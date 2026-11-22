به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در دیدار با جمعی از نمایندگان طلاب گیلان، با اشاره به ضرورت توجه جدی به وضعیت حوزه‌های علمیه این استان، بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های علمی و تبلیغی طلاب، تقویت مدارس علمیه شهرستان‌ها و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی تأکید کرد.

وی در این دیدار که با طرح مسائل و دغدغه‌های نمایندگان طلاب گیلان همراه بود، پیشنهاد تشکیل صندوق مشترک حمایت از طلاب این استان را مطرح کرد و گفت: نمایندگان طلاب باید با شناخت دقیق نیروها و ظرفیت‌های موجود، برای سامان‌دهی فعالیت‌ها و پیگیری مشکلات حوزه‌های علمیه اقدام کنند.

ضرورت شناسایی ظرفیت‌های طلبگی و تقویت مدارس علمیه

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به کاهش جذب طلاب در سال‌های اخیر، یکی از راهکارهای اساسی برای تقویت حوزه‌های علمیه را شناسایی استعدادهای طلبگی در مدارس دانست و اظهار داشت: برای جذب طلبه باید به سراغ دانش‌آموزان در مدارس رفت و از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم زمینه آشنایی و ارتباط با افرادی را فراهم کرد که استعداد و علاقه ورود به حوزه‌های علمیه را دارند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تجربه اجرای چنین برنامه‌ای در برخی مناطق، از جمله کرج، خاطرنشان کرد: در این تجربه، ارتباط با دانش‌آموزان و شناسایی افرادی که زمینه طلبگی داشتند، به جذب طلاب کمک کرد. این شیوه باید در استان‌هایی مانند گیلان نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اگر روند جذب به همین شکل ادامه پیدا کند، تعداد طلاب به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

وی همچنین بر ضرورت تأمین استاد برای مدارس علمیه شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت استادان و طلاب فاضل گیلانی استفاده شود و زمینه حضور آنان در شهرستان‌ها فراهم آید. می‌توان استادانی را برای دوره‌های دو یا سه‌ساله به مناطق مختلف اعزام کرد و امکانات لازم برای استقرار آنان را نیز فراهم ساخت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در تقویت مدارس علمیه از طریق استقرار استادان توانمند، تصریح کرد: استاد است که حوزه را ارتقا می‌دهد و اگر برای یک مدرسه امکانات و ظواهر فراهم شود، اما استاد توانمند نداشته باشد، آن مدرسه نمی‌تواند به جایگاه مطلوب خود برسد.

ضرورت حمایت از طلاب و سامان‌دهی فعالیت‌های تبلیغی

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی طلاب، بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای حمایت از آنان تأکید کرد و پیشنهاد داد صندوقی مشترک با عنوان صندوق طلاب گیلانی تشکیل شود تا کمک‌های مالی در چارچوبی مشخص و با مدیریت نمایندگان طلاب استان در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.

وی با استقبال از فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی که برخی نمایندگان و طلاب در شهرستان‌ها راه‌اندازی کرده‌اند، اظهار داشت: این فعالیت‌ها ارزشمند است، اما وجود یک صندوق مشترک استانی می‌تواند زمینه حمایت منسجم‌تر از طلاب گیلانی را فراهم کند. در این زمینه، نمایندگان طلاب باید چند نفر را برای عضویت در هیئت‌مدیره صندوق انتخاب کنند و سازوکار اجرایی آن را پیگیری کنند.



وی در ادامه، با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های تبلیغی در مساجد و محلات، اجرای طرح امام محله را از موضوعات مهم دانست و گفت: امام جماعت باید بتواند با اقشار مختلف محله، هیئت‌ها، بسیج و پایگاه‌های اجتماعی ارتباط برقرار کند و در جایگاه پدر معنوی و محور مدیریت فرهنگی محله ایفای نقش کند. این مسئولیت به توانایی تعامل و مدیریت ظرفیت‌های اجتماعی نیاز دارد.

معنویت حقیقی؛ پیوند فطرت الهی و مسئولیت‌پذیری

آیت‌الله رمضانی در پاسخ به پرسشی درباره گسترش جریان‌های نوظهور معنویت‌گرا و الگوهای موسوم به معنویت های بدون دین در جهان، با اشاره به ضرورت توجه به فطرت و عقل انسان اظهار داشت: برای مواجهه با این جریان‌ها باید انسان را به فطرت خود بازگرداند؛ چراکه فطرت بشر خداگراست و رجوع به فطرت، انسان را به معنویتی همراه با خداوند دعوت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه معنویت نباید به ابزاری برای گریز از مسئولیت تبدیل شود، تصریح کرد: معنویت باید مسئولیت‌پذیر باشد، نه مسئولیت‌گریز یا مسئولیت‌ستیز. به گفته وی، برخی از جریان‌های معنویت‌گرای رایج در غرب، به سمت معنویت‌هایی سوق پیدا کرده‌اند که از مسئولیت‌های انسانی و اجتماعی فاصله می‌گیرند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین با اشاره به فعالیت‌های این نهاد در عرصه بین‌الملل، بخشی از ظرفیت‌های آن را تشریح کرد و گفت: مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با مجموعه‌هایی در ۱۳ کشور ارتباط دارد و خبرگزاری این مجموعه به ۲۷ زبان فعالیت می‌کند. همچنین دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) با حضور دانشجویانی از ۳۹ ملیت، از دیگر ظرفیت‌های این مجموعه است.

وی افزود: مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در عرصه تبلیغ بین‌المللی نیز از ظرفیت مبلغان بومی کشورهای مختلف استفاده می‌کند. این مبلغان با شناخت زبان، فرهنگ و شرایط اجتماعی جوامع خود، در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و گفتمان انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی می‌کنند.

توضیحات درباره روند انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از این دیدار، در پاسخ به پرسشی درباره روند انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران، به تفکیک مراحل نظرخواهی و رأی‌گیری اشاره کرد و توضیح داد که پس از شهادت رهبر پیشین انقلاب، ابتدا نظرخواهی‌هایی درباره گزینه‌های مطرح انجام شد و رأی‌گیری رسمی در مرحله بعد صورت گرفت.

وی با اشاره به مشارکت اعضای مجلس خبرگان در این روند، اظهار داشت: در مرحله نخست، برخی اعضا دیدگاه‌های خود را درباره گزینه‌های پیشنهادی مطرح کردند و این مرحله با رأی‌گیری رسمی تفاوت داشت. رأی‌گیری نهایی در جلسه مربوط به انتخاب رهبر انجام شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین با اشاره به شرایط دشوار آن روزها و فضای امنیتی حاکم بر کشور، این انتخاب را از الطاف الهی دانست و بر ضرورت حمایت و همراهی با رهبری تأکید کرد. وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و علمی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر تقوا، زهد و توانمندی علمی ایشان تأکید کرد.

تأکید بر استمرار ارتباط و پیگیری مسائل طلاب گیلان

وی همچنین با اشاره به طرح برخی مسائل مربوط به دفتر نمایندگان طلاب گیلان، بر ضرورت پیگیری موضوع تأمین مکان و امکانات مورد نیاز این مجموعه تأکید کرد و خواستار استمرار جلسات و بررسی موضوعات به‌صورت مشخص و برنامه‌ریزی‌شده شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و انسانی استان گیلان، بر ضرورت استفاده از توانمندی طلاب و فضلای این استان تأکید کرد و آمادگی خود را برای پیگیری مسائل مطرح‌شده در چارچوب مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های موجود اعلام کرد.

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