به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رباب فاطمه، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یوناما، نخستین دور سفرهای استانی خود را با بازدید از ننگرهار، بامیان و قندهار به پایان رساند و نسبت به تشدید مشکلات اقتصادی، بیکاری و آینده نامعلوم خانواده‌های بازگشته به این کشور ابراز نگرانی کرد.

بر اساس بیانیه یوناما که خبر آن روز یکشنبه، اول آذر ۱۴۰۵ منتشر شد، فاطمه در جریان این سفرها با مقام‌های محلی طالبان، زنان، رهبران جوامع محلی، جوانان، فعالان اقتصادی، خانواده‌های بازگشته و کارکنان سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌وگو کرده است.

هدف از این سفرها، بررسی مستقیم مشکلات مردم و شناسایی اولویت‌های محلی برای ادامه برنامه‌های حمایتی و بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام شده است.

یوناما تأکید کرده است که مردم در مناطق بازدیدشده با مجموعه‌ای از مشکلات هم‌زمان، از جمله بازگشت گسترده مهاجران، افزایش بیکاری، دشواری‌های اقتصادی، پیامدهای تغییرات اقلیمی، اختلال در فعالیت‌های تجاری و محدودیت دسترسی به خدمات ضروری روبه‌رو هستند.

بازگشت مهاجران؛ بحرانی فراتر از تأمین غذا و سرپناه

رئیس یوناما در جریان سفر به استان ننگرهار، از مراکز پذیرش و انتقال خانواده‌های بازگشته به افغانستان بازدید کرد و بر ضرورت تدوین برنامه‌هایی فراتر از کمک‌های اضطراری تأکید کرد.

به گفته فاطمه، مشاهده مستقیم مشکلات خانواده‌های بازگشته، تجربه‌ای تأثیرگذار بوده و رسیدگی به وضعیت آنان نباید تنها به تأمین غذا، سرپناه و حمایت‌های فوری محدود شود.

وی تأکید کرد که سازمان ملل متحد و شرکای بین‌المللی باید برای یافتن راهکارهای پایدار و بلندمدت به‌منظور بهبود وضعیت زندگی این خانواده‌ها اقدام کنند.

رئیس یوناما: آینده بسیاری از خانواده‌ها نامعلوم است

رباب فاطمه همچنین در سفر به استان‌های بامیان و قندهار، با زنان کارآفرین، خبرنگاران، دانش‌آموزان، کارکنان حوزه بهداشت و نمایندگان بخش خصوصی دیدار کرد و از شماری از طرح‌های آموزشی، بهداشتی و معیشتی تحت حمایت سازمان ملل بازدید کرد.

وی پس از گفت‌وگو با خانواده‌های بازگشته در قندهار، با ابراز نگرانی از شرایط زندگی آنان گفت:

«اکثر روایت‌های آنان خیلی نگران‌کننده است و آینده‌شان نامعلوم به نظر می‌رسد».

رئیس یوناما با اشاره به آسیب‌پذیری گسترده خانواده‌های بازگشته، بر ضرورت افزایش حمایت‌های فوری از خانوارهای تحت سرپرستی زنان و کودکان تأکید کرد.

این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان بر اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان، بر فرصت‌های اقتصادی و معیشتی آنان در افغانستان تأثیر گذاشته است.

تأکید بر پیشرفت روند سیاسی افغانستان

رئیس یوناما در بخش دیگری از اظهارات خود، بر تداوم همکاری سازمان ملل متحد با مردم افغانستان، مقام‌های حاکم و شرکای بین‌المللی برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه تأکید کرد.

وی اعلام کرد که این سازمان در کنار کمک‌های اضطراری، برنامه‌های بلندمدت خود را در حوزه‌های اشتغال و معیشت، بهداشت، آموزش، مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی و توسعه بخش خصوصی ادامه خواهد داد.

فاطمه همچنین در دیدار با مقام‌های طالبان بر ضرورت پیشرفت روند سیاسی افغانستان تأکید کرده و ابراز امیدواری کرده است که تحولات مثبت در این روند، زمینه رسیدگی مؤثرتر به دیگر مشکلات کشور را فراهم کند.

با این حال، در بیانیه منتشرشده جزئیات مشخصی درباره نتایج گفت‌وگوهای سیاسی با مقام‌های طالبان، تعهدات احتمالی آنان یا موضوعات مطرح‌شده درباره حقوق اقلیت‌های مذهبی ارائه نشده است.

یوناما اعلام کرده است که رئیس این هیئت در هفته‌های آینده، رایزنی‌های خود را با طیف گسترده‌تری از فعالان جامعه افغانستان، از جمله نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی و سازمان‌های زنان، ادامه خواهد داد.

رباب فاطمه که از ۲۶ مهر ۱۴۰۵ مسئولیت ریاست یوناما را بر عهده گرفته است، پیش از این نیز با شماری از مقام‌های طالبان دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

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