران نادر نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای همسایه و منطقه دانست که سیاستمداران مختلف جهان به او علاقه داشتند و ویژگی بارز او، تشخیص دقیق وضعیت در کنار توان تصمیم‌سازی بود.

لاریجانی با تشریح معنای عقل در روایات اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: عقل چند جزء مقوم دارد؛ نخست تشخیص سود و زیان، دوم تشخیص جهت سودمندتر و سوم اقدام در جهت آن. کسی که سود و زیان را می‌فهمد اما اقدام نمی‌کند، از عقلانیت کامل برخوردار نیست. شهید لاریجانی در این زمینه شجاعت تشخیص و اقدام داشت؛ مسائل او را گرفتار نمی‌کرد، بلکه او مسائل را حل می‌کرد.

وی با اشاره به علاقه شهید لاریجانی به ریاضیات و فلسفه ریاضی یادآور شد: «در خانواده ما به آموختن ریاضیات توجه می‌شد و شهید لاریجانی نیز تحصیلات گسترده‌ای در این حوزه داشت. یکی از موضوعات مورد علاقه‌اش، دیدگاه‌های کانت درباره ریاضیات بود.»

لاریجانی افزود که شهید لاریجانی پیش از ورود به مباحث فلسفی، ریاضیات خوانده بود و به همین دلیل می‌توانست درباره جایگاه شهود در معرفت ریاضی، هندسه‌های نااقلیدسی و نسبت مدل‌های ریاضی با واقعیت، از منظر یک ریاضی‌دان بحث کند. فلسفه سیاسی نیز از دیگر زمینه‌های علاقه شهید لاریجانی بود.

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دکتر لاریجانی با اشاره به دوره کوتاه مسئولیت شهید لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: «او موضوع مقاومت را که از بحث‌های دیپلماسی کشور فاصله گرفته بود، وارد محور گفت‌وگوهای خود کرد. در نخستین سفرش به لبنان با گروه‌های مقاومت دیدار کرد و در قطر با رئیس حماس، در عمان با نمایندگان انصارالله یمن و در عراق نیز با طرف‌های مرتبط دیدار داشت. او می‌دانست مقاومت هم برای نظام اهمیت راهبردی دارد و هم به موضع کشور وزن می‌دهد.»

وی افزود: «به باور من، یکی از دلایلی که رژیم صهیونیستی او را ترور کرد این بود که دریافت با چه دقت و توانایی‌ای موضوع مقاومت را پیگیری می‌کند و آن را به جایگاه محوری می‌رساند.»

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با اشاره به شیوه مدیریت شهید لاریجانی گفت: «حتی در مسائل اجرایی نیز شیوه مدیریت او مؤثر بود؛ گاهی مسئولی می‌گفت با یک درخواست موافقم اما اختیار انجام آن را ندارد و پیشنهاد می‌کرد موضوع با شهید دکتر علی لاریجانی مطرح شود. در مواردی، با طرح موضوع نزد ایشان، مسئله در همان روز حل می‌شد.»

وی پیشرفت علمی ایران در رشته‌های مختلف را حاصل یک اتفاق ندانست و تاکید کرد: «امام شهید از پیشرفت علمی و فنی حمایت می‌کرد و در این مسیر، شهید علی لاریجانی به‌ویژه در دوره ریاست مجلس بازوی مؤثری بود. حمایت او سبب می‌شد طرح‌های بزرگ علمی که از پشتیبانی لازم برخوردار نبودند، امکان پیشرفت پیدا کنند.»

لاریجانی با اشاره به پیگیری شهید لاریجانی برای تأمین اعتبار پژوهشگاه ژنتیک گفت: «زمانی که اعتبار این مجموعه حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود، موضوع را با او مطرح کردیم و پس از بررسی، اعتبار آن به حدود دو تا دو و نیم میلیارد تومان افزایش یافت تا این طرح بتواند پیش برود.»

وی با بیان اینکه امام شهید توسعه کشور را وابسته به علم و دانش می‌دانست، اظهار کرد: «نگاه ایشان این بود که زنجیره علم، فناوری، صنعت و سرمایه باید شکل بگیرد و رقابت علمی کشور نیز در سطح جهانی باشد؛ یعنی یافته‌های علمی باید در معرض ارزیابی دانشمندان بزرگ دنیا قرار گیرد، نه اینکه تنها در داخل کشور مورد تأیید قرار بگیرد.»

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در علوم پایه گفت: «امام شهید علوم پایه را مانند حساب پس‌انداز می‌دانست و بر سرمایه‌گذاری مستمر در آن تأکید داشت. همچنین طرح‌هایی مانند رصدخانه ملی با پیگیری ایشان پیش رفت. این رصدخانه که ساخت آن حدود ۱۵ سال طول کشید، از طرح‌های بزرگ علمی کشور بود و شهید لاریجانی نیز پیگیر پیشرفت آن بود و گزارش‌های آن را دنبال می‌کرد.»

وی افزود: «شهید علی لاریجانی در حمایت از طرح‌های علمی نقش داشت و در مواردی موتور پیش‌برنده کارهایی بود که ممکن است برای عموم مردم و حتی برخی خواص چندان شناخته‌شده نباشد.»

دکتر محمدجواد لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود، یادی از مرتضی (پسر شهید علی لاریجانی) کرد و گفت: «مرتضی یک دسته گل بی‌نظیر بود. او خودش را در پدرش ذوب کرد؛ می‌توانست فاصله داشته باشد اما می‌دانست که ایشان در معرض تهاجم است و وجودش را وقف پدرش کرد.»

وی در پایان با اشاره به اینکه همسر و خانواده شهید لاریجانی، خانواده‌ای عظیم و از خانواده‌های شهید هستند، از خداوند برای این شهید والامقام علو درجات مسئلت کرد.

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