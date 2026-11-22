به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست اعضای موکب علم و فناوری اربعین با هدف تبیین اهداف علمی، فرهنگی و دیپلماسی سفر پیش‌رو، با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد. در این نشست، ضمن تشریح ساختار جدید کارگروه‌ها و طرح‌های عملیاتی، بر لزوم ارائه خروجی‌های ملموس و کاربردی برای حل مسائل کشور و خدمت به زائران اربعین تأکید شد.

محمود واعظی، مدیر هسته امور بین‌الملل، در سخنانی مسئله‌محوری، بهره‌گیری از فضای معنوی اربعین، دیپلماسی علمی، ارتباط با نخبگان و دانشگاه‌های عراق و خدمت علمی بی‌منت در حوزه‌های مختلف (الهیات، دیپلماسی، اقتصاد، مدیریت، انرژی، کشاورزی و...) را از مهم‌ترین اهداف این موکب برشمرد.

روح‌الله رحمانی، مدیر موکب نیز با ابراز خرسندی از استمرار فعالیت علمی دانشگاهیان در مسیر تمدن اسلامی، گفت: «موکب علمی» بر تداوم مسیر شهید ایران و ادامه راه رهبر جوانمان تأکید دارد.

وی هدف اصلی این حرکت را پیشبرد گام‌های تمدن نوین اسلامی، فراتر از محدودیت‌های جغرافیایی و با رویکردی فراملی دانست و بر گسترش فعالیت‌ها با حضور گروه‌های جدید و همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد.

طرح عملیاتی کارگروه‌ها و دیپلماسی علمی

مجید کافی، دبیر کارگروه سبک زندگی، هدف اصلی این سفر را فعال‌سازی حلقه مفقوده ارتباطات علمی بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌های عراق برای تبادل دانش عنوان کرد.

وی از برگزاری نشست‌های تخصصی در دانشگاه‌های عراق با رویکرد «گفت‌وگومحور» و «مسئله‌محور» (به جای سخنرانی یک‌طرفه) خبر داد.

کافی با تشریح طرح عملیاتی کارگروه‌ها تصریح کرد: هر کارگروه موظف است در هر سال بر روی «یک مسئله واحد» تمرکز کرده و خروجی علمی خود را در قالب کتابی با حداقل ۱۰۰ صفحه منتشر کند. همچنین تهیه بسته‌های سیاستی و رسانه‌ای متناسب با نیاز زائران و برگزاری جلسات منظم پیش و پس از سفر در دستور کار است.

وی از تغییر رویکرد مستندسازی موکب نیز خبر داد و گفت که برخلاف سال‌های گذشته، آثار به جای جزوه‌های پراکنده، در قالب کتاب‌های دارای شابک و فیپا منتشر خواهند شد.

صادق صاحبی از کارگروه مدیریت با ارائه گزارش عملکرد خود، از شناسایی ۴۶ مسئله مدیریتی در سه سطح سیاست‌گذاری، اجرایی و ابزاری خبر داد و خروجی‌های پیش‌بینی‌شده را تولید کتابی ۲۰۰ صفحه‌ای، دستورالعمل‌ها و پیوست‌های پژوهشی عنوان کرد.

جهان‌بخش، مدیر کارگروه معماری نیز در این نشست بر سه محور اصلی تاکید کرد: «اقتصاد زمین و مسکن» (با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار)، «پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی» (با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو) و «طراحی نهادی برای تحقق الگوها».

وی خواستار پیگیری پژوهش‌های اعضای هیئت علمی در قالب «مأموریت پژوهشی» شد و بر لزوم توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی در حوزه مسکن تأکید کرد.

سیدمحمدحسین چاوشیان، مدیر روابط عمومی موکب، با تأکید بر اهمیت نقش رسانه در ترویج خدمت علمی، گفت: ایجاد یک جریان رسانه‌ای برای الگوسازی و انتقال این الگو به نسل‌های آینده ضروری است و فعالیت علمی به بازوی رسانه‌ای توانمند برای فرهنگ‌سازی نیاز دارد.

در پایان این نشست، جواد پاینده، قائم مقام موکب علم و فناوری، خدمت علمی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) را در کنار سایر خدمات، موجب غنی‌سازی زیارت عاشقان حسینی دانست و ابراز امیدواری کرد که با عنایات حضرت حق، حرکت‌های کوچک به گام‌های بلند و منسجم‌تری در آینده تبدیل شوند.

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