ه گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست بزرگداشت مقام علمی شهید دکتر علی لاریجانی، با هدف تبیین اندیشه‌ها، عملکرد و سلوک این اندیشمند مجاهد، با حضور جمعی از مسئولان، اساتید حوزه و دانشگاه و بستگان آن شهید در دانشکده الهیات دانشگاه تهران (قم) برگزار شد. در این مراسم، هر یک از سخنرانان از زوایای متفاوت به تحلیل شخصیت علمی، اجرایی، فلسفی و معنوی شهید لاریجانی پرداختند.

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دکتر محمدجواد لاریجانی: نقش راهبردی در پیشرفت علمی و دیپلماسی مقاومت

دکتر محمدجواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، در این نشست شهید لاریجانی را از مدیران نادر ایران و منطقه توصیف کرد که سیاستمداران مختلف جهان به او علاقه داشتند.

وی تاکید کرد که پیشرفت علمی ایران حاصل یک اتفاق نبوده و شهید لاریجانی به‌ویژه در دوره ریاست مجلس، بازوی مؤثری برای حمایت و پیشبرد طرح‌های بزرگ علمی کشور بوده است.

وی با اشاره به دوره مسئولیت شهید در شورای عالی امنیت ملی افزود: «او موضوع مقاومت را که از دیپلماسی کشور فاصله گرفته بود، وارد محور گفت‌وگوهای خود کرد و در سفرهایش با گروه‌های مقاومت در لبنان، رئیس حماس در قطر و انصارالله یمن دیدار داشت. به باور من، یکی از دلایل ترور او توسط رژیم صهیونیستی این بود که دریافت او با چه دقت و توانایی‌ای موضوع مقاومت را پیگیری می‌کند.»

وی همچنین به علاقه و تحصیلات عمیق شهید لاریجانی در حوزه ریاضیات و فلسفه سیاسی اشاره کرد.

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دکتر برنجکار: شهید لاریجانی فیلسوفی بود که نظریه را به عرصه مدیریت آورد

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر برنجکار، از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، در این مراسم با تحلیل اندیشه‌های شهید لاریجانی در کتاب «عقل و سکون در حکمرانی»، ایشان را در زمره فیلسوفانی دانست که افکار نظری خود را به مرحله عینیت، اجرا و مدیریت می‌کشند.

وی تفکر او را بر سه ضلع «عقلانیت عملی»، «عدالت» و «فطرت» استوار دانست و گفت: «ایشان سعی می‌کرد بر اساس نظریات فلسفی خود تدبیر و مدیریت کند؛ برای نمونه، در زمان مسئولیت در صدا و سیما، شبکه‌های این سازمان را از ۳ شبکه به ۵۰ شبکه هدفمند رساند.»

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محمدرضا لاریجانی: دغدغه نظام منقح حکمرانی و ایثار برادر شهید

حجت‌الاسلام محمدرضا لاریجانی، فرزند شهید، با اشاره به دغدغه‌های فکری پدرش در سال‌های پایانی، مسئله توسعه ایران و ضرورت وجود یک نظام منقح حکمرانی را مهم‌ترین اشتغال ذهنی او دانست.

وی با بیان خاطره‌ای از نبود اولویت‌بندی در کشور گفت: «در جلسه‌ای لیستی از ۷۰۰ اولویت را آوردند و ایشان گفتند اگر ۷۰۰ اولویت داریم، یعنی هیچ اولویتی نداریم.»

وی همچنین با یادکردن از برادر شهیدش (مرتضی) که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید، گفت: «او در اوج جوانی، در حالی که تمام شرایط عافیت‌طلبی و تعلق به دنیا برایش مهیا بود، خانه و کاشانه را رها کرد و به شهادت رسید. شاهد چنین صحنه ایثارگری بودن، درسی بزرگ برای من بود.»

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حجت‌الاسلام فصیحی: سلوک معنوی، پاک‌دستی مالی و خدمات ماندگار به قم

حجت‌الاسلام فصیحی، مشاور پیشین شهید لاریجانی، با اشاره به ۱۲ سال همکاری خود با ایشان، ابعاد معنوی و مردمی شخصیت او را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه شهید لاریجانی هر هفته بدون استثنا به حرم حضرت معصومه (س) مشرف می‌شد و به ولایت فقیه اعتقاد راسخی داشت، تاکید کرد: «در طول تاریخ مجلس، هیچ‌وقت یک نماینده شهرستان رئیس مجلس نشده بود؛ این استثنا برای ایشان رقم خورد. اما در این ۱۲ سال ریاست مجلس، ایشان یک ریال حقوق از مجلس نگرفت و یک ریال حق ماموریت در سفرهای خارجی دریافت نکرد.»

وی با اشاره به حساسیت شهید لاریجانی بر بیت‌المال و اهتمام او به توسعه قم، از پروژه‌های ماندگاری چون بیمارستان هزار تختخوابی، فرودگاه و قطار سریع‌السیر نام برد.

فصیحی در پایان با روایت لحظات شهادت و نحوه تدفین شهید لاریجانی، گفت که پس از برداشتن سنگ‌های مرمر در حرم، قبری دو طبقه و آماده در کنار مزار شهید مطهری پیدا شد، گویی که از پیش برای او آماده شده بود.

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