آنگاه که درختان باغ در گیر آفت شوند، شاید برخی گمان کنند با قطع چند درخت آفتزده، میتوان باغ را نجات داد؛ و این کار احیانا هزینهای کمتر از سمپاشی و آفت زدایی خواهد داشت. شاید. اما آنگاه که شخص باغبان آفتی شود، چاره چیست؟
۲ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۷
کد مطلب: 1893511
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره پنجاه و سه: پنج و چهار.
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