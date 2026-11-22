به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در بیانیه‌ای خطاب به جوزف عون تصریح کرد: «پای هیچ‌گونه دخالت تحمیلی از سوی ایران در میان نیست؛ بلکه این یک جریان مقاومت لبنانی است که دهه‌ها با رژیم اشغالگر اسرائیل جنگید و فداکاری‌های بزرگی برای شکست ارتش صهیونیستی انجام داد.»

وی افزود که این مقاومت به یاری خدا و با کمک تهران، لبنان و پایتخت آن بیروت را به لبنانی‌ها بازگرداند و اقتدار ملی را به کشور بازگرداند؛ آن هم پس از آنکه اقتدار دولت به شکلی تکان‌دهنده در چنگال اشغالگران صهیونیستِ تروریست اسیر شده بود.

مفتی جعفری ممتاز لبنان با اشاره به اقدامات مقاومت در جنگ‌های اخیر، اظهار داشت که این اقدامات لبنان را در مرکز حماسه‌آفرینی‌ها و معجزات نادر جهان قرار داد.

وی خطاب به جوزف عون تاکید کرد: «بهایی که حزب‌الله، جنبش امل و حامیان آن‌ها پرداختند، برای این بود که لبنان، منطقه خاورمیانه و شخص جنابعالی در کاخ بعبدا، دور از خطرناک‌ترین پروژه آمریکایی-صهیونیستی-آتلانتیکی برای بلعیدن کل منطقه و از جمله لبنان باقی بمانند.»

شیخ قبلان خاطرنشان کرد که مقاومت در این جنگ سرنوشت‌ساز، خطرناک‌ترین پروژه‌های «اسرائیل بزرگ» را به شکست کشاند و به همراه ایران دستاوردی بزرگ خلق کرد که ارتش‌های بزرگ جهان از عهده آن برنمی‌آیند.

به گفته وی، این امر مانع از اجرای پروژه تغییر نقشه خاورمیانه توسط تل‌آویو و ناتو شد؛ پروژه‌ای که لبنان، سوریه، اردن، مصر، ترکیه، عربستان سعودی، عراق و تمامی کشورهای منطقه را هدف قرار داده بود.

وی در بخش دیگری از بیانات خود، با تجلیل از نقش «نبیه بری» به عنوان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخی و مدافع حاکمیت ملی که استقلال کشور را بازگرداند، تأکید کرد که کمک‌های تهران در این عرصه، ستون فقرات در هم شکستن ماشین جنگی اشغالگران بود.

شیخ قبلان یادآور شد که تهران این حمایت را زمانی انجام داد که بیشتر جهان و اعراب، لبنان اشغال‌شده را تنها گذاشته بودند؛ در شرایطی که واشنگتن همچنان شریک نزدیک هرگونه اشغالگری و تجاوز صهیونیستی علیه لبنان است.

مفتی جعفری لبنان در پایان از رئیس‌جمهور لبنان خواست تا دست‌کم کلمه‌ای از روی وفاداری بر زبان بیاورد. وی همچنین یادآور شد که تاریخ تحولات بزرگ جهانی در آینده گواهی خواهد داد که هیچ افتخار، شرافت و پایداری در دنیای انسان‌ها بزرگ‌تر از فداکاری‌های مقاومت لبنان نبوده است.

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