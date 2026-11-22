به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) _ ابنا _ مجتبی امیرفرزانه، دبیر سومین جشنواره هنری، ادبی و خبری روایت جهاد، صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال فعالان گروه‌های جهادی، اهالی هنر، ادب، خبر و رسانه از این رویداد فرهنگی اظهار کرد: با توجه به استقبال شرکت‌کنندگان و درخواست‌های رسیده برای فرصت بیشتر جهت تولید و ارسال آثار، مهلت شرکت در جشنواره تمدید شد.

وی افزود: همزمانی این رویداد با آغاز هفته بسیج و فعالیت‌های گسترده گروه‌های جهادی در این ایام، فرصت ارزشمندی برای بازتاب خدمات جهادگران و تبیین نقش حرکت‌های جهادی و مردمی در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی فراهم کرده است.

دبیر جشنواره روایت جهاد استان قم با اشاره به ارسال بیش از ۸۵۰ اثر به دبیرخانه این رویداد گفت: آثار رسیده نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه فعالان جهادی، هنرمندان و علاقه‌مندان به ثبت و بازتاب جلوه‌های خدمت، ایثار و فعالیت‌های مردمی است.

امیرفرزانه با تشریح محورهای سیزده‌گانه جشنواره بیان کرد: گروه‌های جهادی و اردوهای جهادی، نقش‌آفرینی جهادگران در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان، محرومیت‌زدایی و کمک‌های مؤمنانه و پیام ۹ بندی رهبر شهید انقلاب اسلامی به بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی از جمله محورهای این دوره است.

وی ادامه داد: نقش جهادگران در ترویج فرهنگ بسیج و سازماندهی مردم در ساحت غیررسمی بسیج، گفتمان‌سازی هویت و فرهنگ جهادی و جهاد امیدآفرینی و کارکرد هنر و رسانه در ایجاد حرکت عمومی نیز در شمار موضوعات جشنواره قرار دارد.

دبیر سومین جشنواره روایت جهاد قم با اشاره به دیگر موضوعات این رویداد گفت: نقش‌آفرینی گروه‌های جهادی و مردمی در حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت، جهادگران آسمانی و شهدای جهادگر، اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی با توجه به شعار سال و نقش‌آفرینی بانوان جهادگر در حرکت‌های مردمی نیز از محورهای این جشنواره است.

امیرفرزانه جهاد آموزشی و تربیتی و نقش‌آفرینی جهادگران و فرهنگیان در تحقق عدالت آموزشی و تربیتی را از دیگر موضوعات جشنواره برشمرد و افزود: نقش‌آفرینی گروه‌های مردمی در ترویج فرهنگ مهدویت و خدمت‌رسانی مواکب در طریق‌المهدی عجل‌الله نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفته و به موضوعات جشنواره افزوده شده است.

وی با تشریح شرایط شرکت در جشنواره اظهار کرد: تمامی آثار ارسالی باید از آذرماه ۱۴۰۳ به بعد تولید یا منتشر شده باشند و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۶ اثر در مجموع قالب‌های مختلف جشنواره ارسال کند.

دبیر جشنواره روایت جهاد تأکید کرد: شرکت در این رویداد محدود به اعضای گروه‌های جهادی یا افراد بسیجی نیست و تمامی علاقه‌مندان، هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و تولیدکنندگان آثار می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از این نظر در جشنواره شرکت کنند.

امیرفرزانه با اشاره به ضوابط فنی ارسال آثار گفت: حجم هر اثر هنگام بارگذاری در سامانه جشنواره نباید بیشتر از ۲۰۰ مگابایت باشد. در صورت بیشتر بودن حجم اثر، شرکت‌کنندگان می‌توانند فایل خود را در فضای گوگل‌درایو بارگذاری کرده و پس از ذخیره‌سازی، لینک دسترسی به آن را در سامانه جشنواره ثبت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت و انتقال تجربه‌های ارزشمند گروه‌های جهادی اظهار کرد: جشنواره روایت جهاد تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت هنر، ادبیات و رسانه، زمینه معرفی الگوهای موفق خدمت‌رسانی مردمی و بازنمایی فرهنگ جهادی را فراهم کند.

دبیر جشنواره روایت جهاد در پایان از علاقه‌مندان و فعالان عرصه‌های جهادی، هنری، ادبی و رسانه‌ای دعوت کرد آثار خود را تا ۲۰ آذرماه از طریق پایگاه اینترنتی revayatejahad.ir به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

امیرفرزانه همچنین شماره ۰۹۹۱۰۹۷۹۷۲۷ را به‌عنوان راه ارتباطی و پشتیبانی جشنواره اعلام کرد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت راهنمایی، طرح پرسش‌ها و رفع ابهامات خود از طریق تماس تلفنی، پیامک یا پیام در پیام‌رسان ایتا با پشتیبانی جشنواره در ارتباط باشند.

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