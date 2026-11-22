به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر برنجکار، در نشست بزرگداشت مقام علمی «شهید دکتر علی لاریجانی» در دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران (قم)، با گرامیداشت یاد این استاد شهید، او را اندیشمندی مجاهد در عرصه سیاست و اجتماع توصیف کرد. وی در ادامه سخنان خود با یادآوری خاطراتی از حمایت‌های شهید لاریجانی از دانشکده الهیات، گفت: «یادم می‌آید سال ۹۰ بود که با مشکلات مالی مواجه بودیم؛ خدمت ایشان رسیدیم و ایشان دستور دادند یک میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و بدهی‌های خوابگاه‌ها کمک کنند. بعدها شنیدم در لیست کمک‌های آخر سال، تنها جایی که ایشان خط زده بودند تا مبلغ کمک حفظ شود، همین دو میلیارد بود.»

وی در ادامه با ارائه یک دسته‌بندی از افرادی که وارد عرصه فلسفه می‌شوند، اظهار داشت: «گروه اول کسانی هستند که فلسفه می‌خوانند، بر مکاتب مسلط می‌شوند و به عنوان استاد، فلسفه کانت یا هگل را تدریس می‌کنند. گروه دوم پا را فراتر گذاشته و به مرحله نقد، بررسی و نظریه‌پردازی می‌رسند. اما گروه سوم که درجه بالاتری دارند، کسانی هستند که افکار فلسفی خود را به مرحله عینیت، اجرا و مدیریت می‌کشند.»

دکتر برنجکار تصریح کرد: «در دین نیز به ما آموخته‌اند که علم باید ثمر داشته باشد و در عرصه عینیت برسد. شهید لاریجانی دقیقاً از این دسته سوم بود. ایشان سعی می‌کرد بر اساس نظریات فلسفی خود تدبیر و مدیریت کند.»

وی برای اثبات این مدعا، به عملکرد شهید لاریجانی در سازمان صدا و سیما اشاره کرد و افزود: «زمانی که ایشان وارد صدا و سیما شدند، تنها ۳ شبکه وجود داشت، اما ایشان با یک برنامه هدفمند، آن را به ۵۰ شبکه رساندند.»

تحلیل سه‌ضلعی اندیشه لاریجانی در کتاب «عقل و سکون در حکمرانی»

این استاد حوزه و دانشگاه، کتاب «عقل و سکون در حکمرانی» شهید لاریجانی را رمزگشای اندیشه عملی ایشان دانست و اظهار داشت که تفکر او بر سه ضلع استوار است:

ضلع اول؛ عقلانیت: وی با تاکید بر اینکه منظور از عقلانیت در اینجا عقلانیت نظری (مانند اثبات خدا یا فلسفه) نیست، گفت: «منظور، عقلانیت عملی و ابزاری است؛ یعنی آوردن داده‌های عقلی و نتایج تعقل به عرصه زندگی و مدیریت جامعه. مسئله جمهوری اسلامی و علوم انسانی اسلامی نیز همین است که چگونه ارزش‌های دینی را مبنای زندگی قرار دهیم.»

ضلع دوم؛ عدالت: دکتر برنجکار عدالت را پایه حرکت و ارزشی بی‌قید و شرط در اندیشه لاریجانی دانست و گفت: «این عدالت، عدالت کاپیتالیستی یا سوسیالیستی نیست؛ بلکه عدالتی است که محیط را برای شکوفایی استعدادها و فطرت‌های انسان‌ها فراهم می‌کند.»

ضلع سوم؛ فطرت: وی به بحث فطریات فردی و اجتماعی و چگونگی استنباط از آن‌ها اشاره کرد که در اندیشه شهید لاریجانی جایگاه ویژه‌ای داشت.

دکتر برنجکار در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه عقلانیت دینی مبتنی بر عدالت و فطرت، پایه اصلی فکر شهید لاریجانی در عرصه عمل بود، اظهار تاسف کرد که این ابعاد علمی و عملی ایشان در زمان حیات، آن‌گونه که باید شناخته نشد و افزود: «البته در اواخر، همه تا حدودی متوجه این عقلانیت و رویکرد عمیق ایشان شدند.»

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