به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۳ تلویزیون عبری‌زبان گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) برای تدوین برنامه‌های مشترک با هدف مقابله با هرگونه تشدید احتمالی تنش علیه ایران به توافق رسیده‌اند.

این شبکه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از وجود طرح‌های مشترک با آمریکا برای مواجهه با احتمال تشدید تنش علیه ایران خبر داده و مدعی شده است که موعد نهایی جنگ، نزدیک شده است.

شبکه ۱۳ به نقل از یک افسر ارشد صهیونیست که نامش فاش نشده، گزارش داد در جریان سفر «براد کوپر» فرمانده سنتکام به تل‌آویو درباره اتخاذ تصمیم برای حمله به ایران صحبتی مطرح نشده است.

این شبکه همچنین افزود ارزیابی‌های امنیتی نشان می‌دهد که احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران در مقایسه با روزهای اخیر، نزدیک‌تر نشده است. سطح آماده‌باش رژیم صهیونیستی همچنان بالا ارزیابی می‌شود، هرچند به بالاترین درجه خود نرسیده است.

بر اساس این گزارش، ارزیابی ارتش رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که زمان آن فرا رسیده است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره اقدام علیه ایران تصمیم بگیرد.

نشست سه‌جانبه فرماندهان نظامی و اطلاعاتی در تل‌آویو

روز چهارشنبه، «براد کوپر» در تل‌آویو نشستی سه‌جانبه با «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و «رومن گوفمن» رئیس سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی(موساد)، برگزار کرد. این نشست در شرایطی انجام شد که این رژیم برای احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران، آمادگی‌های نظامی خود را افزایش داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که زامیر و کوپر همچنین ارزیابی مشترک و جامعی از وضعیت، انجام دادند و درباره تحولات منطقه‌ای و چالش‌های امنیتی مشترک، گفت‌وگو کردند.

در این ارزیابی، «ایتزیک کوهن» رئیس اداره عملیات ارتش رژیم صهیونیستی، «هیدی زیلبرمن» رئیس اداره برنامه‌ریزی، «شلومی بیندر» رئیس اداره اطلاعات نظامی، «عومر تیشلر» فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و شماری دیگر از فرماندهان دو طرف حضور داشتند.

تأکید بر افزایش هماهنگی و آمادگی عملیاتی

در ادامه بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی آمده است که حاضران درباره اهمیت تعمیق همکاری راهبردی و عملیاتی میان دو ارتش، تقویت هماهنگی‌ها و افزایش سطح آمادگی مشترک برای مواجهه با طیف متنوعی از سناریوها نیز بحث و تبادل نظر کردند.

با این حال، در این بیانیه مشخص نشده است که منظور از سناریوهای مورد بحث چه بوده یا آیا مذاکرات به‌طور مستقیم به موضوع ایران پرداخته است یا خیر.

گزارش رسانه صهیونیستی از بررسی آمادگی برای جنگ دوباره با ایران

روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» روز چهارشنبه گزارش داد که در نشست کوپر و زامیر، میزان آمادگی دو ارتش برای احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران در صورت ضرورت بررسی شده است.

این نشست در شرایطی برگزار شد که رسانه‌های رژیم صهیونیستی، گزارش‌هایی درباره آمادگی‌های نظامی برای احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران منتشر کرده‌اند.

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