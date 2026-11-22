به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد اول کتاب «اعلام الهدایه» درباره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به زبان روسی، ترجمه و منتشر شد.

این اثر، کنکاشی در تاریخ و سیره عملی و اخلاقی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است. نویسنده در این اثر با اعتقاد بر اینکه یگانه منشاء هدایت خداوند متعال، بوده و بالاترین جلوه گری هدایت الهی در وجود مبارک نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله ظهور یافته، به تحقیق پیرامون ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی آن بزرگوار در پیش و پس از بعثت پرداخته است.

از نظر نویسنده اثر، اهمیت رفتارشناسی و نحوه عملکرد آن اسوه بی نظیر و تبیین هماهنگی کامل میان سنت و آموزه های قرآنی از آن جهت است که از تحریفات و سوء استفاده های بدخواهان جلوگیری شود. انعکاس جلوه هایی از شخصیت فردی، مراحل رشد و بالندگی و ازدواج پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، بعثت و مواضع بنی هاشم در قبال آن، هجرت و تشکیل دولت اسلامی، جنگ های داخلی تا حضور اسلام در خارج از جزیره العرب و پاکسازی منطقه از بت پرستی مواضع متنوع مطرح شده در این اثر می باشد.

حسن ختم مطالب کتاب نیز مبحثی پیرامون وفات و میراث علمی به یادگار مانده از آن رسول گرامی است.

جلد اول کتاب اعلام الهدایه اثر سید منذر حکیم با همکاری عدی الغریباوری توسط تاراس (عبدالکریم) چرتینکو به زبان روسی، ترجمه و در ۲۹۰ صفحه و در قطع وزیری منتشر شده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸