به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت بشردوستانه افغانستان اعلام کرد که سوءتغذیه حاد کودکان در این کشور طی ماه‌های اوت تا اکتبر ۲۰۲۶ به بالاترین سطح ثبت‌شده برای این دوره زمانی رسیده است.

بر اساس این گزارش، در ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال جاری میلادی، حدود ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا شدیدتر مواجه بوده‌اند که از این تعداد، سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در مرحله اضطراری ناامنی غذایی قرار داشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از جمعیت افغانستان همچنان در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی خود با مشکلات جدی روبه‌رو است؛ وضعیتی که کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد بیش از دیگر اقشار از پیامدهای آن آسیب می‌بینند.

بیش از ۱۰۷ هزار کودک در یک ماه تحت درمان سوءتغذیه قرار گرفتند

یونیسف اعلام کرده است که تنها در ماه سپتامبر، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کودک در افغانستان از نظر لاغری ناشی از سوءتغذیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

از میان آنان، ۱۰۷ هزار و ۳۹۶ کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد شدید یا سوءتغذیه حاد متوسطِ پرخطر، برای دریافت خدمات درمانی پذیرش شده‌اند.

این نهاد همچنین در همین مدت به بیش از ۱۹۶ هزار مراقب کودک خدمات مشاوره تغذیه ارائه کرده است.

فقر، بیکاری و کاهش کمک‌های جهانی؛ عوامل تشدید بحران

بررسی‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بحران سوءتغذیه در افغانستان تحت تأثیر مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، معیشتی و بهداشتی تشدید شده است.

فقر گسترده، بیکاری، کاهش قدرت خرید خانوارها، بازگشت گسترده مهاجران، اختلال در مبادلات تجاری و کاهش کمک‌های بشردوستانه، توان بسیاری از خانواده‌ها را برای تأمین غذای کافی و مناسب کاهش داده است.

در کنار این مشکلات، کمبود آب آشامیدنی سالم، شیوع بیماری‌های عفونی، ضعف زیرساخت‌های بهداشتی و دسترسی محدود به خدمات درمانی نیز از عوامل مؤثر در افزایش سوءتغذیه کودکان به شمار می‌رود.

هشدار درباره آینده چهار میلیون کودک افغانستان

یونیسف پیش‌تر نیز هشدار داده بود که در صورت تداوم شرایط کنونی، شمار کودکانی که به درمان سوءتغذیه حاد نیاز دارند، در سال ۲۰۲۷ به بیش از چهار میلیون نفر خواهد رسید.

بر اساس برآوردهای این نهاد، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار کودک در معرض شدیدترین نوع سوءتغذیه قرار خواهند گرفت.

سوءتغذیه در سال‌های نخست زندگی، علاوه بر تهدید فوری سلامت کودکان، می‌تواند پیامدهای ماندگاری بر رشد جسمی و مغزی، توانایی یادگیری و مقاومت بدن آنان در برابر بیماری‌ها داشته باشد.

کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند که تداوم سوءتغذیه و تأخیر در درمان می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های شدید و مرگ‌ومیر کودکان را افزایش دهد.

افزایش کم‌سابقه سوءتغذیه در افغانستان نشان می‌دهد که بحران اقتصادی این کشور دیگر تنها به کاهش درآمد و سفره خانوارها محدود نیست، بلکه سلامت و آینده نسلی از کودکان را تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی، ادامه کاهش کمک‌های بشردوستانه و محدود ماندن خدمات تغذیه و درمان می‌تواند بحران موجود را تشدید کند؛ بحرانی که پیامدهای آن حتی پس از بهبود احتمالی شرایط اقتصادی نیز ممکن است در سلامت و توانمندی نسل آینده افغانستان باقی بماند.

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