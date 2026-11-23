به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت جزئیات برگزاری مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها را اعلام کرد.

این مراسم در سه نوبت در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌گردد:

شب رحلت:

یکشنبه ۱ آذرماه، بعد از نماز عشاء

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین آقامیری

مداح: آقای میثم مطیعی

روز رحلت:

دوشنبه ۲ آذرماه، بعد از نماز عصر

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی

مداح: آقای یاسین شیخ‌زاده

شام رحلت:

دوشنبه ۲ آذرماه، بعد از نماز عشاء

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی

مداح: آقای حسن شالبافان

از عموم عزاداران و علاقه‌مندان به خاندان عصمت و طهارت دعوت می‌شود در این مراسم معنوی شرکت کنند.

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