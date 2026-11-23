به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی ماندگاری طی سخنانی در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت با بیان اینکه مادر از ابتدای شکل گیری نطفه تا آخر عمر مراقب فرزند خود است تابه او آسیبی نرسد، اظهار داشت: در قراقبت از فرزند برخی موارد اولویت دارد و مادر باید وظیفه و حس مراقبتی خود را بنا بر اولویت ها تنظیم کند.

سخنران حرم بانوی کرامت با بیان اینکه بنابر تعالیم قرآنی سه حیات برای انسان وجود دارد، خاطرنشان کرد: اولین نوع حیات، حیات نباتی است که در این مسئله انسان هم ردیف گیاهان است و اگر مادر فقط به حیات نباتی فرزند توجه داشته باشد و از این مرحله عبور نکند مأموریت اصلی خود را انجام نداده است.

ماندگاری تأکید کرد: حیات حیوانی دومین نوع حیات انسان است و اگر مادر فقط بخواهد لذائذ فرزند خود را تأمین کند فایده ای نخواهد داشت چرا که دیگران از این فرزند سوء استفاده خواهند کرد و مأموریت اصلی مادر منحصر در این دو حیات نیست.

استاد حوزه علمیه یادآور شد: آیه ۲۴ سوره انفال به سومین حیات انسان اشاره دارد که از آن به عنوان حیات طیبه یاد می شود که در حقیقت مأموریت اصلی مادران ناظر بر این حیات است.

وی در ادامه اظهار داشت: مرگ برای حیات نباتی و حیوانی است و جسم خاکی انسان در زیر خاک مدفون می شود اما حیات طیبه انسان مرگ ندارد و در آیه ۱۵۴ سوره بقره و ۱۶۹ آل عمران به این مساله اشاره دارد.

وی گفت: اگر انسان به حیات طیبه و معنوی برسد دیگر مرگ نخواهد داشت و تنها بدن خاکی انسان دفن خواهد شد به همین خاطر طبق آیات قرآن کریم، انبیای الهی، ائمه معصومین، شهدا، علمای صالح به خاطر اینکه به حیات طیبه رسیده اند برای همیشه زنده هستند.

ماندگاری تأکید کرد: مادران اگر بتوانند همچون حضرت ام البنین سلام الله علیها، مروج سه شاخصه حیات طیبه باشند در حقیقت توانسته اند فرزند خود را تربیت و مراقبت کنند.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: شاخصه‌های حیات طیبه سه اصل اساسی دارد و خداوند برای حیات طیبه انسان در آیه ۵۹ سوره نساء به اولین شاخص اشاره می کند و اطاعت خدا ، رسول خدا و ولی خدا را گوشزد می کند.

وی افزود: اگر مادری بتواند فرزندش را تسلیم ولی خدا تربیت کند در حقیقت توانسته است فرزندش را به حیات طیبه برساند و حضرت ام البنین سلام الله علیها، چهار پسر تربیت کرده که مطیع خدا و و مطیع محض ولی خدا بودند و در رکاب سیدالشهدا به شهادت رسیدند.

ماندگاری یادآور شد: دومین شاخصه حیات طیبه، خدمت به خلق خداوند است و انسانی که زیر بازوی ضعفا را نگیرد و گره گشا نباشد، نمی‌تواند یک انسان حقیقی باشد و امکان رسیدن به حیات طیبه را نخواهد داشت.

سخنران حرم بانوی کرامت افزود: شاخصه سوم برای رسیدن به حیات طیبه نصرت و یاری دین خداوند است بنابراین تربیت فرزندان باید با هدف یاری دین الهی باشد.