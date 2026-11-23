به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تاریخ استقلال لبنان تنها در تصمیمات دولت‌مردان و توافقات سیاسی خلاصه نمی‌شود؛ در پس این رویداد تاریخی، مبارزات مردمی و نقش برجسته علمای شیعه‌ای قرار دارد که در برابر استعمار فرانسه ایستادند و در عین حال، برای جلوگیری از اختلافات طایفه‌ای و حفظ وحدت ملی تلاش کردند. علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین و علامه سیدمحسن امین از چهره‌های شاخص این جریان بودند که مبارزه با اشغالگری را با استقلال سیاسی و صیانت از همبستگی اجتماعی پیوند زدند.

روزنامه «الأخبار» لبنان در گزارشی به قلم هادی بلوط، هم‌زمان با سالروز استقلال این کشور، با بازخوانی این پیشینه تاریخی، نقش مغفول مقاومت و علمای شیعه در مبارزات استقلال‌طلبانه لبنان را بررسی کرده و آن را به مسئله امروز اشغالگری رژیم صهیونیستی و حاکمیت ملی لبنان پیوند داده است.

استقلال لبنان؛ تاریخی فراتر از روایت رسمی

لبنان هر سال در ۲۲ نوامبر سالروز استقلال خود از فرانسه را گرامی می‌دارد؛ مناسبتی که یادآور یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی این کشور در قرن بیستم است. بااین‌حال، تاریخ استقلال لبنان ابعادی فراتر از رویدادهای سیاسی و اقدامات شخصیت‌های حکومتی دارد؛ ابعادی که بخش مهمی از آن به مقاومت مردم مناطق مختلف این کشور در برابر استعمار فرانسه بازمی‌گردد.

در روایت رسمی استقلال، معمولاً اقدامات دولت‌مردان، مذاکرات سیاسی و تحولات منتهی به سال ۱۹۴۳ برجسته می‌شود؛ اما مبارزات مردمی در مناطقی مانند هرمل، بعلبک و جبل عامل نیز از عوامل مهم مقاومت در برابر سلطه استعماری بودند.

در چنین شرایطی، مردم و رهبران محلی تنها با یک قدرت سیاسی خارجی مواجه نبودند، بلکه با ساختاری روبه‌رو بودند که با اتکا به نیروی نظامی، تشکیلات اداری و نفوذ در میان برخی شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی، می‌کوشید سلطه خود را بر لبنان تثبیت کند.

در مقابل، گروه‌هایی از مردم، رهبران عشایر و علمای دینی حاضر نشدند حاکمیت استعمارگران را بپذیرند و با شیوه‌های مختلف، از مقاومت مسلحانه تا مخالفت سیاسی و اجتماعی، در برابر آن ایستادند.

این مبارزات نشان می‌دهد که استقلال لبنان نه یک رویداد محدود به زمان و مکان مشخص، بلکه نتیجه فرایندی طولانی از مقاومت، اعتراض و تلاش برای رهایی از سلطه خارجی بوده است.

مقاومت مردم هرمل و بعلبک در برابر نیروهای فرانسوی

یکی از نمونه‌های مهم مقاومت مردمی علیه استعمار فرانسه به تحولات سال ۱۹۲۶ در مناطق هرمل و بعلبک بازمی‌گردد.

در آن دوران، اگرچه فرانسوی‌ها توانسته بودند ساختارهای حکومتی و اداری موردنظر خود را در بیروت مستقر کنند، اما همچنان برای تسلط بر برخی مناطق لبنان با مقاومت جوامع محلی مواجه بودند.

در منطقه هرمل، زین مرعی جعفر با استقرار در کوه‌های عکروم، فعالیت‌های مقاومت علیه نیروهای فرانسوی را سازمان داد. در ۱۸ مه ۱۹۲۶، نبرد وادی فیسان رخ داد و یک روز بعد، توفیق هولو حیدر به بعلبک حمله کرد.

در جریان این تحولات، مبارزان توانستند ساختمان حکومتی شهر را به تصرف خود درآورند؛ اقدامی که نشان‌دهنده مخالفت آشکار آنان با ساختار قدرت تحمیل‌شده از سوی استعمار فرانسه بود.

چند روز بعد، نمایندگان عشایر در منطقه مرجحین ـ هرمل گرد هم آمدند و با اعلام تشکیل یک نیروی مردمی به نام «جیش امیرالمؤمنین»، مخالفت خود را با قیمومیت فرانسه بر لبنان اعلام کردند.

اهمیت این تحولات در آن بود که مقاومت علیه استعمار، تنها به اعتراضات محدود یا مخالفت‌های فردی منحصر نمی‌شد، بلکه در برخی مناطق به سازمان‌دهی نیروهای محلی و شکل‌گیری مقاومت جمعی انجامیده بود.

این مبارزات بخشی از تاریخی را تشکیل می‌دهد که در آن مردم مناطق مختلف لبنان، مستقل از تصمیمات محافل رسمی، برای مقابله با سلطه خارجی وارد میدان شدند.

کنفرانس وادی‌الحجیر؛ جلوه‌ای از نقش سیاسی و اجتماعی علامه شرف‌الدین

در کنار مبارزات مردمی، نقش علمای شیعه در تحولات استقلال‌طلبانه لبنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این نقش‌آفرینی، کنفرانس تاریخی وادی‌الحجیر در منطقه جبل عامل بود.

این کنفرانس در ۲۴ آوریل ۱۹۲۰ با حضور علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین، صادق حمزه و شماری از شخصیت‌های دینی و سیاسی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با طرح مطالبه استقلال جبل عامل، مخالفت خود را با سلطه استعماری اعلام کردند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده حضور مؤثر رهبران دینی و اجتماعی در تحولات سیاسی منطقه و تلاش آنان برای دفاع از استقلال و حق تعیین سرنوشت مردم بود.

در این میان، حضور علامه شرف‌الدین اهمیت خاصی داشت؛ زیرا مواضع او تنها به مخالفت با استعمار فرانسه محدود نبود و مسئله حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از اختلافات مذهبی و طایفه‌ای را نیز دربرمی‌گرفت.

هم‌زمان با برگزاری کنفرانس وادی‌الحجیر، برخی رسانه‌های حامی قیمومیت فرانسه تلاش کردند این گردهمایی را اقدامی در جهت تحریک اختلافات طایفه‌ای معرفی کنند.

در برابر این فضاسازی، علامه شرف‌الدین بر برادری مسلمانان و مسیحیان و اشتراک آنان در وطن و سرنوشت تأکید کرد.

این موضع از آن جهت اهمیت داشت که استعمارگران می‌کوشیدند مقاومت در برابر حضور و سلطه خود را به اختلاف میان گروه‌های مذهبی و اجتماعی تبدیل کنند و از این طریق، ماهیت ضد استعماری اعتراضات را تحت‌الشعاع قرار دهند.

علامه شرف‌الدین با تأکید بر پیوندهای ملی و اجتماعی میان ساکنان لبنان، در برابر چنین رویکردی ایستاد و نشان داد که مبارزه با اشغالگری و مقابله با تفرقه طایفه‌ای می‌توانند دو بخش مکمل از یک مسئولیت ملی باشند.

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تصویری از امام موسی صدر در کنار علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین

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از آتش‌زدن منزل تا مصادره کتابخانه؛ هزینه‌های مبارزه علامه شرف‌الدین

مواضع ضد استعماری علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین برای او بدون هزینه نبود. او در جریان مبارزات خود با تعقیب و فشار نیروهای وابسته به استعمار فرانسه مواجه شد و منزلش به آتش کشیده شد و کتابخانه‌اش نیز مصادره گردید.

این اقدامات نشان‌دهنده شدت برخورد حکومت استعماری با شخصیت‌هایی بود که از نفوذ دینی و اجتماعی برخوردار بودند و حاضر نمی‌شدند سلطه فرانسه را بپذیرند.

جایگاه علامه شرف‌الدین در این مبارزات، تنها به مخالفت سیاسی با اشغالگران محدود نمی‌شد. او با شناخت تأثیر اختلافات مذهبی بر جامعه لبنان، بر ضرورت جلوگیری از تبدیل مبارزه با استعمار به نزاع میان پیروان ادیان و مذاهب تأکید داشت.

در واقع، رویکرد او بر این مبنا استوار بود که اختلاف‌افکنی میان مردم می‌تواند به ابزاری برای تثبیت سلطه خارجی تبدیل شود؛ بنابراین، پاسداری از وحدت اجتماعی نیز بخشی از مبارزه برای استقلال به شمار می‌رفت.

از همین منظر، مواضع علامه شرف‌الدین در کنفرانس وادی‌الحجیر و تأکید او بر برادری مسلمانان و مسیحیان، جلوه‌ای از پیوند میان رهبری دینی، مقاومت ضد استعماری و مسئولیت اجتماعی بود.

علامه سیدمحسن امین؛ مخالفت با مشروعیت‌بخشی به حکومت استعماری

در کنار علامه شرف‌الدین، علامه سیدمحسن امین نیز از دیگر علمای برجسته شیعه بود که در برابر تلاش استعمار فرانسه برای جلب حمایت شخصیت‌های دینی ایستادگی کرد.

فرانسوی‌ها در مقطعی تلاش کردند با پیشنهاد ریاست علمای شیعه در سوریه و لبنان، علامه سید محسن امین را به همکاری با ساختار حکومتی خود ترغیب کنند.

پذیرش این پیشنهاد می‌توانست امتیازات مختلفی از جمله منزل، خودرو و جایگاه رسمی برای او به همراه داشته باشد؛ اما وی این پیشنهاد را رد کرد و حاضر نشد به مقام و منصبی وابسته به کمیسر عالی فرانسه تبدیل شود.

اهمیت این تصمیم در آن بود که حکومت استعماری می‌کوشید با واگذاری مناصب و امتیازات رسمی، بخشی از شخصیت‌های بانفوذ اجتماعی و دینی را به ساختار قدرت خود نزدیک کند.

در مقابل، علامه سید محسن امین با رد این پیشنهاد نشان داد که جایگاه و مشروعیت یک عالم دینی نباید به تأیید یا حمایت قدرتی وابسته باشد که سرزمین او را تحت سلطه خود قرار داده است.

این موضع‌گیری در کنار مبارزات علامه شرف‌الدین، بیانگر یکی از وجوه مهم نقش‌آفرینی علمای شیعه در دوران استعمار فرانسه بود؛ نقشی که هم در میدان مخالفت سیاسی و اجتماعی و هم در خودداری از همکاری با ساختار قدرت استعماری نمود پیدا می‌کرد.

البته مواضع شخصیت‌ها، گروه‌های اجتماعی و مناطق مختلف لبنان در برابر استعمار یکسان نبود. برخی به مقاومت روی آوردند، برخی مسیر مذاکره را انتخاب کردند و گروه‌هایی نیز با ساختار حکومتی موجود همکاری داشتند. ازاین‌رو، نمی‌توان همه جریان‌های مذهبی و اجتماعی لبنان را برخوردار از موضعی واحد در قبال حضور فرانسه دانست.

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علامه سید محسن امین صاحب کتاب اعیان الشیعه

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استقلال سال ۱۹۴۳؛ پایان مبارزه با حضور نظامی فرانسه نبود

اگرچه لبنان در ۲۲ نوامبر ۱۹۴۳ استقلال خود را اعلام کرد، اما این رویداد به معنای پایان فوری حضور نظامیان فرانسوی و قطع کامل نفوذ آنان در ساختارهای کشور نبود.

در ۲۸ آوریل ۱۹۴۴، چند ماه پس از اعلام استقلال، حسن موسی عبدالسـاتر، از نیروهای ژاندارمری لبنان و اهل منطقه ایعات، هنگامی که برای جلوگیری از پایین کشیدن پرچم لبنان از ساختمان پارلمان و جایگزینی آن با پرچم فرانسه تلاش می‌کرد، جان خود را از دست داد.

این رویداد نشان می‌داد که اعلام رسمی استقلال هنوز به معنای پایان کامل تلاش‌های فرانسه برای حفظ نفوذ و حضور در لبنان نبود.

در سوم ژوئن ۱۹۴۵ نیز مردم بعلبک در اعتراض به اقدامات نظامیان فرانسوی در دمشق به خیابان‌ها آمدند و مقر مستشار فرانسوی در این شهر را محاصره کردند.

این اعتراضات و رویارویی‌ها تا زمان ورود خودروهای زرهی از منطقه ریاق ادامه یافت و بار دیگر نشان داد که مخالفت با حضور فرانسه، پس از اعلام استقلال نیز در میان بخش‌هایی از جامعه لبنان جریان داشت.

سرانجام خروج نهایی نظامیان فرانسوی در پایان سال ۱۹۴۶ تحقق یافت؛ یعنی حدود سه سال پس از اعلام رسمی استقلال لبنان.

این فاصله زمانی نشان می‌دهد که استقلال سیاسی و پایان حضور نظامی خارجی الزاماً در یک زمان رخ نمی‌دهند و تحقق حاکمیت ملی می‌تواند فرایندی طولانی و همراه با مقاومت و کشمکش باشد.

از استعمار فرانسه تا اشغالگری رژیم صهیونیستی؛ تداوم مسئله استقلال لبنان

بازخوانی مبارزات ضد استعماری لبنان، تنها به بررسی رویدادهای گذشته محدود نمی‌شود، بلکه زمینه‌ای برای طرح پرسش‌هایی درباره وضعیت کنونی این کشور فراهم می‌کند.

با گذشت ۸۳ سال از اعلام استقلال لبنان، مسئله اشغالگری خارجی همچنان یکی از موضوعات اساسی در مناقشات سیاسی و امنیتی این کشور است.

اسرائیل همچنان بخش‌هایی از خاک لبنان را در اشغال دارد و عملیات نظامی و حملات آن به مناطق مختلف این کشور ادامه یافته است. در چنین شرایطی، مسئله استقلال و حاکمیت ملی بار دیگر با موضوع دفاع از سرزمین و تأمین امنیت مردم پیوند خورده است.

در این میان، رویکرد سیاسی دولت لبنان در قبال اشغالگری اسرائیل و مذاکرات مربوط به آن، با انتقادهایی مواجه است.

یکی از مهم‌ترین محورهای این انتقادها آن است که مذاکرات سیاسی نباید به فرایندی تبدیل شود که در آن لبنان امتیازاتی واگذار کند، بی‌آنکه بتواند خروج نیروهای اشغالگر، بازگشت مردم به مناطق خود و تضمین امنیت آنان را محقق سازد.

از این منظر، همان‌گونه که اعلام استقلال در سال ۱۹۴۳ به‌تنهایی پایان حضور فرانسه را تضمین نکرد، توافقات و اقدامات دیپلماتیک نیز بدون تحقق عملی حاکمیت ملی و پایان اشغالگری، نمی‌توانند به معنای حل کامل مسئله استقلال لبنان باشند.

نفوذ خارجی و ضرورت حفظ استقلال تصمیم‌گیری ملی

یکی دیگر از محورهای مهم این بحث، مسئله تأثیرگذاری قدرت‌های خارجی بر تصمیمات سیاسی لبنان است.

آمریکا به دلیل برخورداری از ابزارهای مختلف فشار و نفوذ سیاسی و عربستان سعودی به واسطه مناسبات و منافع خود در لبنان، از بازیگران تأثیرگذار بر تحولات این کشور به شمار می‌روند.

بااین‌حال، نفوذ و مناسبات این کشورها نباید به جایگاهی فراتر از اراده ملی مردم لبنان تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که رضایت دولت‌های خارجی، معیار اصلی موفقیت یا ناکامی تصمیمات سیاسی و حکومتی قرار گیرد.

بر همین اساس، استقلال تصمیم‌گیری ملی مستلزم آن است که دولت لبنان در روابط خارجی خود، حقوق و منافع کشور را مبنای عمل قرار دهد و برای انجام مسئولیت‌های حاکمیتی، وابسته به تأیید قدرت‌های بیرونی نباشد.

از سوی دیگر، ضعف دولت در پایان دادن به اشغالگری یا تأمین امنیت شهروندان نباید به دلیلی برای نادیده گرفتن حق جامعه در دفاع از سرزمین خود تبدیل شود.

چنانچه دولت نتواند خروج نیروهای اسرائیلی را محقق کند و تضمین‌های واقعی برای بازگشت و حمایت از ساکنان جنوب لبنان فراهم آورد، مطالبه کنار گذاشتن تمامی ابزارهای قدرت و دفاع، پیش از پایان اشغالگری، با پرسش‌های جدی مواجه خواهد بود.

مقاومت؛ تجربه‌ای تاریخی برخاسته از اراده مردم

بازخوانی تاریخ مبارزات استقلال‌طلبانه لبنان نشان می‌دهد که نهادهای رسمی و شخصیت‌های حکومتی، تنها بازیگران تعیین‌کننده در سرنوشت این کشور نبوده‌اند.

در دوران استعمار فرانسه، حکومت تحت قیمومیت از امکانات نظامی، اداری و مالی برخوردار بود و توانسته بود حمایت برخی شخصیت‌ها و جریان‌های اجتماعی را نیز به دست آورد؛ اما این امکانات مانع شکل‌گیری مقاومت مردمی نشد.

مبارزانی که در کوه‌های هرمل با نیروهای فرانسوی مقابله کردند، شخصیت‌هایی که در کنفرانس وادی‌الحجیر گرد هم آمدند و علمایی که حاضر نشدند جایگاه خود را از حکومت استعماری دریافت کنند، لزوماً در ساختار رسمی قدرت حضور نداشتند؛ بااین‌حال، در تحولات منتهی به استقلال لبنان نقش‌آفرین بودند.

این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که استقلال یک کشور تنها به تصمیمات دولت‌ها وابسته نیست و اراده جوامع محلی، نیروهای اجتماعی و شخصیت‌های دینی نیز می‌تواند در دفاع از حاکمیت ملی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

در این چارچوب، مقاومت صرفاً یک موضوع مرتبط با مناقشات سیاسی امروز لبنان نیست، بلکه بخشی از تجربه تاریخی جامعه این کشور در مواجهه با اشغالگری و سلطه خارجی به شمار می‌رود.

میراث علمای شیعه و حق مردم لبنان در تعیین سرنوشت خود

نقش علمای شیعه در مبارزات ضد استعماری لبنان، به‌ویژه مواضع علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین و علامه سیدمحسن امین، یکی از بخش‌های مهم این تجربه تاریخی است.

علامه شرف‌الدین با حضور در کنفرانس وادی‌الحجیر، مخالفت با سلطه فرانسه و تأکید بر برادری مسلمانان و مسیحیان، نشان داد که مقاومت در برابر اشغالگری و پاسداری از وحدت اجتماعی می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند.

علامه سید محسن امین نیز با نپذیرفتن منصب پیشنهادی حکومت استعماری، بر استقلال جایگاه دینی و ضرورت خودداری از مشروعیت‌بخشی به قدرت اشغالگر تأکید کرد.

این دو نمونه، در کنار مبارزات مردم هرمل، بعلبک و دیگر مناطق لبنان، نشان‌دهنده گستردگی جریان مقاومت ضد استعماری و نقش نیروهای مختلف اجتماعی در تاریخ استقلال این کشور است.

اهمیت این پیشینه در شرایط کنونی نیز قابل توجه است؛ زیرا مردم مناطق جنوبی، بقاع و دیگر نواحی لبنان، افزون بر تحمل پیامدهای اشغالگری و درگیری‌های نظامی، از جمله گروه‌هایی هستند که مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و توافقات امنیتی قرار می‌گیرند.

از این منظر، ساکنان این مناطق باید در تعیین آینده کشور خود نقش داشته باشند و صرفاً دریافت‌کننده تصمیماتی نباشند که در مراکز سیاسی بیروت یا تحت تأثیر قدرت‌های خارجی اتخاذ می‌شود.

تاریخ استقلال لبنان یادآور آن است که عمر دولت‌ها و مسئولان سیاسی محدود است، اما سرزمین و جامعه‌ای که پیامدهای تصمیمات آنان را تحمل می‌کند، باقی می‌ماند.

بر همین اساس، بازخوانی نقش علمای شیعه و مقاومت مردمی در مبارزات استقلال‌طلبانه لبنان، تنها یادآوری رویدادهایی متعلق به گذشته نیست، بلکه بازگشت به پرسشی اساسی درباره حال و آینده این کشور است: استقلال و حاکمیت ملی چگونه تحقق می‌یابد و چه کسانی حق دارند درباره سرنوشت سرزمین خود تصمیم بگیرند؟

پاسخ این پرسش، در روایتی که مبارزات مردمی و نقش علمای دینی را بخشی از تاریخ استقلال لبنان می‌داند، با حق مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت کشور و دفاع از سرزمین خود پیوند خورده است.

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