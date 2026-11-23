به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت جزئیات برگزاری مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت امالبنین سلاماللهعلیها را اعلام کرد.
این مراسم در سه نوبت در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار میگردد:
شب رحلت:
یکشنبه ۱ آذرماه، بعد از نماز عشاء
سخنران: حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین آقامیری
مداح: آقای میثم مطیعی
روز رحلت:
دوشنبه ۲ آذرماه، بعد از نماز عصر
سخنران: حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی
مداح: آقای یاسین شیخزاده
شام رحلت:
دوشنبه ۲ آذرماه، بعد از نماز عشاء
سخنران: حجتالاسلام والمسلمین رفیعی
مداح: آقای حسن شالبافان
از عموم عزاداران و علاقهمندان به خاندان عصمت و طهارت دعوت میشود در این مراسم معنوی شرکت کنند.
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