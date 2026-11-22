به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام فصیحی، روز یکشنبه یکم آذر در نشست بزرگداشت مقام علمی «شهید دکتر علی لاریجانی» که در دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در قم برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج و اشاره به تدبیر امام خمینی (ره) در تشکیل این نهاد مردمی، از خاطرات ۱۲ سال همکاری خود با شهید لاریجانی در قم (از سال ۸۷ به عنوان مشاور و مسئول دفتر ایشان) سخن گفت.

وی نخستین ویژگی شهید لاریجانی را شخصیت متعبد، متدین و اهل تهجد و دعا توصیف کرد و گفت: «ایشان در این ۱۲ سال، گاهی هر هفته به قم می‌آمدند و بدون استثنا به حرم حضرت معصومه (س) مشرف می‌شدند؛ حتی گاهی در هفته دو بار که هر دو بار آن به زیارت حرم می‌رفتند.»

فصیحی با اشاره به اینکه شهید لاریجانی نسبت به ولایت و ولایت فقیه بسیار معتقد و مدافع بود، تاکید کرد: «متاسفانه در مقطعی مسائلی مطرح شد که گمان می‌رفت ایشان زاویه‌ای با این مسائل دارد، در حالی که چنین نبود و من شاهد بودم که ایشان همیشه مدافع ولایت بودند.»

پاک‌دستی مالی و استثنای تاریخی در مجلس

مشاور پیشین شهید لاریجانی با اشاره به جایگاه ویژه او در تاریخ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «در طول تاریخ مجلس، هیچ‌وقت یک نماینده شهرستان، رئیس مجلس نشده بود؛ این استثنایی بود که سه دوره (۱۲ سال) نماینده قم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.»

وی در ادامه با اشاره به حساسیت بالای شهید لاریجانی نسبت به بیت‌المال، خاطره‌ای را روایت کرد: «ایشان به من گفتند اگر فرزندانم (آقا محمدرضا و آقا مرتضی) به دفتر آمدند و خواستید برایشان غذا از بیرون بخرید، پولش را از من بگیرید و از بودجه دفتر استفاده نکنید.»

فصیحی تصریح کرد: «در این ۱۲ سال ریاست مجلس و نمایندگی قم، ایشان یک ریال حقوق از مجلس نگرفتند و یک ریال حق ماموریت در سفرهای خارجی دریافت نکردند.»

خدمات ماندگار به قم

این مقام مسئول سابق در استان قم، با اشاره به توجه ویژه شهید لاریجانی به توسعه این استان، اظهار داشت: «امروز تمام پروژه‌های بزرگ قم، نتیجه پیگیری‌های ایشان است؛ از جمله بیمارستان هزار تختخوابی، کلنگ‌زنی فرودگاه قم، قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران و قم-تهران، بیمارستان نیروگاه، بیمارستان نوری و کتابخانه بزرگ آیت‌الله سیستانی.»

وی افزود که شهید لاریجانی می‌توانست بیش از این‌ها خدمت کند، اما خداوند مقام عالی شهادت را برای او مقدر کرد.

وی با اشاره به اینکه شهید لاریجانی وصیت کرده بودند در نجف یا مشهد و در نهایت قم دفن شوند، خاطرنشان کرد: «ما اصرار داشتیم ایشان در قم دفن شوند. آقایان گفتند ما نقشه‌ای از محل دفن نداریم. در نهایت گفتیم دو سنگ مرمر را برمی‌داریم تا ببینیم چه می‌شود. باورتان نمی‌شود که وقتی سنگ‌ها را برداشتند، دیدند یک قبر دو طبقه و آماده در کنار مزار شهید مطهری وجود دارد، گویی که از قبل برای ایشان آماده کرده بودند و خداوند مزد زحماتش را به او داد.»

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