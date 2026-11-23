خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: این روزها بنادر آمریکا زیر حملات سنگین سایبری قرار دارد و در همین راستا بندر لس‌آنجلس اعلام کرده است در ماه گذشته میلادی ۱۲۰ میلیون تلاش برای حمله سایبری به این بندر را خنثی کرده؛ رقمی که تقریبا دو برابر میانگین ماهانه در سال ۲۰۲۳ است.

همچنین بزرگ‌ترین مرکز صادرات نفت خام آمریکا در ایالت تگزاس اعلام کرد که سامانه‌های این بندر روزانه با صدها و حتی هزاران تلاش برای نفوذ سایبری روبه رو هستند. این گزارش هشدار می‌دهد پیشرفت هوش مصنوعی می‌تواند شناسایی و بهره برداری از ضعف‌های امنیتی را برای هکرها آسان‌تر کند.

در همین زمینه فایننشنال تایمز نوشت: اختلال‌های اخیر در سامانه ترافیک هوایی آمریکا، بانک چیس و سرویس اوت لوک مایکروسافت، اگرچه حمله سایبری تشخیص داده نشده‌اند، اما حساسیت و آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال را نشان می‌دهند.

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