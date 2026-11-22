به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد حسین امید رئیس دانشگاه تهران پیامی به مراسم بزرگداشت مقام علمی شهید دکتر علی لاریجانی که روز یکشنبه ۱ آذر در دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«برگزاری مراسم بزرگداشت مقام علمی فیلسوف شهید، دکتر علی لاریجانی، فرصتی مغتنم برای تأمل در ابعاد گوناگون شخصیت علمی، فلسفی و فرهنگی اندیشمندی است که دانش را نه صرفاً مجموعه‌ای از مفاهیم و نظریه‌ها، بلکه افقی برای فهم جهان، مواجهه خردمندانه با مسائل پیچیده آن و مسئولیتی در برابر سرنوشت جامعه می‌دانست.

شهید دکتر علی لاریجانی، شخصیتی بود که با برخورداری از دانش فلسفی و تأملات نظری، و در کنار آن، تجربه گسترده در عرصه‌های مدیریتی، فرهنگی و سیاسی، مسائل را در افقی فراتر از مقتضیات و ملاحظات روزمره سیاست می‌نگریست. از این‌رو، شخصیت علمی او را نمی‌توان جدا از چارچوب مسئولیت‌ها و موقعیت‌های اجرایی و سیاسی‌اش فهم کرد؛ بلکه باید به بنیان‌های معرفتی، علایق فلسفی، نحوه مواجهه با پرسش‌های بنیادین و ظرفیت او در پیوند دادن اندیشه نظری با واقعیت‌های پیچیده جامعه و سیاست توجه داشت.

در جهان معاصر، که تحولات شتابان علم و فناوری و دگرگونی‌های سریع فرهنگی و اجتماعی، انسان‌ها و جوامع را با پرسش‌های تازه و بی‌سابقه مواجه ساخته است، اهمیت اندیشه فلسفی و عقلانیت نقادانه بیش از پیش روشن شده است. فلسفه، در این معنا، نه دانشی جدا از زندگی و نه تأملی صرفاً انتزاعی، بلکه کوششی برای فهم مبانی، کشف نسبت میان اجزای پراکنده واقعیت و جست‌وجوی افق‌های معنادار برای زیست درست انسانی، مطابق با شتاب تغییرات جهانی است. توجه به این ابعاد در بازخوانی میراث علمی و فکری شهید لاریجانی، می‌تواند زمینه‌ساز فهمی عمیق‌تر از نسبت دانش، حکمت، سیاست و مسئولیت اجتماعی در اندیشه آن شهید باشد؛ چرا که او همه این موارد را در اندیشه و عمل خود محقق ساخته بود.

از منظر دانشگاهی، یکی از وجوه ارزشمند شخصیت علمی شهید لاریجانی، تأکید بر ضرورت توجه به «گفت‌وگو» میان حوزه‌های معرفتی و کارکردی است. مسائل جهان امروز، از تحولات تمدنی و فرهنگی تا چالش‌های حکمرانی، فناوری، اخلاق و مناسبات اجتماعی، نیازمند اندیشه‌های گفت‌وگومحور و چندوجهی است. پیوند میان فلسفه و علم‌الاجتماع، معرفت نظری و تجربه تاریخی، اندیشه و کنش سیاسی و مانند آن، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در بازخوانی آثار و شخصیت علمی شهید دکتر علی لاریجانی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. چنین رویکردی، امکان فهم عمیق‌تر مسائل و گشودن مسیرهایی تازه برای توسعه پژوهش و گفت‌وگوی دانشگاهی را در سپهر سیاست و اجتماع فراهم می‌آورد.

دانشگاه تهران، به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور، خود را در پاسداشت سرمایه‌های فکری و علمی جامعه و حفظ و گسترش میراث اندیشه‌ورزان مسئول می‌داند. تعلق خاطر خاص شهید دکتر علی لاریجانی به جامعه علمی و به‌خصوص دانشگاه تهران و سابقه عضویت ایشان به‌ عنوان عضوی از خانواده هیئت علمی این دانشگاه و حضور در دانشگاه تا واپسین روزهای حیات، این پیوند را برای ما معنادارتر و یادآوری شخصیت علمی او را ضروری‌تر می‌سازد. از این منظر، برگزاری این مراسم، بخشی از مسئولیت دانشگاه در قبال آن فیلسوف شهید به شمار می‌آید.

در پایان، ضمن ارج نهادن به ابتکار و تلاش برگزارکنندگان این نشست، یاد و خاطره آن شهید والامقام را گرامی داشته و اطمینان دارم که نام و منش ایشان، همواره در حافظه علمی دانشگاه تهران و فراتر از آن، در گستره دانش و اندیشه معاصر ایران، به شایستگی ماندگار خواهد بود.

رحمت و رضوان الهی بر او و فرزند شهیدش باد.»

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