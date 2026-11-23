به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از برگزاری سومین هفته مسابقات گروهی حفظ قرآن کریم «تسنیم» خبر داد.

این رویداد قرآنی که اکنون به ایستگاه سوم خود رسیده است، در این دوره از رقابت‌ها میزبان ۳۴ تیم از حافظان کلام وحی بود. حضور پرشور و اشتیاق شرکت‌کنندگان، جلوه‌ای از پویایی و رونق برنامه‌های حفظ در میان نسل نوجوان را به تصویر کشید.

اساتید برجسته حفظ مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت (س) با تأکید بر روند رو به رشد شرکت‌کنندگان، پیشرفت‌های حاصل‌شده را چشمگیر ارزیابی کرده و این مسابقات را محرکی قوی برای افزایش انگیزه و پشتکار قرآن‌آموزان دانستند.

نکته متمایز و الگوساز مسابقات «تسنیم»، رویکرد جامع آن است؛ چرا که علاوه بر حفظ، بخش‌های مفاهیم و تلاوت نیز در ارزیابی‌ها لحاظ می‌شود. این نگاه چندبعدی و ساختارمند، نه تنها باعث ارتقای سطح کیفی آموزش شده، بلکه فضای آموزشی مرکز را به محیطی الگوساز برای سایر مراکز قرآنی تبدیل کرده است.

برگزاری این مسابقات، مهر تأییدی بر موفقیت برنامه‌های راهبردی مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر است که با تکیه بر کار گروهی و مشارکت فعال قرآن‌آموزان، مسیری درخشان را برای تربیت حافظان عامل به قرآن کریم هموار کرده است.