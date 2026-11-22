به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که گروه تماس وزیران این سازمان در امور افغانستان، در نشستی فنی و مقدماتی در شهر جده عربستان سعودی، نقشه راهی را برای ایجاد چارچوبی منظم و مرحله‌بندی‌شده به‌منظور تعامل با حکومت طالبان بررسی کرده است.

بر اساس بیانیه منتشرشده در روز یکشنبه، اول آذر ۱۴۰۵، شرکت‌کنندگان در این نشست، آخرین تحولات سیاسی و وضعیت بشردوستانه افغانستان را بررسی کرده و درباره چگونگی تنظیم ارتباطات و گفت‌وگوهای آینده با مقام‌های طالبان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده است که چارچوب پیشنهادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که منافع مردم افغانستان را تأمین کرده و به تقویت ثبات و توسعه در این کشور کمک کند.

همچنین در این نشست، اولویت‌های کاری گروه تماس برای اجرای قطعنامه‌های مرتبط شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی بررسی شده است.

برقراری گفت‌وگوی مستقیم و سازنده با مقام‌های طالبان درباره موضوعات مشترک نیز از دیگر محورهای این نشست اعلام شده است.

تعامل با طالبان در سایه محدودیت‌های حقوق بشری

بررسی نقشه راه تعامل با طالبان در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌های این گروه در زمینه ممنوعیت تحصیل دختران، محدودیت فعالیت زنان و برخورد با آزادی‌های مذهبی همچنان با انتقاد نهادهای بین‌المللی روبه‌رو است.

سازمان همکاری اسلامی نیز پیش‌تر از برخی سیاست‌های طالبان، به‌ویژه محرومیت دختران از آموزش، انتقاد کرده و خواستار تجدیدنظر در این تصمیم‌ها شده بود.

با وجود این، در بیانیه تازه سازمان همکاری اسلامی توضیح مشخصی درباره جایگاه حقوق زنان، آزادی‌های مذهبی و حقوق اقلیت‌ها در نقشه راه پیشنهادی ارائه نشده است.

جایگاه حقوق شیعیان در گفت‌وگوهای آینده چیست؟

یکی از پرسش‌های مطرح درباره چارچوب جدید تعامل با طالبان، چگونگی توجه به وضعیت پیروان مذاهب اسلامی، به‌ویژه شیعیان افغانستان است.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره محدودیت فعالیت مراکز مذهبی شیعیان، حذف آموزش فقه جعفری از برخی ساختارهای آموزشی و محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی منتشر شده است.

با توجه به ماهیت اسلامی و بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی، روشن شدن موضع این نهاد درباره آزادی پیروان مذاهب مختلف در افغانستان و تضمین حقوق مذهبی آنان، از موضوعات مهم در ارزیابی نقشه راه جدید خواهد بود.

این پرسش همچنان مطرح است که آیا تعامل سازمان‌یافته با طالبان با مطالبات مشخص و قابل ارزیابی در زمینه حقوق شهروندان افغانستان همراه خواهد بود یا صرفاً به گسترش مناسبات دیپلماتیک محدود می‌شود؟

سازمان همکاری اسلامی تاکنون جزئیات مراحل اجرایی نقشه راه، زمان‌بندی گفت‌وگوها و سازوکار ارزیابی تعهدات طالبان را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است.

همچنین در بیانیه این سازمان اشاره‌ای به به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان نشده و موضوع مطرح‌شده، تنظیم چارچوب تعامل و گفت‌وگو با مقام‌های حاکم بر افغانستان است.

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